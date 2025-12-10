יומיים אדירים ברמה האישית לשני הנציגים הישראלים המבטיחים בליגת האלופות. אחרי הצמד של ענאן חלאילי במדי אוניון סן ז’ילואז, היום (רביעי), גם אוסקר גלוך התכבד בשני שערים משלו, שהובילו לניצחון הראשון של אייאקס במפעל העונה, אחרי 2:4 על קרבאח.

התקשורת ההולנדית לא חסכה במחמאות על הכוכב הישראלי, כשב-’Voetbalzone’ ההולנדי הכתירו: “אוסקר גלוך, המושיע של אייאקס בנקודה הזו”, אחרי הצמד הגדול בדקות הסיום שהוביל את המהפך.

גם ב-’NOS’ השתפכו: “גלוך מכתיר את הקאמבק הגדול של אייאקס נגד קרבאח”. ב’טלחרף’ הוסיפו: “הוא נתן לאייאקס סיכוי קטן לחלום על העפלה לסיבוב הבא”.