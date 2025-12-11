"החיה קבוצה מתה": האנס ממשיך את המסורת

שטוטגרט איבדה גובה במאבק על מקום במפעלים האירופים בעונה הבאה בעקבות התבוסה 5:0 לבאיירן מינכן בשבת האחרונה, ובכלל - היא לא נחשבת ליציבה במיוחד העונה עם שבעה ניצחונות בבונדסליגה לצד חמישה הפסדים ותיקו אחד, יחד עם שלושה ניצחונות ושני הפסדים בליגה האירופית.

למרות כל זאת, ההופעות הרצופות של ה'רוטן' (האדומים) במסגרות היבשתיות בשנים האחרונות (הודחו אשתקד בשלב הליגה בליגת האלופות) מהוות הצלחה. בכל מקרה, ברור שמדובר ביריבה הגדולה על מכבי תל אביב מולה תתמודד ביום חמישי בליגה האירופית.

האיש שאחראי על ההצלחות האלה הוא בן למשפחה מפורסמת בגרמניה שעושה זאת למרות שלא היה כדורגלן מוצלח במיוחד. בניגוד לאביו ודודו שהטביעו את חותמם בזירה הבין-לאומית כחלוצים גדולים, סבסטיאן האנס עושה כותרות דווקא על הקווים.

סבסטיאן האנס (IMAGO)

האנס בן ה-43, מאמנה של שטוטגרט, נחשב לאחד המאמנים הצעירים המצליחים בגרמניה. אביו הוא חלוץ העבר של הנבחרת דיטר האנס ודודו הוא גם כן חלוץ עבר מפואר ונשיא באיירן מינכן לשעבר, אולי האנס.

האב דיטר לא רק זכה חמש פעמים באליפות הבונדסליגה וארבע פעמים בגביע הגרמני במדי באיירן מינכן בשנות ה-80 (שיחק לפני כן בשטוטגרט), הוא גם רשם הופעה בגמר המונדיאל ב-1986 במדי נבחרת גרמניה המערבית. הדוד אולי האנס לא רק זכה עם באיירן בשלוש אליפויות גרמניה ושלוש זכיות בגביע אירופה לאלופות בשנות ה-70, אלא גם רשם זכיות עם נבחרת גרמניה המערבית במונדיאל ב-1974 וביורו 1972, וגם הגיע איתה גם לגמר היורו ב-1976 (הפסד לצ'כוסלובקיה בפנדלים).

בניגוד לאב ולדוד, סבסטיאן לא הרשים על כר הדשא יותר מדי. הוא שיחק כקשר קדמי בהרטה ברלין ובהופנהיים בעשור הראשון של שנות ה-2000, אבל לא רשם הישגים מיוחדים. לעומת זאת בשנים האחרונות הוא הוכיח שהוא מאמן מוצלח לא רק בזכות הקשרים המשפחתיים. כשמונה למאמן שטוטגרט לפני שלוש שנים הצליח להציל את הקבוצה מירידה ובשנה שעברה הוביל אותה לזכייה בגביע הגרמני.

זכה בגביע. האנס (IMAGO)

יצר מוניטין משל עצמו

כל חייו היה לסבסטיאן ממי ללמוד. הוא נולד ב-1982, השנה בה הגיע אביו עם באיירן לגמר גביע האלופות והפסיד איתה לאסטון וילה. ב-1992, כשהיה בן 10, ראה מהיציע את הזכייה באליפות של שטוטגרט, בה שימש אביו כמנכ"ל באותה תקופה.

מאז שפרש יצר סבסטיאן מוניטין משל עצמו והוכיח שאולי לא היה לו כישרון ברגליים כמו האבא והדוד שלו, אבל ידע בכדורגל יש לו, ועוד איך. הוא החל את דרכו כמאמן הנוער של לייפציג בין 2014 ל-2017, ולאחר מכן, כשאימן את המילואים של באיירן מינכן, הפך למאמן קבוצת המילואים הראשון בהיסטוריה שזוכה באליפות הליגה השלישית. ביולי 2020 מונה סבסטיאן למאמן הופנהיים, סיים איתה שתי עונות במקומות 11 ו-9 לפני שעזב בקיץ 2022 בעקבות חוסר ההצלחה להעפיל לליגה האירופית.

