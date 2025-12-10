"יש לחדול מהפרסומים השקריים והמסיתים"

אחרי תקופה ממושכת שבה אוהדי מכבי תל אביב הביעו ביקורת כלפי ההנהלה, המועדון הוציא הודעה רשמית הערב (רביעי) בה הוא מגבה את חברי ההנהלה, רגע לפני משחק החזרה של היורוליג להיכל, כשהוא נעמד בעיקר לצד משפחת פדרמן. בהודעה נכתב:

“לאחרונה אנו ניצבים מול המשך ניסיונות הכפשה ואמירות שקריות ומנותקות מהמציאות, כנגד בעלי המועדון ובעיקר כלפי משפחת פדרמן. על אף שכלל בעלי המניות כבר הביעו גינוי נחרץ ביום, 17.7.2025 כלפי תוכן הדברים וסגנונם, אנו מדגישים שוב, כי יש לחדול מהפרסומים השקריים ואף המסיתים כנגד משפחת פדרמן.

“פרסומים אלו חוטאים לאמת וברור כי לא רק שהינם פוגעים בשמם הטוב של בעלי המניות של מכבי תל אביב, אלא אף פוגעים בתפקוד השחקנים, הקבוצה, המאמנים, כלל האוהדים ובתדמיתה של הקבוצה שבעליה הביאו אותה לפסגות הכדורסל של אירופה בפועלם בחמשת העשורים האחרונים.

מחאת אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (רועי כפיר)

“קיים פער משמעותי בין חופש הביטוי בו תומכים המועדון ובעליו לבין אמירות שקריות ואלימות מילולית שעלולה בנקל להפוך לאלימות פיזית. לכן נחושים אנו למגר תופעות אלו ולא נהסס לפעול כנגדן.

“אנו עומדים, סוף סוף, לקראת חזרת משחקי היורוליג ארצה לאחר למעלה משנתיים ומצפים בכיליון עיניים לעידוד המרגש והייחודי בביתנו, היכל מנורה מבטחים, הנותן לקבוצה רוח גבית איתנה, כפי שהיה במשך עשרות שנים, עד לפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023”.