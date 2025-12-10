מצאה מחליף: אלירן גומלסקי חתם בקריית מלאכי

יש שוער בשער. אלירן גומלסקי, השוער הצעיר בן ה-21, סגר את תנאיו במכבי קריית מלאכי, מצמרת ליגה א' דרום, מי שעשוי להחליף את עדי נסה בשער, הרי שהאחרון טס לחו"ל ובמשחק האחרון, בין הקורות, עמד ירין ברדה, שנמצא במועדון מזה שלוש שנים, מאז סיים גיל נוער בבני יהודה ת"א. חתימתו של גומלסקי התאפשרה ויצאה אל הפועל בזכות נציגו, אדם קידן.

העונה, אלירן עדיין לא שיחק, אבל שמר על כושר משחק, כך שיכול יהיה להיות זמין לצביקה לוי כבר במשחק הליגה הקרוב, כשמכבי קריית מלאכי תצא לדימונה, שם תפגוש את מ.ס. המקומית, תחת הדרכתו של שרון אביטן. המשחק יתקיים במסגרת המחזור ה-11 בליגה א' דרום, זאת בשעה 12:30.

את עונת 2024/25 החולפת, התחיל השוער הצעיר במדי הפועל ראשון לציון מהליגה הלאומית, שם רשם ארבע הופעות. את שתי הופעותיו הנוספות בליגה הלאומית, בעונה החולפת, עשה בין הקורות במכבי הרצליה. בששת משחקיו ספג 12 שערים, כשקבוצותיו השיגו שתי ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ושלושה הפסדים.

מאז דצמבר 2012 משחק אלירן כדורגל, מאז חבר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שם שיחק במשך 10 עונות רצופות, עד מעברו למחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון, בעונת המשחקים 2022/23. באותה עונה קיבל שתי הזדמנויות ראשונות בקבוצת הבוגרים, ב-1:1 מול כפר קאסם ובהפסד 1:0 לנוף הגליל. הופיע גם במשחק המבחן, עם הנוער, בניצחון 0:1 על הפועל ירושלים.