יום רביעי, 10.12.2025 שעה 22:28
ספורט אחר  >> כדוריד

"נוצר קרטל בין קבוצות כדוריד, פגיעה בצעירות"

בורר ההתאחדות עו"ד חרל"פ חושף טענות קשות מצד שחקנית קטינה והוריה נגד נס ציונה - חסימת מעבר קבוצה ולחץ לא ראוי - וכי דרישת הקבוצה מנוגדת לדין

|
כדוריד, אילוסטרציה (IMAGO)
כדוריד, אילוסטרציה (IMAGO)

פסק בוררות חריג בחומרתו ניתן לאחרונה על-ידי הבורר עו"ד יובל חרל"פ, דיין בבית הדין של ההתאחדות לספורט, במסגרת דיון על בקשתה של שחקנית כדוריד קטינה להשתחרר מאגודת א.כ נס ציונה. בהחלטתו מציג חרל"פ ביקורת נוקבת על התנהלות הקבוצה ועל מנגנוני המעבר בין קבוצות בענף.

לדברי הבורר, במהלך הדיון הוצגו ראיות משמעותיות מצד השחקנית והוריה, שלפיהן הקבוצה הפעילה עליה לחץ "בלתי ראוי" ואף יצרה יחד עם קבוצות נוספות מעין "קרטל" שחסם את דרכה לעבור למועדון אחר. "נוצרה פגיעה בשחקניות וחסמים בלתי מוצדקים למעבר בין קבוצות", כתב בהחלטה.

אחד המוקדים המרכזיים בסכסוך נגע לטופס ההסגר של האיגוד, שבו נדרשים שחקנים לציין את שם הקבוצה הקולטת. הן האגודה והן היועץ המשפטי של האיגוד טענו בפני הבורר כי מדובר בחובה מחייבת, וללא ציון קבוצה קולטת הטופס אינו תקין ואינו ניתן להגשה בהתאם לחוק הספורט.

המקרה החריף עוד יותר לאור עדותו של אב הקטינה, שסיפר כי ניסיונותיהם למצוא מועדון שיחתום על שחרורה נתקלו בסירוב גורף מצד מנהלי אגודות. "לא ברור הסירוב בזמן שיש מחסור כה גדול בשחקניות, ועוד ברמה של בתי", כתב. "זה חסם אותנו באופן סופי מיכולת להשתחרר משעבוד של בתי למועדון ושליטה מוחלטת”.

בסיכום פסק הבוררות קובע חרל"פ כי דרישת האיגוד לחייב ציון שם האגודה הקולטת בטופס אינה חוקית: "‏מסקנתי כי הטופס של האיגוד היה והינו בניגוד לדין, שכן לא קמה כל חובה לציין שם של אגודת ספורט אליה תעבור השחקנית כתנאי להגשתו. די בהגשת בקשת ההעברה והודעת השחקן לאיגוד".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */