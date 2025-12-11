דיא סבע במשא ומתן עם קבוצה מערב הסעודית

מעבר היסטורי עבור הכדורגל הישראלי בדרך? יכול מאוד להיות. דיא סבע עשוי להיות השחקן הישראלי הראשון שמשחק בקבוצה מערב הסעודית, כך נודע לראשונה ל-ONE על פי מקורות בכדורגל הטורקי.

הקשר ההתקפי, שעבר הקיץ ממכבי חיפה לאמדספור מהליגה הטורקית השנייה, מעורר עניין רב אצל קבוצה מערב הסעודית, וישנו סיכוי גדול שהוא יחתום בשורותיה.

בכך, עשוי סבע להתחרות בליגה שהפכה בשנים האחרונות לנוצצת במיוחד עם שמות כמו כריסטיאנו רונאלדו וקארים בנזמה שמככבים בה על בסיס שבועי, ניימאר ששיחק שם לפרק זמן קצר ועוד. כיום משחקים בליגה גם ז'ואאו פליקס, סאדיו מאנה ועוד שחקנים רבים בעלי שם עולמי.

כריסטיאנו רונאלדו. סבע ישחק מולו? (IMAGO)

דיא סבע כבר עשה היסטוריה בעבר עבור שחקנים ישראלים במפרץ, כשעבר לשחק במדי אל נאסר והפך להיות הישראלי הראשון שמשחק בליגה באיחוד האמירויות.

סבע ערך העונה 18 הופעות בכל המסגרות, כאשר בליגה יש לו שישה שערים ושני בישולים ב-15 משחקים. הקשר הבקיע שער נוסף במוקדמות הקונפרנס ליג. בסך הכל שיחק 1,444 דקות העונה באמדספור.