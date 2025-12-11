יום חמישי, 11.12.2025 שעה 12:12
בן שרף קלע 5 נק' בניצחון לונג איילנד בג'י ליג

הישראלי שיחק קצת פחות מ-21 דקות והוסיף 6 ריבאונדים ו-5 אסיסטים בניצחון 95:115 על ווסטצ'סטר טרבון סקוט הוביל עם 20 נקודות, 19 לנייט וויליאמס

|
בן שרף (רויטרס)
לונג איילנד חזרה למסלול הניצחונות עם 95:115 על ווסטצ’סטר בג’י ליג, במשחק שבו בן שרף שב לפרקט ורשם 5 נקודות.

אחרי הופעה מרשימה במשחק הקודם מול קולג’ פארק, הגארד הישראלי סיפק הפעם תרומה צנועה יותר. הוא עלה מהספסל, שיחק 20:56 דקות, סיים עם 5 נקודות, 6 ריבאונדים ו־5 אסיסטים, וקלע 2 מתוך 7 ניסיונות מהשדה. למרות ערב קליעה פושר, שרף תרם לניהול המשחק, הנעת הכדור והקצב ההתקפי, וסיים עם מדד פלוס־מינוס 13 לטובת קבוצתו.

בלונג איילנד נהנו מערב התקפי רחב ומאוזן: טרבון סקוט הוביל עם 20 נקודות, נייט וויליאמס קלע 19, נולן טראורה הוסיף 18 ויורי קולינס תרם 13. בצד המפסיד, אריאל הוקפורטי הצטיין עם 21 נקודות ו־11 ריבאונדים.

