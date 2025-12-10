עקב המגפה: לפחות 3 שחקנים ייעדרו בטבריה

עירוני טבריה תחזור מחר (חמישי) להתאמן לקראת המשחק בשבת מול הפועל חיפה (18:00, סמי עופר). אחרי מה שבקבוצה כינו "השפעת הטבריינית" שהשביתה את האימון היום, יחזרו המאמן אלירן חודדה יחד עם מאמן הכושר שלומי ודרדו ומאמן השוערים דודו גורש, להעביר את האימון באצטדיון בטבריה.

בגזרת השחקנים, ניב גוטליב ועידן ברנס שנעדרו ביום שני במשחק מול אשדוד החלימו, והם יחזרו לאימונים ויעמדו לרשותו של חודדה בשבת. עם זאת, פיטר מייקל עדיין חולה ושיתופו בהתמודדות בשבת מוטלת בספק.

מי שייעדרו בוודאות הם שלושת הפצועים: החלוץ סטניסלב בילנקי, שעדיין לא החלים מהשבר ברגלו, הארון שפסו, הסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי ו-ווהיב חביבאללה לו קרע במפשעה.

סטניסלב בילנקי. ייעדר מההתמודדות הקרובה (שחר גרוס)

בטבריה יודעים שההכנה למשחק בחיפה ממש לא אידאלית: "בעצם יש לנו שני אימונים, בסגל חסר, עד למשחק שהוא מאוד חשוב מבחינתנו. זה קשה מאוד להתכונן ככה, אבל זה מה שיש ועם זה צריך לנצח", אמרו במועדון.

חודדה צפוי להמשיך באותו ההרכב ששיחק ביום שני באשדוד, עם שינוי אחד, שעומד על הפרק. במקרה שפיטר מייקל יחלים הוא עשוי לפתוח לצידו של איתמר שבירו בחלק הקדמי במקום ירין סוויסה, כשגם ניב גוטליב הוא שם שנלקח בחשבון ועשוי למלא את המשבצת הזאת.