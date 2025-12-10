לא פחות מ-7 שחקני הרכב: מכת פציעות בארסנל

עונה נהדרת עוברת על ארסנל מבחינה מקצועית. התותחנים מוליכים את טבלת הליגה האנגלית, ובמקביל גם טבלת הליגה בליגת האלופות. עם זאת, לאחרונה, במועדון מצפון לונדון סובלים ממכת פציעות חריגה.

לא פחות משמונה שחקנים פצועים, כשהרשימה כוללת את קאי האברץ, גבריאל, וויליאם סאליבה, יוריין טימבר, לאנדרו טרוסארד, כיסטיאן מוסקרה, מקס דאוומן ודקלן רייס. כמעט כולם, למעט דאוומן, שחקנים בכירים בסגל של מיקל ארטטה, ומקבלים לרוב את חולצת ההרכב.

מצבת הבלמים של ארסנל נכון לרגע זה כוללת בלם טבעי אחד בלבד בסגל, פיירו הינקאפיה, כשמועדון עושים מאמץ להכשיר את יוריין טימבר בקרוב. הערב (רביעי) במשחק מול קלאב ברוז׳ במסגרת ליגת האלופות, הקשר כריסטיאן נורגארד, נאלץ לעלות בהרכב הפותח כבלם, לאור המצוקה בחלק האחורי.