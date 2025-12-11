שי ברדה ניסה לעודד, אביב אברהם התנצל באימון

לאחר ההפסד הכואב למכבי חיפה ביום שבת, עירוני ק"ש החלה בהכנות לקראת משחק הליגה ביום שבת מול הפועל ת"א, כשבמועדון יודעים שהקבוצה חייבת לספק נקודות בהקדם האפשרי.

כריסטיאן בנגורה, שנפצע במשחק מול הירוקים בשריר האחורי, ערך אימון כמעט מלא, כשכמוהו גם יאיר מרדכי, שסובל מכאבים במפשעה כבר מספר שבועות. השניים לא הצליחו לסיים את כל האימון, אך הם צפויים להיות כשירים להתמודדות.

מי שלא יהיה כשיר ככל הנראה הוא המגן עידו וייר, שסובל מכאבים. עלי מוסה ומוחמד אבו רומי עדיין סובלים מכאבים קלים, אך הם ככל הנראה לא ימנעו מהם לשחק. המאמן שי ברדה עשוי לבצע שינוי בחלק הקדמי, כאשר הדבר יתברר באימון היום.

שי ברדה (חג'אג' רחאל)

למרות האכזבה הגדולה במשחק בשבת, אותו הגדירו במועדון כאחד הכואבים, המאמן ניסה לעודד את חניכיו ולהביע תמיכה על היכולת במשחק האחרון, אך מנגד, סירב לספק תירוצים: "זה לא היה חוסר מזל. אלו היו 98 דקות של ריכוז ועוד 12 שניות של חוסר ריכוז", אמר לשחקניו.

מי שעבר שבוע לא פשוט הוא הקשר אביב אברהם, שטעה בשער שספגה קבוצתו ומסר מסירה לא טובה אחורה, כאשר באחד האימונים השבוע, הוא בחר להתנצל בפניו חבריו: "כואב לי שהשקענו ונתנו את הלב ובגלל טעות אחת הפסדנו. אני מבטיח להחזיר על הטעות הזאת".