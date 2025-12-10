ארלינג הולאנד: אבא שלי לא רצה שאשחק כדורגל

ארלינג הולאנד נחשב בעיני רבים מאוהדי הכדורגל כחלוץ הטוב בעולם היום, אך החלוץ הנורבגי חושף בריאיון באנגליה כי אביו, שחקן העבר אלף-אינגה הולאנד, לא רצה בכלל שבנו יהיה כדורגלן וניסה לדחוף לענף אחר, גולף.

כוכב מנצ’סטר סיטי עקף כבר מזמן את הקריירה של אביו כשזכה עם התכולים בשתי אליפויות אנגליה ופעם אחת בליגת האלופות. בתוכנית של גארי ליניקר סיפר על הלחץ המשפחתי ללכת לשחק גולף: “זה מצחיק, אבל החלום הכי גדול של אבא שלי היה שאהפוך לשחקן גולף מקצועי”, חשף החלוץ. “כשהייתי בן 10, הוא הכריח אותי להתחיל לשחק, אז עשיתי זאת כל שבוע מגיל 10 עד 13”, הוסיף.

הענק הנורבגי דיבר גם על ההישג ההיסטורי אליו הגיע, 100 שערי פרמייר ליג ב-111 הופעות בלבד והתייחס לכינוי שהודבק לו: “אני אוהב לכבוש שערים, המחמאה הכי גדולה שנתנו לי היא ‘מלך הדחיקות’ או כשאומרים ‘הנה עוד דחיקה, עוד שער קל’. השערים הקלים הם הטובים ביותר, הדבר הכי קשה הוא להבקיע, כשאתה עושה זאת בצורה קלה, זה טוב יותר”.

ארלינג הולאנד חוגג. אביו רצה שיהיה שחקן גולף בכלל (IMAGO)

הערב (רביעי), הולאנד ומנצ’סטר סיטי יגיעו לסנטיאגו ברנבאו על מנת להתמודד מול ריאל מדריד במפגש מסקרן ולא קל, על מנת להיצמד לצמרת הטבלה בליגת האלופות ולתפוס מקום המוביל ישירות לשמינית הגמר בטורניר היוקרתי.