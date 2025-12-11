יום חמישי, 11.12.2025 שעה 21:04
הליגה האירופית 25-26
122-115ליון1
125-125מיטיולן2
123-85אסטון וילה3
113-85פרייבורג4
113-85בטיס5
115-95פרנצווארוש6
105-95בראגה7
104-75פורטו8
105-75גנק9
97-115סלטה ויגו10
96-105ליל11
94-85שטוטגרט12
92-65ויקטוריה פלזן13
97-95פנאתינייקוס14
95-75רומא15
85-95נוטינגהאם פורסט16
87-105פאוק סלוניקי17
84-75בולוניה18
83-65בראן19
85-55פנרבחצ'ה20
78-75סלטיק21
75-45הכוכב האדום22
710-75דינמו זאגרב23
67-75פ.צ. באזל24
611-85לודוגורץ25
612-75יאנג בויז26
69-45גו אהד איגלס27
47-45שטורם גראץ28
310-55רד בול זלצבורג29
39-45פיינורד30
38-35סטיאווה בוקרשט31
17-25אוטרכט32
19-25גלאזגו ריינג'רס33
110-25מאלמו34
114-15מכבי ת"א35
012-45ניס36

דקה 59: פרנצווארוש - ריינג'רס 1:1

הליגה אירופית, מחזור 6: הסקוטים הבקיעו ראשונים ממספרת של מיובסקי, אוטבוס השווה עם הירידה להפסקה. כעת: זאגרב - בטיס 3:0, מיטיולן - גנק 0:1

|
גבי קניקובסקי (IMAGO)
גבי קניקובסקי (IMAGO)

מלבד מכבי תל אביב, הליגה האירופית ממשיכה בשעה זו עם עוד שמונה משחקים מסקרנים. פרנצווארוש של גבי קניקובסקי מארחת את ריינג’רס, בטיס מתארחת אצל דינמו זאגרב, הכוכב האדום פוגשת את שטורם גראץ, ניס מארחת את בראגה, נוטינגהאם מתארחת אצל אוטרכט, ליל פוגשת את יאנג בויז, לודוגורץ מול פאוק סולינקי ומיוטילן מארחת את גנק.

פרנצווארוש – ריינג’רס 1:1

משחק קצוות. ההונגרים נמצאים במרומי הטבלה בבמקום השישי וסופרים כבר שלושה ניצחונות רצופים בזירה המקומית, כאשר במחזור הקודם סיימו ב-1:1 עם פנרבחצ’ה. כעת, גבי קניקובסקי וחבריו רוצים לחזור לנצח כשמנגד ניצבים הסקוטים שבמקום ה-33 עם נקודה אחת בלבד, ומקווים להשיג ניצחון בכורה העונה במפעל.

דקה 26, שער! ריינג’רס עלתה ל-0:1: הכדור הוגבה לרחבה ופגע ברמקארס, מיובסקי התמקם והתעופף למספרת אדירה שהעלתה את האורחת ליתרון. תחילה השער נפסל בטענת נבדל אבל לבסוף אושר על ידי ה-VAR לאחר שקניקובסקי שבר את הקו.

דקה 45+5, שער! פרנצווארוש השוותה ל-1:1 עם הירידה להפסקה: כדור רוחב של סיסה מצא את בנסה אוטבוס פנוי ברחב, ההונגרי בעט כדור שפגע בשחקני ההגנה הסקוטית ונכנס לרשת.

דינמו זאגרב – בטיס 3:0

משחק קצוות נוסף. הקרואטים נמצאים במקום ה-23, אך הם עם שבע נקודות והכל עוד יכול להתהפך, כאשר הם רוצים לחזור למסלול הניצחונות במפעל אחרי ה-4:0 המאכזב מול ליל. מנגד, הספרדים מגיעים אחרי 5:3 כואב מול ברצלונה בליגה המקומית, אך באירופה הם מקום חמישי ועם 11 נקודות וכעת הספרדים רוצים ניצחון שעשוי להקפיץ אותם בסיטואציה מסוימת למקום הראשון.

אנתוני קופץ (IMAGO)אנתוני קופץ (IMAGO)

דקה 31, שער! ריאל בטיס עלתה ראשונה על לוח התוצאות: רודריגו ריקלמה פרץ נהדר באגף ומסר פס רוחב, סרג’י דומינגז הבלם של דינמו זאגרב דחק לשער שלו והאורחת ב-0:1.

סדריק בקאמבו נאבק (IMAGO)סדריק בקאמבו נאבק (IMAGO)

דקה 34, שער! ריאל בטיס ב-0:2: בקאמבו נתן נגיעה שהשאירה את ריקלמה לבד מול השוער, הקשר בעט מדויק והכפיל את היתרון של הספרדים.

רודריגו ריקלמה חוגג (IMAGO)רודריגו ריקלמה חוגג (IMAGO)
רודריגו ריקלמה מבקיע (IMAGO)רודריגו ריקלמה מבקיע (IMAGO)

דקה 38, שער! הספרדים חוגגים ועלו ל-0:3: טעות קשה של מקנה ופיליפוביץ’ השוער, ואנתוני מצא את עצמו מול שער חשוף כשהוא מחוץ לרחבה, לא התבלבל ובעט לרשת.

שחקני ריאל בטיס חוגגים (IMAGO)שחקני ריאל בטיס חוגגים (IMAGO)

שטורם גראץ – הכוכב האדום 1:0

לעומת המשחקים שלמעלה, פה מדובר על משחק בין קבוצות שצמודות יותר אחת לשנייה בטבלה. האוסטרים במקום ה-28 עם ארבע נקודות. בצד השני, הכוכב האדום במקום ה-22 ועם שבע נקודות, כשהם רוצים לחזור לנצח לאחר ההפסד 1:0 לוויבודינה בזירה המקומית.

מרקו ארנאוטוביץמרקו ארנאוטוביץ' נוגח (IMAGO)

דקה 55, שער! הכוכב האדום עלתה ל-0:1: אחרי שפסלו לו את השער הראשון דניאניר טיקניזיאן הבקיע בנגיחה מקרן, והפעם אף אחד כבר לא ייקח לו את הגול.

לודוגורץ – פאוק סלוניקי 2:1

הבולגרים מגיעים לאחר תיקו מאכזב בליגה מול סלביה סופיה, כשמחזור הקודם באירופה הם רשמו ניצחון ענק 2:3 על סלטה ויגו. עידן נחמיאס פתח בהרכב בזירה המקומית והוא בסגל הקבוצה גם להתמודדות הערב. היוונים נמצאים במומנטום חיובי שהגיע לשיאו עם ניצחון בדרבי מול אריס במשחק האחרון, כשבטבלת האירופית הם נמצאים במקום המוביל לפלייאוף עם 8 נקודות.

דקה 33, שער! לודוגורץ כבשה והיא ב-0:1: בלגאן ברחבה היוונית השאיר את פיטר סטאניץ' לבד מול השער, והוא דחק פנימה והבקיע.

דקה 38, שער! פאוק סלוניקי השוותה: מי שכבש היה דווקא הבולגרי דספודוב, שנתן צ’יפ מרשים שנכנס לשער ולא חגג מול הקבוצה ממנה הגיעה ליוונים.

דקה 48, שער! פאוק סלוניקי השלימה את המהפך: דספונדוב שכבש את הראשון הפעם על תקן המבשל, כשהוא מצא את אלסנדרו ווליאקו שקבע 1:2 ליוונים.

מיטיולן – גנק 0:1

משחק צמרת מסקרן במיוחד. הדנים המפתיעים נמצאים במקום השני עם 12 נקודות וחולמים לעלות אל הפסגה, כשהם סופרים ארבעה ניצחונות והפסד אחד בלבד, שהגיע במחזור הקודם עם 2:1 מול רומא. הבלגים בצד השני במקום התשיעי עם 10 נקודות ורוצים לקרוא תיגר על הטופ 3.

שחקני גנק לפני ההתמודדות (IMAGO)שחקני גנק לפני ההתמודדות (IMAGO)

דקה 17, שער! מיטיולן עלתה ל-0:1: דריו אוסוריו בעט יפה מרחוק, שוער גנק הנדריק ואן קרומברוגה הדף לא טוב וצ’ו גו סונג ניצל זאת, הגיע לריבאונד ודחק מקרוב לרשת.

שחקני מיטיולן חוגגים את השער (IMAGO)שחקני מיטיולן חוגגים את השער (IMAGO)

תוצאות נוספות

אוטרכט – נוטינגהאם פורסט 1:0

יאנג בויז – ליל 0:0

ניס – בראגה 1:0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
