יום חמישי, 11.12.2025 שעה 01:25
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

נעצרה: רק 0:0 לפ.ס.ז' עם אתלטיק בילבאו

אלופת אירופה שלטה בנעשה על כר הדשא אך לא הצליחה להכניע את אונאי סימון שהיה מדהים ורשמה תיקו ראשון במפעל. ארסנל חגגה על ברוז', 2:2 לניוקאסל

|
פביאן רואיז מאוכזב (IMAGO)
פביאן רואיז מאוכזב (IMAGO)

המחזור השישי של ליגת האלופות נחתם אמש (רביעי), כאשר קיבלנו כמה משחקים במקביל. במוקד, אלופת אירופה פאריס סן ז’רמן התארחה אצל אתלטיק בילבאו וסיימה בתיקו 0:0. כמו כן, ארסנל חגגה עם 0:3 על קלאב ברוז’, בנפיקה ליסבון הפתעיה עם 0:2 על נאפולי ובאייר לברקוזן קבעה 2:2 עם ניוקאסל. בנוסף, יובנטוס גברה 0:2 על פאפוס ובורוסיה דורטמונד רשמה 2:2 במשחקה עם בודה גלימט.

אתלטיק בילבאו – פאריס סן ז’רמן 0:0

בניוגד לציפיות המוקדמות, אחד המשחקים הטובים עשל הערב על הנייר סיפק משחק נטול שערים. הפריזאים, שהגיעו לאחר ניצחון על טוטנהאם, היו מסוכנים הרבה יותר, שלטו על כר הדשא אך לא הצליחו להכניע את אונאי סימון הספרדי שהיה ביום נפלא בין הקורות.

הבאסקים מנגד, לא היוו תפאורה וכמעט ניצלו את אי יכולת הכיבוש של הצרפתים על מנת להפתיע, אך הם גם כשלו בזה והמשחק הסתיים ללא הכרעה. זהו התיקו הראשון של פאריס במפעל העונה.

ברדלי ברקולה. הצרפתי מסוכן (IMAGO)ברדלי ברקולה. הצרפתי מסוכן (IMAGO)
הצגה נהדרת של השוער. אונאי סימון (IMAGO)הצגה נהדרת של השוער. אונאי סימון (IMAGO)

קלאב ברוז’ – ארסנל 3:0

הקבוצה של מיקל ארטטה המשיכה להיראות נפלא בליגת האלופות, ובעקבות הניצחון על הבלגים עלתה למאזן של שישה ניצחונות משישה משחקים. מי שכבש את שני השערים הראשונים היה האנגלי נוני מדואקה, שקבע את הטון של המשחק הזה. 

חברו להתקפה גבריאל מרטינלי השלים את השלישי וקבע ניצחון נוסף לתותחנים, שהגיע לאחר ההפסד הדרמטי לאסטון וילה במסגרת הפרמייר ליג.

דקה 25, שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:1: שער נהדר של התותחנים. נוני מדואקה השתחרר ממספר שחקנים ובעט מחוץ לרחבה טיל אדיר שפגש את הרשת של הבלגים והעלה את האורחת ליתרון.

נוני מדואקה חוגג שער (IMAGO)נוני מדואקה חוגג שער (IMAGO)

דקה 47, שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:2: עם פתיחת המחצית השנייה, מדואקה משלים צמד והעלה את קבוצתו ליתרון כפול. מרטין סובימנדי העביר לו כדור נהדר, וכל שנותר לאנגלי היה לנגוח את הכדור לרשת.

נוני מדואקה חוגג עם חבריו (IMAGO)נוני מדואקה חוגג עם חבריו (IMAGO)

דקה 56, שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:3: גבריאל מרטינלי הצטרף לחגיגה. הברזילאי יצר לעצמו מרווח משחקן ההגנה וידע לסיים כמו שצריך את השלישי של ארסנל.

בנפיקה – נאפולי 0:2

הפתעה מסוימת בליסבון. החבורה הפורטוגלית רשמה ניצחון שני ברציפות במפעל הבכיר של היבשת על חשבון חניכיו של קונטה. ריצ’רד ריוס ולאנדרו באריירו קבעו את תוצאת המשחק ושלחו את הנשרים למאזן של 6 נקודות, אחת בלבד פחות מיריבתם.

דקה 20, שער! בנפיקה עלתה ליתרון 0:1: ריצ’רד ריוס קיבל את הכדור ברחבה, ובעט לפינה הימנית בקור רוח.

דקה 49, שער! בנפיקה עלתה ליתרון 0:2: לאנדרו באריירו קיבל כדור בתוך הרחבה, ובעזרת סיומת נהדרת קבע יתרון כפול למארחת.

