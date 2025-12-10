צמד לגלוך, אייאקס ניצחה לראשונה בצ'מפיונס ליג

המחזור השישי של ליגת האלופות נערך הערב (רביעי) כאשר במשחקים המוקדמים קיבלנו שני נציגים ישראלים, שלפחות אחד מהם חגג על הדשא. אייאקס התארחה אצל קרבאח אגדם ורשמה נקודות ראשונות העונה במפעל כשניצחה 2:4 בזכות צמד אדיר של אוסקר גלוך, בעוד מנור סולומון שיחק 27 דקות בהפסד ויאריאל, 3:2 לקופנהגן.

קרבאח אגדם – אייאקס 4:2

אחרי חמישה הפסדים רצופים, אוסקר גלוך הוביל את ההולנדים לניצחון ראשון העונה בצ’מפיונס, כשהמטרה עדיין ברורה – לתפוס את המקום המוביל לשלב הפלייאוף. המשחק נפתח מצוין דווקא עבור האזרים, כשקמילו דוראן נתן את היתרון בצ’יפ נהדר כבר בדקה ה-10, אך בדקה ה-39 קספר דולברג השווה בשער נפלא מחוץ לרחבה.

אוסקר גלוך (IMAGO)

המחצית השנייה גם נפתחה בסימן אזרי, כששתי דקות אל תוכה מתאוס סילבה כבש מתוך הרחבה את השער שהחזיר את היתרון למקומיים. אלא שבדקה ה-79 הקשר הישראלי התעורר, הפציץ את שער השוויון בשער נפלא מחוץ לרחבה, שפתח את הסכר וארבע דקות לאחר מכן אנטון גאאי כבש שער נהדר משלו. הישראלי לא שבע, ובדקה ה-90 השלים צמד אדיר בשער יפה לא פחות.

כעת ההולנדים שיפרו מעט את מעמדם בטבלת הליגה ורוצים לתפוס את מקומם בין 24 האחרונות, כשבשני המחזורים האחרונים מחכים להם משחקים לא פשוטים בכלל כשיתארחו אצל ויאריאל ומנור סולומון, ובמחזור הסיום יארחו את אולימפיאקוס.

אוסקר גלוך מול לאנדרו אנדרדה (IMAGO)

דקה 10: שער! קרבאח עלתה ל-0:1! קמילו דוראן קיבל כדור עומק מצוין ברחבה, ניצל יציאה לא טובה של יארוש ובצ’יפ נהדר נתן לאזרים את היתרון.

שחקני קרבאח חוגגים (IMAGO)

שחקני אייאקס המומים (IMAGO)

דקה 39: שער! אייאקס השוותה ל-1:1! קספר דולברג במהלך אישי נפלא חתך למרכז ומחוץ לרחבה שיגר בעיטה עוצמתית, ישר לחיבורים!

שחקני אייאקס חוגגים את שער השוויון (IMAGO)

אוסקר גלוך ושחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)

דקה 47: שער! קרבאח עלתה ל-1:2! מתאוס סילבה עט על כדור ריבאונד ומסף הרחבה הפציץ לפינה הרחוקה!

שחקני קרבאח חוגגים (IMAGO)

שחקני קרבאח בטירוף (IMAGO)

דקה 79: שער! אייאקס השוותה ל-2:2! ומי אם לא הוא? אוסקר גלוך לקח את הכדור, ביצע פעולה אישית נפלאה על קו ה-16 ושחרר כדור חזק ושטוח ישר לפינת השער!

אוסקר גלוך חוגג עם שחקני אייאקס (IMAGO)

דקה 83: שער! אייאקס השלימה את המהפך ועלתה ל-2:3! אנטון גאאי קיבל את הכדור בתוך הרחבה ובבעיטה מלאת טכניקה הפציץ ישר לחיבור הרחוק!

אנטון גאאי חוגג (IMAGO)

דקה 90: שער! אייאקס עלתה ל-2:4! ושוב אוסקר גלוך, הפעם בפעולה אישית טובה בקצה הרחבה, השתחרר וגלגל את הכדור לפינה הרחוקה!

שחקני אייאקס חוגגים עם אוסקר גלוך (IMAGO)

ויאריאל – קופנהגן 3:2

הצוללת הצהובה ממשיכה בהופעות השפל שלה במפעל האירופי עם הפסד נוסף והיא עם נקודה אחת בלבד, כשמנור סולומון זכה לעלות מהספסל רק בדקה ה-63. הדנים פתחו בסערה עם שער של מוחמד אליונוסי פחות מדקה מהפתיחה, סנטי קומסה השווה עם פתיחת המחצית השנייה, הדנים שוב הגיבו מהר כשבדקה ה-48 עלו ליתרון משער של אליאס אשורי ובדקה ה-56 טאני אולוואסיי פתח חזרה את המשחק עם שער השוויון. אלא שהדנים חלמו ניצחון, ובדקה ה-90 גם הצליחו להשיג אותו כשאנדרס קורנליוס כבש בקלילות, ונתן לקבוצה הנורדית את ניצחונה השני במפעל.

דקה 1: שער! קופנהגן עלתה ל-0:1! מרקוס לופס הכניס כדור מצוין למוחמד אליונוסי, שמקרוב דחק באלגנטיות פנימה את השער המהיר של הדנים!

שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)

דקה 47: שער! ויאריאל השוותה ל-1:1! איליאס אחומש הכניס כדור רוחב חזק לרחבה, סנטי קומסנה גלש לכדור ודחק לרשת.

סנטי קומסנה חוגג (IMAGO)

דקה 48: שער! קופנהגן הגיבה מהר ועלתה ל-1:2! בנגיעתו הראשונה בכדור, אליאס אשורי נכנס מצוין לרחבה ומקרוב עט על כדור רוחב והחזיר לדנים את היתרון.

שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)

דקה 56: שער! ויאריאל השוותה ל-2:2! אלפונסו פדרסה הכניס כדור מצוין לטאני אולוואסיי, שמתוך הרחבה שלח את הכדור לפינה הקרובה והחזיר את הצוללת הצהובה לחיים.

דקה 90: שער! קופנהגן עלתה ל-2:3! אנדרס קורנליוס עט על ריבאונד בתוך הרחבה ובקלילות נתן לדנים את השער שמקרב אותם לניצחון!