האנס מונה למאמן שטוטגרט באפריל 2023 כשהקבוצה דורגה במקום האחרון, אבל הצליח כאמור להציל אותה מירידה. ב-2023/24 הוליך אותה לליגת האלופות לראשונה מאז 2010 כשסיים איתה במקום השני. בעונה שעברה סיים עם שטוטגרט במקום התשיעי, אבל הוליך אותה לליגה האירופית בזכות זכייה בגביע הגרמני (ניצחון 2:4 על ארמיניה ביליפלד בגמר).

סבסטיאן האנס וצ'אבי אלונסו (רויטרס)

ההפסד השני ברציפות בליגה בשבת ושלושה מחזורים רצופים ללא ניצחון אמנם מהווים סיבה לדאגה, אבל הסך הכל של האנס מוצלח. עד היום הוא רשם 55 אחוזי הצלחה במשחקים של שטוטגרט - 67 ניצחונות, 19 תיקו ו-35 הפסדים ב-120 משחקים. במשחקי הבית הקבוצה השיגה העונה מאזן מושלם של 5 ניצחונות בחמישה מחזורי ליגה עד שפגשה את באיירן.

דוגל בכדורגל התקפי ואטרקטיבי

האנס דוגל בכדורגל התקפי וזה מה שאיפיין את הקבוצות שלו לאורך השנים, בייחוד את שטוטגרט בשנים האחרונות. שחקניו מרבים למסור כדורים מהאגפים והוא אוהב שהמגינים עולים למעלה בניסיון להגביה לרחבת היריב. הדבר הופך את הקבוצות של האנס לאטרקטיביות, ושטוטגרט אכן מפורסמת בכדורגל שובה העין ובהחזקת הכדור, אבל מאידך ספגה העונה כבר 22 שערי ליגה ב-13 מחזורים לעומת 21 שערי זכות.

האנס דורש משחקניו להפעיל לחץ גבוה והם מרבים לתקוף ולבעוט לשער היריבה, אבל מאידך חשופים מאחור ומתקשים להתמודד עם יריבות איכותיות היוצאות מהר להתקפות מתפרצות ושולחות כדורים ארוכים לעבר רחבתם. הדבר ניכר היטב בתבוסה אותה ספגו מבאיירן בשבת האחרונה.

שטוטגרט (IMAGO)

המערך האהוב על האנס הוא 4-2-3-1, מכיוון שהוא מאוד אוהב לשחק עם שלושה קשרים קדמיים לפני שני קשרים אחוריים וכך עשה למשל כאשר שחקניו הביסו 0:4 את גו אהד איגלס במשחקם האחרון בליגה האירופית וב-3:3 עם דורטמונד. מול באיירן מינכן בשבת הציב האנס מערך התקפי אפילו יותר, 4-1-2-3. שטוטגרט ספגה בעקבות זאת כבר בדקה ה-11 אבל הייתה במשחק במחצית הראשונה, יצרה מצבים וכבשה שער שנפסל ע"י ה-VAR בגלל נבדל. במחצית השנייה, כשהארי קיין שולב כמחליף וכבש שלושער, הצליחה באיירן להרוג את המשחק ואז ניכרו היטב ההבדלים בין הקבוצות.

בעונות הראשונות של האנס בשטוטגרט בלטו שחקניו בתיקולים ובחטיפות כדורים תוך שהקשרים עשו מאמץ לצמצם שטחים במטרה להקשות על היריבות. הבלמים שלו נוהגים לעלות קדימה ועומדים קרוב לקישור במטרה לחטוף כדורים. בשיטה הזו הוא משתמש בעיקר מול קבוצות שמתבססות על מסירות קצרות.

האנס נחשב למאמן שאמנם אוהב התקפה, אבל משנה מערכים ולפעמים משתמש גם ב-4-4-2. העונה הוא השתמש גם במערך 3-4-2-1 וכך עשה בהפסד 2:1 להמבורג במחזור הלפני אחרון ובניצחון 0:2 על בוכום בחוץ בשמינית גמר הגביע.

