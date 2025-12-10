"נוצר קרטל בין קבוצות כדוריד, פגיעה בצעירות"

פסק בוררות חריג בחומרתו ניתן לאחרונה על-ידי הבורר עו"ד יובל חרל"פ, דיין בבית הדין של ההתאחדות לספורט, במסגרת דיון על בקשתה של שחקנית כדוריד קטינה להשתחרר מאגודת א.כ נס ציונה. בהחלטתו מציג חרל"פ ביקורת נוקבת על התנהלות הקבוצה ועל מנגנוני המעבר בין קבוצות בענף.

לדברי הבורר, במהלך הדיון הוצגו ראיות משמעותיות מצד השחקנית והוריה, שלפיהן הקבוצה הפעילה עליה לחץ "בלתי ראוי" ואף יצרה יחד עם קבוצות נוספות מעין "קרטל" שחסם את דרכה לעבור למועדון אחר. "נוצרה פגיעה בשחקניות וחסמים בלתי מוצדקים למעבר בין קבוצות", כתב בהחלטה.

אחד המוקדים המרכזיים בסכסוך נגע לטופס ההסגר של האיגוד, שבו נדרשים שחקנים לציין את שם הקבוצה הקולטת. הן האגודה והן היועץ המשפטי של האיגוד טענו בפני הבורר כי מדובר בחובה מחייבת, וללא ציון קבוצה קולטת הטופס אינו תקין ואינו ניתן להגשה בהתאם לחוק הספורט.

המקרה החריף עוד יותר לאור עדותו של אב הקטינה, שסיפר כי ניסיונותיהם למצוא מועדון שיחתום על שחרורה נתקלו בסירוב גורף מצד מנהלי אגודות. "לא ברור הסירוב בזמן שיש מחסור כה גדול בשחקניות, ועוד ברמה של בתי", כתב. "זה חסם אותנו באופן סופי מיכולת להשתחרר משעבוד של בתי למועדון ושליטה מוחלטת”.

בסיכום פסק הבוררות קובע חרל"פ כי דרישת האיגוד לחייב ציון שם האגודה הקולטת בטופס אינה חוקית: "‏מסקנתי כי הטופס של האיגוד היה והינו בניגוד לדין, שכן לא קמה כל חובה לציין שם של אגודת ספורט אליה תעבור השחקנית כתנאי להגשתו. די בהגשת בקשת ההעברה והודעת השחקן לאיגוד".