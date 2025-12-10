מאור בנימיני: החזרה להיכל היא מעמד חשוב

אחרי שנתיים של מלחמה, מכבי תל אביב תחזור מחר (חמישי) בשעה טובה לארח את משחקי היורוליג בישראל, כשתפגוש בהיכל מנורה מבטחים את וילבראן. לקראת המאורע, מנכ”ל היכלי הספורט, מאור בנימיני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתם יודעים איך לארח משחק ביורוליג?

”מסירים חלודה, אבל הכל בסדר, אנשים מנוסים, עושים מה שצריך ואת כל ההכנות, אתמול הייתה הופעה והיום אנחנו בצורה של כדורסל. שנתיים לא היה ספורט בינלאומי, זו תקופה פחות טובה, עכשיו החזרה הזאת זה מעמד חשוב”.

איזה דגשים שמים לקראת מחר?

”בעיקר על הנושא של ההכנה של ההיכל לדרישות, שזה באמת כל הדברים שאנחנו כבר מכירים, זה קשור גם למשחקי כדורסל, הרמה של המנהלת הישראלית גם גבוהה, יש ניואנסים שאנחנו יודעים שצריך לטפל בהם וזה מטופל”.

וויל ריימן ולוני ווקר (רועי כפיר)

מכבי אמרה שאין כניסה לשלטי מחאה, כל הזמן הם אישרו והפעם הם רוצים חגיגה אירופית, איך תעצרו את זה?

”זה יותר דברים של הקבוצה מול האוהדים”.

אתה בטח מכיר ויודע.

”יש הנחיות למאבטחים וכו’. אנחנו פחות מתעסקים בשלטים, יותר מתעסקים בעניינים הבטיחותיים, שיהיה מה שצריך. מקווה שהאוהדים ינצלו את המעמד החשוב הזה, שיהיה מעמד חגיגי באמת”.

מכבי חוזרת ואז הפועל נאלצת לשחק בארנה, גם מכבי, בגלל ההופעות.

”כן, לצערי זה יצא השבוע של חנוכה שזה חריג, לא ידענו מתי זה יחזור במשך שנתיים ושריינו את התאריכים האלו ואמרנו שנדע לחזור, חנוכה זה חריג לנוף ותמיד הוא היה מוחרג והיורוליג היה מתחשב וידעו להחריג את העניין, השנה זה יצא פחות טוב, אבל משחק אחד לעומת עוד 10-15 זה בסדר”.

זה מכניס לכם כסף כדי לאזן מה שלא היה?

”השיקול הספורטיבי עולה על הכלכלי”.

אוהדי מכבי תל אביב במחאה נגד דני פדרמן (רועי כפיר)

לא יכולת לבטל כדי שהיורוליג יחזור? שהפועל תשחק משחק ראשון בבית.

”ברמה הכלכלית אין ספק שהיה יותר קל להביא הופעות, אנחנו לא עושים את זה, המקרה הזה זה חריג, זה חנוכה עם שבוע מרוכז ומכרז שהלך לכמה שנים עם הבנה עם היורוליג, גם האולם שלקחו בחו”ל בבלגרד ובסופיה יש להם את האילוצים של ההיכל, זה באמת חריג”.

מה קורה עם עוד אולם? הרחבת אולם? איפה זה עומד?

”זו שאלה קבועה והתשובה תהיה אותו הדבר, הסיפור כרגע מתחיל בתהליכים ראשוניים בעירייה כדי להיענות לצורך המרכזי, אולם שקרוב ל-20 אלף מושבים, זה תהליך שייקח את הזמן שלו”.

10-20 שנה?

”אפשר לעשות אותו ב-5 שנים ואפשר ב-10, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים, גם העובדה שצריך לזה הרבה תקציב, זה תקציב גדול, לעירייה קשה לעשות אותו לבד ולפחות עושים משהו שיודעים לאן הולכים, יש חזון ותכנון, זה מה שלא קורה במדינה בהרבה דברים”.