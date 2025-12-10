וויידמן חתם באשקלון, הפועל חיפה צירפה את אלן

עירוני אשקלון החליפה גבוה. הסנטר, ג'מארי סמית', שהחליף בקבוצה את ג'ונתן פיירל שנפצע בתחילת העונה, שוחרר לאור יכולתו המאכזבת (ממוצעים של 9.5 נקודות ו-3.3 ריבאונדים העונה) ובמקומו הביאה הקבוצה שחקן המוכר לחובבי הליגה הלאומית בישראל: טיילר וויידמן.

וויידמן (30, 2.03) סייע בעונה שעברה למכבי עירוני רעננה להעפיל לליגת העל ובשנתיים שלפני כן שיחק בא.ס רמת השרון, כשגם בעונת 20/21 הוא הספיק לשחק ברעננה. בעונה שעברה תרם וויידמן ממוצעים של 14.7 נקודות ושמונה ריבאונדים בליגה הלאומית.

הפועל חיפה תתייצב, נכון לעכשיו, למשחקה הערב (רביעי) בצפת עם זר אחד. הסנטר קווין אלן, שהוחתם כדי להחליף את ג'וניוויוס סמית', שנפצע עוד לפני ששיחק משחק אחד וגם הוא הגיע בחוזה זמני כתחליף לווסלי האריס הפצוע בקרסול, נחת בישראל. השחרור הבינלאומי שלו הגיע בזמן והוא יוכל לקחת חלק במשחקה של הקבוצה.