"בליץ'? אמור להיות כשיר תוך יומיים-שלושה"

מכבי תל אביב תתארח מחר (חמישי, 19:45) בגרמניה אצל שטוטגרט המקומית, זאת במסגרת המחזור השישי של הליגה האירופית. כשהיא מגיעה בסגל חסר, ז’רקו לאזטיץ’ התייחס במסיבת עיתונאים למצבת הפצועים:

“רז שלמה הרגיש משהו בשריר הירך האחורי, הוא צפוי לעבור בדיקת MRI ואחרי זה נדע במה מדובר. בליץ' בחוץ, אבל זו לא אותה פציעה שהייתה לו בפעם הקודמת, תוך יומיים-שלושה הוא אמור להיות כשיר ולחזור להתאמן עם הקבוצה”.

המאמן התייחס גם למשחק עצמו: “למרות כל הפציעות, אנחנו לקראת משחק בליגה האירופית, ואנחנו משחקים נגד יריבה חזקה, כך שכל שאר השחקנים יצטרכו להיות במיטבם. מדובר בקבוצה מהטופ. אני לא מודאג, אלא בוחן מי מהשחקנים שלי יכול לשחק מחר ואני מצפה להכי טוב שהם יכולים, מכל אחד שיישחק. היו לנו כמה רגעים מבריקים בליגה האירופית העונה, במיוחד נגד אסטון וילה ומיטיולן וגם נגד פאוק, אבל היו לנו גם משחקים נוראיים כמו נגד ליון, ואני חושב שהאמת לגבי היכולת שלנו, היא איפשהו באמצע. נצטרך להתרכז ולהתמקד במשחק הזה, ובסוף המשחקים ננתח מה יכולנו לעשות טוב יותר. כרגע הדבר הכי חשוב זה המשחק מול שטוטגרט".

כריסטיאן בליץ'. עתיד לחזור בימים הקרובים (עמרי שטיין)

לגבי היריבה הוסיף המאמן: "מדובר בקבוצה אדירה, עם מאמן אדיר ואנחנו מצפים למשחק בקצב גבוה ואינטנסיבי שלהם, גם ללא הכדור. נצטרך להיות מוכנים לכך מחר וננסה להחזיק בכדור ולשחק את הכדורגל שלנו. זאת קבוצה התקפית מאוד שמשחקת חזק לכיוון השער, הם לוחצים גבוה, מזהים את השטחים הפנויים, את השחקנים הפנויים ונצטרך להיות קומפקטיים וצפופים בהגנה. הדבר הכי חשוב מבחינתנו שנהיה מספיק אינטנסיביים במהלך המשחק, כדי לנסות לעצור אותם".

לאזטיץ' נשאל על ידי אחד הכתבים המקומיים על התקרית שהתרחשה ליד ביתו והשיב: "זאת הייתה חוויה לא נעימה, אבל זה שייך לעבר ואני כרגע מרוכז כל כולי בכדורגל ובמשחק״.

טייריס אסאנטה גם דיבר לקראת המפגש מול שטוטגרט: “אנחנו מאמינים בעצמנו, כקבוצה, כשחקנים. ראינו את עצמנו במשחקים קודמים, היינו קרובים להשיג נקודות. מחר זה לא יהיה שונה, למרות שאנחנו חסרים שחקנים יש לנו איכות”.

טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

בנוסף נשאל שחקן ההגנה ההולנדי על התחושות וההתאוששות מההפסד לליון במשחק הקודם באירופה וסיפר: "אנחנו יודעים שזה היה משחק קשה, ספגנו יותר מדי, אני לא חושב שזה שיקף את הזהות שלנו כקבוצה, אם תשווה את זה למשחקים קודמים. אני חושב שאם אתה יודע שזו לא הזהות שלך ולא הדרך בה אתה משחק בכל משחק, קל יותר להמשיך. אני חושב שאם אתה משחק טוב ומפסיד יותר קשה להתאושש לעומת משחק כזה".