ניר לוין מבהיר: טאבי לא יכול לעזוב בינואר

הפועל פתח תקווה אומנם מציגה כדורגל שמח עם הרבה ניצוצות, אך הקבוצה כבר מחזיקה ברצף שלילי של לא פחות מתשעה משחקים ללא ניצחון, כולל הפסד 4:0 להפועל תל אביב בשבת האחרונה. לקראת המשחק הקשה שמחכה למלאבסים מול מכבי תל אביב בבלומפילד ביום שני, המנהל המקצועי שלהם, ניר לוין, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה דעתך על פתיחת העונה עד עכשיו? לא מה שציפיתם לגמרי.

“יש אכזבה כי אנחנו היינו שווים יותר נקודות ממה שמגיע לנו, מבחינת כדורגל והיכולות של המשחקים, יש לנו שבע תוצאות תיקו ויכולנו להיות במקום יותר גבוה”.

שיחקתם יפה מאוד, הרבה משחקים עם כדורגל מהנה, אבל קבוצה כמוכם שעלתה ליגה ויש לה סגל שלא מאוזן, אולי צריך לשחק כדורגל לא יפה כדי לנצח? שלא תרדו ליגה בסוף, זו נאיביות.

”אנחנו לא רוצים להיות נאיביים ובחלק מהמשחקים היינו כאלה ושמטנו יתרון ולא ידענו לשמור על זה, במקרה של בית”ר גם הפסדנו אחרי שהובלנו פעמיים וזו אכזבה, אין ספק, במיוחד שזה גם היה אחרי ששועה הורחק. זה שכר לימוד לקבוצה צעירה שעלתה ליגה ומערכת שלומדת.

“סגנון משחק? אין מצב שנשנה את הסגנון שלנו, מי שמכיר את עומר פרץ והצוות המקצועי ואיך שאנחנו משחקים, זה בדיוק כמו שרצינו וזה משהו שהקהל, שהוא גורם חשוב, יודע להזדהות איתו. יש קונזצוס שאנחנו משחקים כדורגל איכותי והתקפי, אם היינו מצליחים לקחת יותר נקודות ולשמור על היתרונות, היינו רוצים שזה יקרה, אבל אנחנו מאמינים שזה יקרה יותר בסיבוב השני, עם שינוי או שניים לקראת ינואר ונוכל להתחזק”.

ניר לוין (ראובן שוורץ)

אני יודע שאתם מחפשים חלוץ .

”לא רוצה להתייחס לתפקידים ושמות”.

לא ביקשתי שמות, אני יודע שאתה מחפש חלוץ.

”לך יש שמות”.

אפתיע אותך ואחד השמות אני לא אגיד עכשיו ואקלקל.

”לא אגיב בכל מקרה למה שתגיד ומה שפורסם”.

לא משהו שהוא פורסם, אבל אתה עובד יפה, יש כסף?

”אנחנו עובדים קשה, גם עומר עם אנליסטים ועוזרים, יש צוות גדול שמחפשים שחקנים, כסף? התקציב לא שופע, אנחנו יודעים”.

זה לא כמו בתקופה שלך.

”גם כשסיקרת אותנו ושיחקנו היה את מועצת הפועלים וגירדו כסף והיו חייבים לנו כסף”.

היו תקופות שהרווחת יפה מאוד, גברי לוי ז”ל לדוגמא נסע לחו”ל והתעצבן עליהם שם, הביא את המשכורת עד השקל האחרון, ניר לוין היה 100 ומשהו לחודש ואז התחלתם לבכות וגברי התקשר אליי.

“לא, לא, אי אפשר לבוא אליו בתלונות אגב, והיה נהדר והחזיק טוב את הקבוצה”.

עומר פרץ (שחר גרוס)

כן, אני אומר את זה לחיוב, הוא עשה הרבה. שאלה לסיום, אתה מנהל מקצועי ולא שולט בידיעות, אבל איך אתם מגיבים לידיעות על טאבי? הוא יילך בינואר או לא?

”הוא לא יכול ללכת בינואר, הוא מושאל מנתניה וההסכם זה עד סוף העונה ואז הוא יחזור”.

הסוכן אמר שהוא יכול ללכת, שאם יש הצעה אין לכם מה לעשות.

”לא יודע מה הסוכן אמר ואני לא הולך להתעמת איתו, מבחינתנו טאבי אצלנו וימשיך לשחק, אין מה למכור אותו עכשיו גם כי הוא חסר ניסיון ויש לו פוטנציאל, עושה דברים יפים וקו ההתקדמות שלו הוא טוב. יש לו הרבה מה להתקדם ולהתבגר במשחק, כל מי שמסתכל עליו רואה את זה. הוא בן 20 והוא צריך את הזמן ואני מאמין ומקווה שהוא יישאר אצלנו אולי מעבר לעונה הזאת גם, בעיקרון הוא מושאל ויכול לחזור רק בסוף העונה”.

סונגה לא יילך לאליפות אפריקה, החליפו שם את גרנט. הבאתם את יונתן כהן וסונגה לא הולך, יש עומס ויונתן זה שחקן שמצפה בטח לשחק והוא על הספסל, איך אתה רואה את זה?

”נעשה סדר, יש שחקנים בחלק הקדמי שיכולים לשחק בכמה תפקידים, סונגה, קליי, יונתן, גם שביט מזל, ובמהלך הסיבוב הראשון שיחקו בכמה תפקידים ולא עמדה אחת. לגבי יונתן, הוא הגיע אחרי תקופה שהוא לא שיחק ולקח זמן לחזור לכושר, הוא לא שיחק בהתחלה ועלה כמחליף, כשהוא עלה בהרכב הוא כבש ו אז נפצע, ואז חזר לאחור ונפגע בבוהן, עכשיו כשיתחיל להיות בריא ויעמוד לרשות עומר, הוא ישחק יותר ויש לו איכויות, אנחנו רואים את זה.