3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"הגשם? אפשר יהיה לשחק בלאומית ביום שישי"

דני רופ על סופת "ביירון" ב"שיחת היום": "בשישי זה יהיה אחרי השיא שיגיע מחר בערב, המגרשים יהיו רטובים. פאדל? בעיה - עד שלא יהיו מקומות סגורים"

|
גשם באצטדיון גרין (חג'אג' רחאל)
גשם באצטדיון גרין (חג'אג' רחאל)

סופת “ביירון” כבר כאן. גשמים, ברקים, רוחות עזות וכמובן גל קור ילוו אותנו בימים הקרובים, עד שמזג האוויר יירגע והשמש תצא שוב מבין העננים. מי שדיבר על מזג האוויר החורפי הוא החזאי דני רופ, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”

היום אין פאדל בגלל הגשם?
”אני על גג בראשון ומחפש מגרש, אמרתי להם לנצל רבע שעה, אבל עד שלא יהיו מקומות סגורים, בעיה”.

כאבא לילדים, אני יודע שלא הרבה שלחו את הילדים למסגרות, אני שלחתי.
”אנשים לא נורמליים”.

מחר אפשר לשלוח?
”לא יודע אם האנשים דפוקים או התקשורת, אני חושב שזה שניהם, עברנו טראומה קשה של קורונה, מלחמה, טילים והפחדות, וקרו דברים”.

גשם באצטדיון גרין (חגגשם באצטדיון גרין (חג'אג' רחאל)

שנתיים לא היה מקום למזג האוויר בחדשות.
”אנשים מראים לי שיש את סופת ‘ביירון’ ואיילון יעלה על גדותיו. נכון, אנחנו בחורף, אבל צריך לשלוח אנשים לבית ספר וצריך אירועים כרגיל, נכון שזו מערכת של גשם שיביא כמויות גדולות, זה מתחדש בחלק הדרומי ובערב יהיו הצפות ונראה תמונות של רכבים שנתקעים, אבל הדבר הכי חשוב וטוב זה שאיילון היה ריק. אולי אעשה את זה כל יום, אגיד שיש סערה ואז יהיה אפשר לנסוע חופשי”.

מתי יתחדשו העוצמות של הגשם לפי המפות?
”הגשם הולך ומתחזק, באשדוד יורד, באזור הדרומי, מחר יהיה יותר גשום יותר מהיום, והשיא יהיה בערב ונקבל הרבה גשמים, נקבל גם ברקים”.

ביום שישי יהיה אפשר לשחק בליגה הלאומית?
”זה יהיה אחרי השיא, אולי גשם מקומי, אבל זה כדורגל ותמיד ברקוביץ’ אמר ‘מה אנחנו מפונקים?’, שישי אחר הצהריים יהיה אפשר לשחק. המגרשים יהיו רטובים, אולי יירדו גשמים, אבל זה לא יהיה כמו מחר, מערכת הגשם תדעך משמעותית בשישי, מחר זה יהיה יותר גשם מהיום, אנחנו בחורף וככה זה”.

רצו חורף בלי גשם.
”החורף מתחיל רשמית ב-21 בדצמבר, אנחנו עדיין לא שם”.

פאדל (פרטי)פאדל (פרטי)

יהיו הרבה שבועות כאלו?
”מעבר למפות, אין אמינות יותר מדי ויכול להיות שלא יהיה, תמיד יש הפוגה של כמה ימים ואז עוד פעם זה חוזר. נקבל גלי גשם ממש רציניים, מתי ואיך אי אפשר לדעת”.

הבנתי שבזכות ה-AI אפשר לחזות 20 שנה קדימה.
”לא מדויק, הוא עוזר לנו לאסוף נתונים, הוא לומד ואומר מה שהוא יודע, לחזות קדימה זה מאוד קשה, זה יעזור לנו לחזות יותר טוב, אבל המודלים לא מבדילים לדוגמא בין ראשון לתל אביב, אז אולי זה גם יעזור לחזות בקטע הזה, אבל לא 20 שנה”.

​https://omny.fm/shows/onesport/10-12/embed?style=cover

כמה שחקני פאדל יש בישראל כיום?
”בזמן שאנחנו מדברים זה גדל, בתחילת השיחה היה מספר וכעת יותר, מה שמדאיג זה מספר יזמי הפאדל, גדלים, אנחנו הרבה שנים מדברים על פאדל ואתם הייתם הראשונים שהרמתם את הכפפה. שידרתם פאדל וזה ספורט מתפתח בעולם, קל, כיפי, נגיש לכולם, גם מי שלא ספורטאי וזה הופך לפופולרי משבוע לשעבר, זה לא טרנד, זה פה להישאר וזה משחק שגורם לנו לעשות ספורט וזה מבורך”.

