"אם יהיו חולים מחר, נבקש לדחות את המשחק"

בצל פרשת החשד לחוזים הכפולים בעירוני טבריה, לאחר שבקבוצה ביטלו אתמול (שלישי) אימון בשל מגפת שפעת ולפני המחזור הקרוב של הצפוניים לפני הפועל חיפה בשבת הקרובה, אריה קלמנזון, אחד מבעלי המועדון, עלה להתראיין בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה שלומך?

”שלומי טוב מהקבוצה”.

מה קורה עם החולים?

”ביום שני, למשחק נגד אשדוד, שלושה שחקנים לא הגיעו ושלושה שחקנים עלו עם תרופות נגד כאבים כדי שיוכלו לסיים את המשחק, כבר שם היו שישה שחקנים חולים. אחר כך הצטרפו אליהם עוד ארבעה והצוות המקצועי, אבל כבר ביום שני הבעיה התחילה”.

לא עשיתם חיסונים וזריקות נגד שפעת?

”היינו שאננים כי ארבע שנים לא הגיע אלינו, שילמנו מחיר כבד מאוד וטעינו שלא עשינו, זה לקח להבא וקריאה לכולם – הפעם זה חזק, תעשו כולם חיסון, כי אם השחקנים שהם צעירים חטפו את השפעת בצורה קשה, אז כולנו צריכים חיסון. אם מחר יהיו חולים, נבקש דחיית משחק מול הפועל חיפה”.

אלירן חודדה (ראובן שוורץ)

עשית ביקור חולים? בדקת?

”דיברתי עם חלק מהשחקנים כדי לעודד אותם, דיברתי עם אלירן חודדה שהוא בעצמו יושב בבית, אנחנו ביטלנו כבר שני אימונים וזה בעיה שלא התאמנו ויש משחק”.

איך קבוצת הנוער?

”בחלק העליון של הטבלה בליגה השנייה ויש לה גם משחקים חשובים, אז הם לא יכולים לשחק במקום הבוגרת”.

השוער היה טוב במשחק האחרון, השינוי הזה יישאר?

”זה שיקול של הצוות המקצועי שרצה לעשות זעזוע, ואכן השוער הקודם ספג גולים שלא היה צריך, אז עידו שרון עשה עבודה טובה”.

הוא הרוויח את מקומו.

”היה לו משחק מצוין, לא יותר מדי מצבים קשים אבל זה גם טוב”.

שחקני עירוני טבריה (ראובן שוורץ)

הוא שוער מוכשר.

”שוער מצוין ולא סתם הבאנו אותו, רוג’ריו גם שוער טוב והיה לו חוסר יציבות במשחקים האחרונים, יש מאמן שוערים והוא יקבל החלטות”.

זה משחק על שש נקודות כמו שנאמר.

”ממקום 7 עד 14 זה משחקים על 6 נקודות, לגמרי, הטבלה צפופה וגם הפועל ירושלים כבר לא ארוכה”.

הדבר שפתח את הראיון, אם מחר באימון ואם יהיה, ואתם שבעה שלא מגיעים, תבקשו לדחות את המשחק?

“כן”.

רוג'ריו סנטוס (רדאד ג'בארה)

ביקשו מכם לא לדבר על הפרשה של החשדות.

”כן, ביקשו בצורה יפה לא להתראיין בנושא ואנחנו מכבדים את זה, כשזה ייגמר אז אתראיין בכל מקום ואענה על הכל”.