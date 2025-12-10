אחיו ובת זוגו של גשאו איילה חתמו במכבי ת"א

מכבי תל אביב צירפה לאחרונה לשורותיה שני אתלטים צעירים: דרבה (יהודה) איילה, אחיו של רץ המרתון הבכיר האולימפי גשאו איילה (29), גם הוא חבר אגודת מכבי תל אביב ואת רצת ה-5,000 מטרים בורטוקן טסרה בת זוגו של גשאו.

דרבה גשאו (23) הוא שיאן ישראל לבוגרים ב-3,000 מטרים באולם ושיאן ישראל עד גיל 23 באצטדיון עם 7:53.46 דקות, שיא שקבע בפברואר 2024. גשאו ג'וניור הוא גם שיאן ישראל בריצה ל-5,000 מטרים עד גיל 23 עם 13:38.59 דקות. באליפות אירופה עד גיל 23 שהייתה בפינלנד לפני שנתיים סיים במקום הרביעי עם זמן של 13:47.92 דקות.

דרבה איילה החל לפני מספר חודשים ללמוד באוניברסיטת NAU, לה לדבריו יש קבוצת רצים מהטובות ב-NCAA. הבולט שבהם הוא ניקו יאנג, שיאן המכללות בארה"ב ב-5,000 מטרים, שייצג את ארצות הברית במשחקים האולימפיים בפאריס 2024 בהם דורג במקום ה-12.

על הצטרפותו למכבי תל אביב אמר: "לא רציתי להיות במועדון מתחרה למועדון בו חבר אחי גשאו. אני רוצה להיות חלק ממועדון גדול ומצליח ולהיות שותף להצלחה ולהישגים שלו. מכבי תל אביב הוא מועדון גדול ומצליח בכל ענפי הספורט וחשוב לי להשתלב במצוינות הזאת" אמר.

על הקשר המיוחד עם אחיו גשאו שיתף: "אחי הוא מקור השראה ומודל לחיקוי עבורי בכל הקשור להשקעה והתמדה. אני לוקח ממנו הרבה מאוד הרגלים בהתנהלות לפני תחרויות. הוא תמיד תמיד בשבילי בכל רגע נתון ובכל מצב", אמר.

בורטוקן טסרה (23) עלתה לישראל מאתיופיה לפני 12 שנים והגיעה עם משפחתה לצפת. כעבור שנתיים עברה המשפחה למרכז. בכיתה ח', בבית הספר עמית בראשית, התחילה לרוץ ולאחר כשנה הצטרפה לאתלטי הסמטה תל אביב, יחד עם עוד שבע חברות שלאט לאט פרשו והיא נשארה לבד.

המקצוע החזק שלה הוא הריצה ל-5,000 מטרים עם שיא אישי של 16:57 דקות, זמן שקבעה ב-2023. בשנה האחרונה, בגלל בעיות בירוקרטיות לא התחרתה בורטוקן אלא התאמנה בלבד. לקראת העונה החדשה, 2026, היא הצטרפה למכבי תל אביב, מועדון שהיא מכירה בזכות בן זוגה גשאו איילה המשתייך אליו, אותו הכירה לפני כשמונה שנים, במהלך מחנה אימונים בירושלים ומאז הם ביחד כזוג.

"מכבי תל אביב זה מועדון גדול. זה הבית הנכון והטוב ביותר לספורטאי ההישגי בישראל. זהו מועדון איכותי שמטפח ודואג לספורטאי הישג. אני יודעת שהגעתי למקום הנכון עבורי. אני מאושרת שהצטרפתי למועדון הגדול הזה" אמרה בורטוקן. המטרה הראשונה שלה היא לשפר את השיא האישי שלה ב-5,000 מטרים, באליפות ישראל שתהיה באפריל הקרוב. השאיפה שלה להצטרף לנבחרת ישראל ובהמשך לסגלים האולימפיים. האופק שלה הוא המשחקים האולימפיים ב-3032 בבריסביין, אוסטרליה.

בורטוקן, חניכתו של אמיר רמון, משקיעה את כל כולה בריצה. היא מתאמנת פעמיים ביום החל מחמש וחצי בבוקר ורצה כ-100 קילומטרים בממוצע בשבוע. מי שמשמש לה כמנטור הוא בן זוגה גשאו איילה. "אני משתפת אותו בכל דבר שעובר עליי לפני כל אחד אחר. הוא נותן לי הרבה מאד טיפים ומכניס לי בראש שאני צריכה ליהנות מהריצה שאני כל כך אוהבת".

יו"ר אגודת מכבי תל אביב, דורון שיטרוק, בירך את השניים על הצטרפותם למועדון: "ברוכים הבאים לבית של אלופים. ההחלטה שלנו לצרף אתכם אלינו היא חלק מאסטרטגיה עמוקה ושורשית של המועדון. הגאווה הגדולה שלנו היא לזהות את הפוטנציאל של הספורטאים בשלבים הראשונים עוד לפני הפריצה הגדולה. אנחנו מאמינים בלקחת אחריות על דור העתיד בשלבי בניית אופיים של הספורטאים. אנחנו יודעים שהמעבר בין כישרון צעיר ומבטיח למיצוי הפוטנציאל הוא גשר צר מאתגר ביותר וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. מעכשיו, אתם לא לבד. אנחנו מעמידים לרשותכם מעטפת שלמה שנועדה להסיר מכם כל דאגה שאינה קשורה לביצועים שלכם נטו. אנחנו רואים אצלכם את המחויבות, התשוקה, הרעב והמשמעת. המטרה שלנו היא לתת לכם את כל הכלים בתהליך פריצת הגבולות של עצמכם ולדעת שאנחנו חלק מהבנייה שלכם כספורטאים מצטיינים".