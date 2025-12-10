יום רביעי, 10.12.2025 שעה 18:47
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"אם יהיו חולים מחר, נבקש לדחות את המשחק"

אריה קלמנזון, בעלי עירוני טבריה, ב"שיחת היום": "ביטלנו כבר שני אימונים וזו בעיה לא להתאמן לפני משחק". וגם: החלפת השוער ופרשת החוזים הכפולים

מיקי ביתן ואריה קלמנזון (עירוני טבריה)
מיקי ביתן ואריה קלמנזון (עירוני טבריה)

בצל פרשת החשד לחוזים הכפולים בעירוני טבריה, לאחר שבקבוצה ביטלו אתמול (שלישי) אימון בשל מגפת שפעת ולפני המחזור הקרוב של הצפוניים לפני הפועל חיפה בשבת הקרובה, אריה קלמנזון, אחד מבעלי המועדון, עלה להתראיין בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה שלומך?
”שלומי טוב מהקבוצה”.

מה קורה עם החולים?
”ביום שני, למשחק נגד אשדוד, שלושה שחקנים לא הגיעו ושלושה שחקנים עלו עם תרופות נגד כאבים כדי שיוכלו לסיים את המשחק, כבר שם היו שישה שחקנים חולים. אחר כך הצטרפו אליהם עוד ארבעה והצוות המקצועי, אבל כבר ביום שני הבעיה התחילה”.

לא עשיתם חיסונים וזריקות נגד שפעת?
”היינו שאננים כי ארבע שנים לא הגיע אלינו, שילמנו מחיר כבד מאוד וטעינו שלא עשינו, זה לקח להבא וקריאה לכולם – הפעם זה חזק, תעשו כולם חיסון, כי אם השחקנים שהם צעירים חטפו את השפעת בצורה קשה, אז כולנו צריכים חיסון. אם מחר יהיו חולים, נבקש דחיית משחק מול הפועל חיפה”.

אלירן חודדה (ראובן שוורץ)אלירן חודדה (ראובן שוורץ)

עשית ביקור חולים? בדקת?
”דיברתי עם חלק מהשחקנים כדי לעודד אותם, דיברתי עם אלירן חודדה שהוא בעצמו יושב בבית, אנחנו ביטלנו כבר שני אימונים וזה בעיה שלא התאמנו ויש משחק”.

איך קבוצת הנוער?
”בחלק העליון של הטבלה בליגה השנייה ויש לה גם משחקים חשובים, אז הם לא יכולים לשחק במקום הבוגרת”.

השוער היה טוב במשחק האחרון, השינוי הזה יישאר?
”זה שיקול של הצוות המקצועי שרצה לעשות זעזוע, ואכן השוער הקודם ספג גולים שלא היה צריך, אז עידו שרון עשה עבודה טובה”.

הוא הרוויח את מקומו.
”היה לו משחק מצוין, לא יותר מדי מצבים קשים אבל זה גם טוב”.

שחקני עירוני טבריה (ראובן שוורץ)שחקני עירוני טבריה (ראובן שוורץ)

הוא שוער מוכשר.
”שוער מצוין ולא סתם הבאנו אותו, רוג’ריו גם שוער טוב והיה לו חוסר יציבות במשחקים האחרונים, יש מאמן שוערים והוא יקבל החלטות”.

זה משחק על שש נקודות כמו שנאמר.
”ממקום 7 עד 14 זה משחקים על 6 נקודות, לגמרי, הטבלה צפופה וגם הפועל ירושלים כבר לא ארוכה”.

הדבר שפתח את הראיון, אם מחר באימון ואם יהיה, ואתם שבעה שלא מגיעים, תבקשו לדחות את המשחק?
“כן”.

רוגרוג'ריו סנטוס (רדאד ג'בארה)

ביקשו מכם לא לדבר על הפרשה של החשדות.
”כן, ביקשו בצורה יפה לא להתראיין בנושא ואנחנו מכבדים את זה, כשזה ייגמר אז אתראיין בכל מקום ואענה על הכל”.

​https://omny.fm/shows/onesport/10-12/embed?style=cover

אתה בטוח שתצאו חפים מפשע ושלא נעשה כלום בניגוד לתקנון?
”אם כשהתפוצצה הפרשה אני אמרתי שיכול להיות שיש דברים, ובסה”כ היום אני יכול להגיד שאני יותר רגוע מאז, ואני אומר את זה בצורה מוחלטת”.

