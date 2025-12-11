"אלה הקבוצות הקלות? צריך לשנות את ההגרלה"

לאחר ה-0:0 אתמול (רביעי) מול אתלטיק בילבאו, מאמן פאריס סן ז’רמן לואיס אנריקה שיבח את שוער היריבה אונאי סימון באופן אישי ואת הקבוצה הבאסקית בכלליות. בנוסף לכך הוא התלונן על חוסר המזל של אלופת אירופה בהגרלה, שכן הוא מאמין שהם הוגרלו נגד שתי היריבות הקשות ביותר מדרג ד’, שהיה אמור לכלול את הקבוצות “הקלות” יותר.

אחת היריבות הללו היא אתלטיק בילבאו, איתה התמודדה אתמול בסן מאמס והשנייה היא ניוקאסל, מולה יתמודד בהמשך. התיקו בספרד עדיין משאיר את פ.ס.ז’ בעמדה טובה בטבלה כשהיא במקום השלישי עם 13 נקודות, אך חמש נקודות מאחורי ארסנל מוליכת ליגת האלופות.

לואיס אנריקה נשאל מה אמר לאונאי סימון: “אתה רוצה לדעת מה אמרתי לו? 'אתה לא חוזר איתי לסגל שוב' (כזכר לימים בהם אימן אותו בנבחרת ספרד). אני ממש שמח בשבילו, הוא שוער נהדר, השוער הטוב ביותר בליגה מבחינתי ללא ספק. אני מאוד שמח בשבילו, אבל גם עצוב כי אני חושב שהגיע לנו לנצח במשחק. התקשינו במחצית הראשונה, הם היו מדהימים בלחץ שלהם והאווירה הייתה מחשמלת. היינו טובים יותר במחצית השנייה, פשוט היה חסר לנו למצוא את השחקן שממוקם הכי טוב בכמה מצבים”.

לואיס אנריקה (IMAGO)

המאמן הספרדי המשיך לדבר על שוער הנבחרת: “יש לי חיבה רבה לאונאי. קיבלתי עליו הרבה ביקורת, אבל הפכתי אותו לשוער הפותח של הנבחרת. הוא ראוי לזה, הוא בחור אדיר ושוער מרהיב. לקחנו איתו סיכון, והוא שוער שיכול לשחק עבור כל קבוצה בעולם”

מאמן אלופת אירופה נשאל על חוסר היעילות של קבוצתו במשחק והוא סתר: “אני לא חושב שהייתה חוסר יעילות מהצד שלנו, אונאי סימון שיחק מצוין ואני חושב שאחרת היינו מנצחים. אתלטיק בילבאו שיחקה משחק נהדר”.

הצגה נהדרת של השוער. אונאי סימון (IMAGO)

על שינויי העמדות בין בראדלי ברקולה וחביצ’ה קבראצחליה שעברו לאגפים שונים במחצית השנייה הוא אמר: “כבר החלפנו אותם במחצית הראשונה. אני חושב שזה קשור יותר לעובדה שהקצב והאינטנסיביות שלהם בלתי אפשריים לשמירה במשך 90 דקות.

“אנחנו קבוצה שדורשת הרבה מהיריבות שלנו וחשבנו שנוכל להתקדם יותר במחצית השנייה. אבל אז הם התאוששו וגרמו לנו לסבול בעשר הדקות האחרונות. ‘אלו הקבוצות הקלות בבית שלנו’. אני חושב שצריכים לפתור את בעיית ההגרלה, בשביל שנקבל קבוצת דרג ד’ אמיתית”.

הסן מאמס לא יודע את נפשו (רויטרס)

לואיס אנריקה החמיא לאווירה בסן מאמס: “מרשים, אני חושב שהיום הייתה חגיגה עבור השחקנים והאוהדים. זה אצטדיון שונה וייחודי. הדבר היחיד שאמרתי להם היה, 'אם נצא לשם לא מרוכזים, הם ידרסו אותנו היום'. זה לא קרה, לא היינו לא מרוכזים, אבל אני חושב שהגיע לנו לנצח”.

על הלחץ מצד אתלטיק בילבאו באצטדיונם הביתי הוא אמר: “הם הפעילו עלינו הרבה לחץ, והתגברנו על זה במחצית השנייה. אני חושב שיכולנו לנצח כי היו לנו הזדמנויות, אבל אונאי סימון היה מושלם. האווירה הייתה מדהימה. זה נפלא להיות מסוגלים לשחק בסביבה הזאת, הראינו איזה סוג של קבוצה אנחנו. אולי הדבר הכי גרוע הערב הוא התוצאה”.