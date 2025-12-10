רז שלמה וגראפי לא יטוסו עם מכבי לשטוטגרט

מכבי ת"א תצא למשחק החוץ מול שטוטגרט בליגה האירופית, שייערך מחר (חמישי, 19:45) עם סגל חסר במיוחד. רז שלמה הפצוע ויואב גראפי החולה לא יצטרפו לצהובים בטיסה לגרמניה והם כמובן לא היחידים.

שגיב יחזקאל ירצה עונש הרחקה אחרי שראה כרטיס אדום במשחק מול ליון ובנוסף לכך ז’רקו לאזטיץ’ יצטרך להסתדר גם ללא כריסטיאן בליץ’, דני גרופר, איסוף סיסוקו ויון ניקולאסקו שנפצע בצורה קשה.

מבין השחקנים שלא פתחו מול הפועל ב”ש בטרנר, קרווין אנדרדה, חליו וארלה ועידו שחר בתמונת ההרכב של לאזטיץ’, שמשחקו הבא יהיה בליגה ביום שני. במכבי ת”א מבינים שהרוטציה הכרחית מאוד וקצב הפציעות אינו מקרי כמובן.

במהלך המשחק בטרנר התלונן עלי קמארה על כאבים בשריר הירך האחורי ויוחלט האם יש סיבה לסכנו מול שטוטגרט.