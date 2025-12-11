יום חמישי, 11.12.2025 שעה 12:14
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

דיא סבע במשא ומתן עם קבוצה מערב הסעודית

פרסום ראשון: יעשה היסטוריה ויהפוך לישראלי הראשון שמשחק במדינה? אקס מכבי חיפה, שעבר הקיץ לאמדספור מהליגה הטורקית השנייה, מעורר עניין רב במפרץ

|
דיא סבע (אמדספור)
דיא סבע (אמדספור)

מעבר היסטורי עבור הכדורגל הישראלי בדרך? יכול מאוד להיות. דיא סבע עשוי להיות השחקן הישראלי הראשון שמשחק בקבוצה מערב הסעודית, כך נודע לראשונה ל-ONE על פי מקורות בכדורגל הטורקי.

הקשר ההתקפי, שעבר הקיץ ממכבי חיפה לאמדספור מהליגה הטורקית השנייה, מעורר עניין רב אצל קבוצה מערב הסעודית, וישנו סיכוי גדול שהוא יחתום בשורותיה.

בכך, עשוי סבע להתחרות בליגה שהפכה בשנים האחרונות לנוצצת במיוחד עם שמות כמו כריסטיאנו רונאלדו וקארים בנזמה שמככבים בה על בסיס שבועי, ניימאר ששיחק שם לפרק זמן קצר ועוד. כיום משחקים בליגה גם ז'ואאו פליקס, סאדיו מאנה ועוד שחקנים רבים בעלי שם עולמי.

כריסטיאנו רונאלדו. סבע ישחק מולו? (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו. סבע ישחק מולו? (IMAGO)

דיא סבע כבר עשה היסטוריה בעבר עבור שחקנים ישראלים במפרץ, כשעבר לשחק במדי אל נאסר והפך להיות הישראלי הראשון שמשחק בליגה באיחוד האמירויות.

סבע ערך העונה 18 הופעות בכל המסגרות, כאשר בליגה יש לו שישה שערים ושני בישולים ב-15 משחקים. הקשר הבקיע שער נוסף במוקדמות הקונפרנס ליג. בסך הכל שיחק 1,444 דקות העונה באמדספור.

