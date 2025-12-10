יום רביעי, 10.12.2025 שעה 18:45
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

רז שלמה וגראפי לא יטוסו עם מכבי לשטוטגרט

סגל חסר במיוחד ללאזטיץ' למשחק מחר ב-19:45 בליגה האירופית: הבלם פצוע והשוער חולה. גם יחזקאל, סיסוקו, בליץ', גרופר וניקולאסקו שנפצע קשה, בחוץ

|
רז שלמה (רדאד ג'בארה)
רז שלמה (רדאד ג'בארה)

מכבי ת"א תצא למשחק החוץ מול שטוטגרט בליגה האירופית, שייערך מחר (חמישי, 19:45) עם סגל חסר במיוחד. רז שלמה הפצוע ויואב גראפי החולה לא יצטרפו לצהובים בטיסה לגרמניה והם כמובן לא היחידים.

שגיב יחזקאל ירצה עונש הרחקה אחרי שראה כרטיס אדום במשחק מול ליון ובנוסף לכך ז’רקו לאזטיץ’ יצטרך להסתדר גם ללא כריסטיאן בליץ’, דני גרופר, איסוף סיסוקו ויון ניקולאסקו שנפצע בצורה קשה.

מבין השחקנים שלא פתחו מול הפועל ב”ש בטרנר, קרווין אנדרדה, חליו וארלה ועידו שחר בתמונת ההרכב של לאזטיץ’, שמשחקו הבא יהיה בליגה ביום שני. במכבי ת”א מבינים שהרוטציה הכרחית מאוד וקצב הפציעות אינו מקרי כמובן.

במהלך המשחק בטרנר התלונן עלי קמארה על כאבים בשריר הירך האחורי ויוחלט האם יש סיבה לסכנו מול שטוטגרט.