משנה מערכים. האנס (IMAGO)

אונדב פורח אצלו וגם אחרים התקדמו

מי שפורח בהדרכת האנס הוא החלוץ הגרמני דניז אונדב (סבו הכורדי היגר מטורקיה לגרמניה), שכבש העונה 9 שערים ב-16 משחקים בכל המסגרות (7 ב-9 בבונדסליגה), כולל שלושער מול דורטמונד. את העונה שעברה סיים אונדב עם 13 כיבושים ב-38 משחקים בכל המסגרות (9 ב-27 בליגה) אבל העונה הוא בכושר מצוין והוא השחקן עליו יצטרכו שחקני מכבי תל אביב להשגיח במיוחד.

בזכות כושרו הנפלא של אונדב לא מורגשת העזיבה של ניק וולטמאדה, שבעונה שעברה כבש 17 שערים ב-33 משחקים בכל המסגרות ועבר בקיץ לניוקאסל תמורת 90 מיליון אירו (כולל בונוסים), וגם לא ההעדרות של החלוץ הבוסני הפצוע ארמדין דמירוביץ'.

"אף מאמן אחר לא היה משיג את זה בשטוטגרט"

האנס נחשב למאמן שמשפר שחקנים, עוזר להם להתקדם ולא רק אונדב בולט אצלו. בקישור האחורי נחשב אנג'לו שטילר לאחד מעמודי התווך ומלבדם ערכו גם השוער המושאל מבאיירן מינכן אלכסנדר נובל (הציג משחק חלש והססני מול האלופה), הקשר כריס פוהריץ', שחקן הכנף ג'יימי לבלינג והמגן השמאלי מקסימיליאן מיטלשטאדט הופעת בכורה בנבחרת גרמניה אחרי ששיחקו תחת האנס.

אנג'לו שטילר (IMAGO)

הפרשנים החמיאו לטקטיקות של האנס וטענו שבעתיד הוא יעבור לאמן את אחד המועדונים העשירים יותר. בגרמניה מדברים על כך שהאווירה במועדון מצוינת, מכיוון שהשחקנים מגלים מחויבות ונהנים מתמיכת האוהדים. החלוץ הפורטוגלי טיאגו תומאס: "אין בקבוצה הזו בכלל אגו, כולם נלחמים ביחד למען המטרה והסולידריות היא אחד העקרונות הבסיסיים".

ואלטמאדה, שהגיע לנבחרת בזכות העונה המצוינת אצל האנס בשטוטגרט, אמר עליו: "הוא מאמן יוצא מהכלל שעזר לי להתקדם המון. בזמן קצר עשיתי אצלו התקדמות עצומה. הוא גם בן אדם פתוח וכנה, דיברתי איתו הרבה וראו את התוצאות במגרש. למדתי את השוערים המתחרים וזה עזר לי לדמיין מה לעשות במצבים של אחד מול אחד. זו הסיבה שכבשתי אצלו הרבה, כי הייתי מגיע הרבה יותר פעמים לתוך הרחבה".

ההצלחות האלה גרמו להאנס להאריך את חוזהו עד 2028 במרץ האחרון. למרות הידיעות שפורסמו בעונה שעברה אודות רצונן של באייר לברקוזן, דורטמונד ולייפציג להחתימו ודברי הפרשנים לפיהם הוא עשוי להחליף את וינסנט קומפני בעתיד בבאיירן, הוא מעדיף להישאר בשטוטגרט. לפחות בינתיים.

לבאיירן כבר יש מחליף בראש? קומפני (רויטרס)

כזה הוא האנס, מאמן שמעדיף יציבות ופחות מחפש כותרות. הוא יודע היטב שאם ימהר ללכת אחרי הכסף הגדול זה לא בהכרח ישתלם לו לטווח ארוך. שטילר מרוצה מכך ואמר בראיון ל'בילד': "האנס הפך את שטוטגרט למשהו שכנראה אף מאמן אחר לא יכול היה להשיג".

ומה חושב האבא הגאה דיטר האנס? חלוץ ומאמן העבר בן ה-72 אמר בראיון ל-RTL: "לסבסטיאן יש עין טובה לגילוי כישרונות. הוא היה אחד הראשונים שהבחינו בפוטנציאל של אנג'לו שטילר והוא טיפח אותו. זו הסיבה שהוא הביא אותו בזמנו להופנהיים ואחר כך עשה ככל שביכולתו כדי לצרף אותו גם לשטוטגרט. הוא החיה קבוצה שנחשבה למתה וזה יוצא מהכלל".