שחקני בנפיקה חוגגים (IMAGO)שחקני בנפיקה חוגגים (IMAGO)

באייר לברקוזן – ניוקאסל 2:2

חלוקת נקודות בגרמניה, לאחר שער של אלכס גרימלדו בדקה ה-88. המגפייז רושמים משחק שני ברציפות ללא ניצחון באלופות, וזאת לאחר שרשמו מהפך במהלך משחק זה ועלו ליתרון. מנגד, המארחת רשמה נקודה לאחר משחק בו ניצחה.

אנתוני גורדון כיכב עם שער ובישול בצד האנגלי, בעוד גרימלדו כאמור ושער עצמי של ברונו גימראייש כבשו למארחים.

דקה 13, שער! לברקוזן עלתה ליתרון 0:1: בעיטה של רוברט אנדריך פגשה בדרכה את ברונו גימראייש, והברזילאי הסיט את הכדור לרשת.

שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)

דקה 51, שער! ניוקאסל השוותה ל-1:1: המגפייז קיבלו פנדל אותו תרגם אנתוני גורדון לשער השוויוון.

אנתוני גורדון ניגש לפנדל (IMAGO)אנתוני גורדון ניגש לפנדל (IMAGO)

דקה 74, שער! ניוקאסל עלתה ליתרון 1:2: אנתוני גורדון העביר כדור לרחבה שפגש את ראשו של לואיס מיילי, והקשר נגח פנימה את המהפך של האנגלים. גורדון עם שער ובישול.

שחקני ניוקאסל חוגגים (IMAGO)שחקני ניוקאסל חוגגים (IMAGO)

דקה 88, לברקוזן השוותה ל-2:2: אלכס גרימלדו קיבל את הכדור לאחר מהלך קבוצתי מרשים. המגן הספרדי לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת.

שחקני באייר לברקוזן חוגגים (IMAGO)שחקני באייר לברקוזן חוגגים (IMAGO)

יובנטוס – פאפוס 0:2

שתי הקבוצות היו עם אותו מספר נקודות טרם המחזור, ובעזרת הניצחון קפצו האיטלקים ל-9 כאלו והם כעת במקום ה-17. זהו ניצחונם השני העונה במפעל והשני ברצף, כאשר מי שכבשו הם ווסטון מקיני וג’ונתן דייוויד.

דקה 67, שער! יובנטוס עלתה ליתרון 0:1: אנדראה קמביאסו העביר כדור לווסטון מקיני, והאמריקאי כבש את הראשון של האיטלקים.

דקה 73, שער! יובנטוס עלתה ליתרון 0:2: בתום מהלך קבוצתי נפלא, קנאן יילדיז מצא את ג’ונתן דייוויד, והאחרון לא התבלבל, הכניס את הכדור לרשת וקבע יתרון כפול מהיר לקבוצתו.

שחקני יובנטוס חוגגים (IMAGO)שחקני יובנטוס חוגגים (IMAGO)

דורטמונד – בודה גלימט 2:2

הגרמנים יכולים לצאת מאוכזבים לאחר שאיבדו יתרון פעמיים כאשר מי שכבש לזכותם הוא יוליאן בראנדט עם צמד. הנורבגים גילו אופי, רשמו תיקו שלישי במפעל, אך הם עדיין שקועים בתחתית. מי שכבשו לזכות האורחת הם היתאן אליסמי ויינס פטר האוגה.

דקה 18, שער! דורטמונד עלתה ליתרון 0:1: פאביו סילבה מצא את יוליאן בראנדט בתוך הרחבה, והאחרון סיים נהדר והעלה את קבוצתו ליתרון.

דקה 42, שער! בודה גלימט השוותה ל-1:1: היתאם אליסמי נגח את שער השוויון של הנורבגים.

דקה 51, שער! דורטמונד עלתה ליתרון 1:2: ברנדאט הגרמני השלים צמד והחזיר את היתרון למארחת. הוא היה במקום הנכון בזמן האחרון כדי לשלוח ריבאונד לרשת.

דקה 76, שער! בודה גלימט השוותה ל-2:2: האורחת לא מוותרת על המשחק. יינס פטר האוגה השתלט על ריבאונד ולא התבלבל ושלח בעיטה נהדרת שהכניעה את קובל.

שחקני בודה גלימט מאושרים (IMAGO)שחקני בודה גלימט מאושרים (IMAGO)
שחקני דורטמונד מאוכזבים (IMAGO)שחקני דורטמונד מאוכזבים (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */