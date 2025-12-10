יום חמישי, 11.12.2025 שעה 01:24
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

צמד לגלוך, אייאקס ניצחה לראשונה בצ'מפיונס ליג

אחרי חמישה הפסדים רצופים, הישראלי הוביל את ההולנדים לנקודות ראשונות במפעל האירופי בזכות שני שערים נפלאים. ויאריאל וסולומון ספגו 3:2 מקופנהגן

|
אוסקר גלוך בטירוף (IMAGO)
אוסקר גלוך בטירוף (IMAGO)

המחזור השישי של ליגת האלופות נערך הערב (רביעי) כאשר במשחקים המוקדמים קיבלנו שני נציגים ישראלים, שלפחות אחד מהם חגג על הדשא. אייאקס התארחה אצל קרבאח אגדם ורשמה נקודות ראשונות העונה במפעל כשניצחה 2:4 בזכות צמד אדיר של אוסקר גלוך, בעוד מנור סולומון שיחק 27 דקות בהפסד ויאריאל, 3:2 לקופנהגן.

קרבאח אגדם – אייאקס 4:2

אחרי חמישה הפסדים רצופים, אוסקר גלוך הוביל את ההולנדים לניצחון ראשון העונה בצ’מפיונס, כשהמטרה עדיין ברורה – לתפוס את המקום המוביל לשלב הפלייאוף. המשחק נפתח מצוין דווקא עבור האזרים, כשקמילו דוראן נתן את היתרון בצ’יפ נהדר כבר בדקה ה-10, אך בדקה ה-39 קספר דולברג השווה בשער נפלא מחוץ לרחבה.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

המחצית השנייה גם נפתחה בסימן אזרי, כששתי דקות אל תוכה מתאוס סילבה כבש מתוך הרחבה את השער שהחזיר את היתרון למקומיים. אלא שבדקה ה-79 הקשר הישראלי התעורר, הפציץ את שער השוויון בשער נפלא מחוץ לרחבה, שפתח את הסכר וארבע דקות לאחר מכן אנטון גאאי כבש שער נהדר משלו. הישראלי לא שבע, ובדקה ה-90 השלים צמד אדיר בשער יפה לא פחות.

כעת ההולנדים שיפרו מעט את מעמדם בטבלת הליגה ורוצים לתפוס את מקומם בין 24 האחרונות, כשבשני המחזורים האחרונים מחכים להם משחקים לא פשוטים בכלל כשיתארחו אצל ויאריאל ומנור סולומון, ובמחזור הסיום יארחו את אולימפיאקוס.

אוסקר גלוך מול לאנדרו אנדרדה (IMAGO)אוסקר גלוך מול לאנדרו אנדרדה (IMAGO)

דקה 10: שער! קרבאח עלתה ל-0:1! קמילו דוראן קיבל כדור עומק מצוין ברחבה, ניצל יציאה לא טובה של יארוש ובצ’יפ נהדר נתן לאזרים את היתרון.

שחקני קרבאח חוגגים (IMAGO)שחקני קרבאח חוגגים (IMAGO)
שחקני אייאקס המומים (IMAGO)שחקני אייאקס המומים (IMAGO)

דקה 39: שער! אייאקס השוותה ל-1:1! קספר דולברג במהלך אישי נפלא חתך למרכז ומחוץ לרחבה שיגר בעיטה עוצמתית, ישר לחיבורים!

שחקני אייאקס חוגגים את שער השוויון (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים את שער השוויון (IMAGO)
אוסקר גלוך ושחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)אוסקר גלוך ושחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)

דקה 47: שער! קרבאח עלתה ל-1:2! מתאוס סילבה עט על כדור ריבאונד ומסף הרחבה הפציץ לפינה הרחוקה!

שחקני קרבאח חוגגים (IMAGO)שחקני קרבאח חוגגים (IMAGO)
שחקני קרבאח בטירוף (IMAGO)שחקני קרבאח בטירוף (IMAGO)

דקה 79: שער! אייאקס השוותה ל-2:2! ומי אם לא הוא? אוסקר גלוך לקח את הכדור, ביצע פעולה אישית נפלאה על קו ה-16 ושחרר כדור חזק ושטוח ישר לפינת השער!

אוסקר גלוך חוגג עם שחקני אייאקס (IMAGO)אוסקר גלוך חוגג עם שחקני אייאקס (IMAGO)

דקה 83: שער! אייאקס השלימה את המהפך ועלתה ל-2:3! אנטון גאאי קיבל את הכדור בתוך הרחבה ובבעיטה מלאת טכניקה הפציץ ישר לחיבור הרחוק!

אנטון גאאי חוגג (IMAGO)אנטון גאאי חוגג (IMAGO)

דקה 90: שער! אייאקס עלתה ל-2:4! ושוב אוסקר גלוך, הפעם בפעולה אישית טובה בקצה הרחבה, השתחרר וגלגל את הכדור לפינה הרחוקה!

שחקני אייאקס חוגגים עם אוסקר גלוך (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים עם אוסקר גלוך (IMAGO)

ויאריאל – קופנהגן 3:2

הצוללת הצהובה ממשיכה בהופעות השפל שלה במפעל האירופי עם הפסד נוסף והיא עם נקודה אחת בלבד, כשמנור סולומון זכה לעלות מהספסל רק בדקה ה-63. הדנים פתחו בסערה עם שער של מוחמד אליונוסי פחות מדקה מהפתיחה, סנטי קומסה השווה עם פתיחת המחצית השנייה, הדנים שוב הגיבו מהר כשבדקה ה-48 עלו ליתרון משער של אליאס אשורי ובדקה ה-56 טאני אולוואסיי פתח חזרה את המשחק עם שער השוויון. אלא שהדנים חלמו ניצחון, ובדקה ה-90 גם הצליחו להשיג אותו כשאנדרס קורנליוס כבש בקלילות, ונתן לקבוצה הנורדית את ניצחונה השני במפעל.

דקה 1: שער! קופנהגן עלתה ל-0:1! מרקוס לופס הכניס כדור מצוין למוחמד אליונוסי, שמקרוב דחק באלגנטיות פנימה את השער המהיר של הדנים!

שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)

דקה 47: שער! ויאריאל השוותה ל-1:1! איליאס אחומש הכניס כדור רוחב חזק לרחבה, סנטי קומסנה גלש לכדור ודחק לרשת.

סנטי קומסנה חוגג (IMAGO)סנטי קומסנה חוגג (IMAGO)

דקה 48: שער! קופנהגן הגיבה מהר ועלתה ל-1:2! בנגיעתו הראשונה בכדור, אליאס אשורי נכנס מצוין לרחבה ומקרוב עט על כדור רוחב והחזיר לדנים את היתרון.

שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)

דקה 56: שער! ויאריאל השוותה ל-2:2! אלפונסו פדרסה הכניס כדור מצוין לטאני אולוואסיי, שמתוך הרחבה שלח את הכדור לפינה הקרובה והחזיר את הצוללת הצהובה לחיים.

דקה 90: שער! קופנהגן עלתה ל-2:3! אנדרס קורנליוס עט על ריבאונד בתוך הרחבה ובקלילות נתן לדנים את השער שמקרב אותם לניצחון!

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */