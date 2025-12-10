יום חמישי, 11.12.2025 שעה 01:27
שונות  >> ONE ביזנס

חברת הייבוב חתמה על הסכם חסות עם פולהאם

החברה הישראלית ששוויה מוערך ב-5 מיליארד דולר ופיתחה פלטפורמה דיגיטלית לניהול עובדים, תעבוד עם הלונדונים מהפרמייר ליג: "נרגשים למסע שלפנינו"

|
הייבוב על הדשא בפולהאם (הייבוב)
הייבוב על הדשא בפולהאם (הייבוב)

חברת הייבוב (HiBob) הישראלית שפיתחה פלטפורמה דיגיטלית לניהול עובדים, חתמה על הסכם חסות עם קבוצת הפרמייר ליג פולהאם הלונדונית, ובמסגרתו תאמץ את קבוצת הגברים המשחקת בליגה הראשונה באנגליה ואת קבוצת הנשים. מנכ”ל חברת הייבוב רוני זהבי: "אבן דרך שאני גאה בה מאוד. אנחנו מתכבדים לשתף פעולה עם פולהאם ונרגשים למסע שלפנינו".

להייבוב 270 עובדים (מתוך כ-1,500 בעולם) באנגליה ולמעלה מ-2,000 מתוך (כ-5,700 בעולם) עובדים. השנה החברה זכתה כמקום העבודה הטוב לעבוד בו באנגליה.

שוויה המוערך של הייבוב עומד על כ-5 מיליארד דולר, היא מציינת עשור להיווסדה והיא פועלת באוסטרליה, ארצות הברית, אירופה וישראל. הייבוב פיתחה פלטפורמה דיגיטלית לניהול עובדים (בוב) והיא מספקת את המערכת לכ-5,700 לקוחות בעולם. 

רוני זהבי (הייבוב)רוני זהבי (הייבוב)
פפ גווארדיולה עם הלוגו של הייבוב מאחוריו (הייבוב)פפ גווארדיולה עם הלוגו של הייבוב מאחוריו (הייבוב)

המנכ”ל רוני זהבי הוסיף: "אני גאה בשותפות של HiBob עם פולהאם, כשותף ראשי של שתי קבוצות מועדון - הגברים והנשים. פולהאם הוא מועדון עם שורשים עמוקים במשפחה ובקהילה. השותפות הזו לא עוסקת רק במיתוג. היא משקפת אמון, שאפתנות משותפת ואמונה שהשקעה באנשים מניעה ביצועים גם בתוך המגרש וגם מחוצה לו".

