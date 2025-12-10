"עשו יד אחת והאיגוד יודע, דרשו 120 אלף ש"ח"

פסק בוררות חריג וחמור ניתן על ידי הבורר עו"ד יובל חרל"פ, דיין בבית הדין של ההתאחדות לספורט, בדיון על בקשתה של שחקנית כדוריד קטינה להשתחרר מאגודת א.כ נס ציונה. בהחלטתו מציג חרל"פ ביקורת נוקבת על התנהלות הקבוצה ועל מנגנוני המעבר בין קבוצות בענף ואף לדבריו אותה קבוצה הפעילה על השחקנית לחץ "בלתי ראוי" ואף יצרה יחד עם קבוצות נוספות מעין "קרטל". עו”ד שי אליאס, שמייצג שחקן בנושא, עלה להתראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה שלומך? גילוי נאות קודם כל, אתה עו”ד גם של ONE. אני יכול להגיד שהיה פסק בוררות לגבי קטינה שביקשה להשתחרר מקבוצה, הבורר אמר שנוצר קרטל ופגיעה בשחקניות צעירות, ואז בעצם אם אין הסכמות אז אפשר לגבות כסף מילדים צעירים, ודיברתי עם בכיר בכדוריד שאמר שזה נכון שיש את זה. תסביר את הצד הזה, נחשפת לזה בגלל שחקן שאתה מייצג.

”קודם כל זו תופעה מדאיגה מאוד, אני לא נתקלתי בדבר כזה בספורט, בטח בפסיקה כזאת של בורר מתוך הכדוריד. אני ייצגתי ילד בן 16 שביקש להשתחרר וניסו את כל הדרכים להשתחרר, הוא הגיש עתירה, והוא קיבל תשובה מהאיגוד שאם אין קבוצה קולטת אז הוא לא יכול להשתחרר, וכל הבקשות שלו להשתחרר נכשלו באופן רצוף, ומי שהכשיל זו קבוצת חולון.

“אחרי כל הדברים יש הסכמות בין הקבוצות ועניין של קרטל, שהקבוצות לא דורכות על הבהונות, וכל עוד אין הסכם, אז השחקן לא עובר, ואז קורה ששחקנים בני 17 שרוצים להשתחרר, לא משתחררים בגלל שאין קבוצה קולטת. האיגוד לא פותח תיק והוא משתף פעולה עם הקבוצות ולי היה דיון לפנות למעמד השחקן, ודחו אותנו, זה מאות אלפי שקלים וביקשו ממני 120 אלף שקלים על ילד קטין שזכאי להשתחרר בחינם”.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

והוא היה אמור לעבור לפ”ת ללאומית ולהרוויח אולי 2,000 שקל. למה הכל זה ככה? מבקשים 100 אלף שקלים והוא חמש שנים ישחק ולא יגיע לזה. איך עושים לזה סוף לדבר המכוער הזה? מיקי זוהר צריך לעצור את כל התקציבים.

”אני פניתי ליועץ המשפטי של האיגוד שהגיב לזה”.

מה הגיב עו”ד רועי רוזן?

”הוא אמר שהוא חושב שאנחנו צודקים בעניין, אבל יש תהליכים והוא הפנה את זה למעמד השחקן. אם אין קבוצה קולטת זה בסדר כאילו, וזה לא מובן איך זה קורה, עושים את זה יד אחת כקרטל, כשהאיגוד יודע על הדבר הזה. אנחנו נפנה לבית הדין העליון של הכדוריד, שייתן את הדין לתופעה הזאת, ושתהיה פנייה לשר הספורט. הם מקבלים תמיכה וכספים ומתנהגים כבריונים”.

מה אומר יו”ר איגוד הכדוריד?

”לא הגיב לי, ניסיתי להשיג אותו ולא קיבלתי התייחסות. שלחתי לו כתב בוררות לגבי אותה שחקנית”.

כדוריד אילוסטרציה (IMAGO)

הוא עסוק.

”אולי הוא גם מנסה לטפל. השחקן הזה לא משחק כמה חודשים, הוא שחקן נבחרת, שיחק שם ודורשים 120 אלף שקלים והוא לא יכול לפנות אפילו לעניין משפטי”.

מציע שלא תציק לעידן מזרחי כי הוא ימשיך להגיד שאנחנו צהובון, צריך לעשות לזה סוף וצריך תביעות אישיות לדעתי.

”השלב הבא זה תביעה אישית וגם אולי ייצוגית, זה לא רק שחקן אחד או שניים”.

למה לא עושים לזה סוף? תפנה לעוד דברים.

”לא סיימנו למצות את כל ההליכים הפנימיים”.

רשות התחרות או משהו שיטפלו בתופעה.

”צריך גם לפנות לזה, אבל קודם הם יגידו שצריך לפנות לבית הדין וכל זה, ואז”.

אבל יש את הפסק של הבורר חרל”פ ואפשר לראות את זה.

”צריך לערב את שר הספורט”.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

אנחנו נפנה אליו, הוא צריך להתערב. מה הם חושבים.

”כמו שהבורר אמר, מנהלים את זה כמו קרטל והם קובעים את הכל”.

אם קבוצה לא רוצה לשחרר את השחקן, אז זה מה שקורה ואז מרוויחים כסף על ילד בן 16.

”ההורים חסרי אונים, הם גם אומרים שאין להם בעיה לשלם, אבל לא סכומים כאלה, זה גבוה מדי, מה זה הדברים האלו?”.