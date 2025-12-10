"המעבר הבא של חלאילי יהיה גבוה משמעותית"

ענאן חלאילי כיכב אתמול (שלישי) בליגת האלופות עם צמד, אבל זה לא הספיק לאוניון סן ז’ילואז מול מארסיי. הבלגים פספסו הזדמנות לעלות למקום שמוביל לפלייאוף בעקבות הפסד 3:2, אבל המגן/קיצוני הצעיר יכול להיות מרוצה מהיכולת שלו. למחרת המשחק, סוכנו בעז גורן דיבר על המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתם אחרי אתמול?

”סה”כ יום טוב בחיים האלו”.

מה ענאן סיפר לך?

”כמו שאפשר היה להתרשם אחרי המשחק, היה די מבואס”.

מההפסד.

”הוא לא התנחם, הוא רצה נקודה והורגש קצת אכזבה כי פסלו שם שער ב-VAR והם רוצים להתקדם, ובלי תיקו אפילו או נקודות להמשך, אי אפשר לעלות ומפה האכזבה”.

חלאילי מדרבן את אוהדי סן ז'ילואז (IMAGO)

אנחנו רואים אותו עושה התקדמות מבחינת הקריירה, ראינו את הכותרות ושיהיה לו ביקוש בינואר, איך אתם רואים את זה מבחינת מסלול קריירה, מעבר זה משהו שחושבים עליו?

”לא משהו שנפתח פה כרגע, אנחנו מדברים בינינו על מה שצריך לקרות, ענאן ימשיך לעשות מה שהוא עושה בדשא, אני אמשיך לבדוק לו את הדברים הרלוונטיים וכל היכולות שצריך כדי לייצר לו איזשהו ערך וסיכוי, ואני מאמין שכשזה יקרה זה יקרה, זה לא שיש השפעה רעה למה שקרה אתמול, זו השפעה טובה וזו הבמה הכי טובה לעשות דברים טובים. מה שצריך לקרות יקרה ונראה מה קורה”.

בכמה מוערך השווי שלו?

”אלה שאלות שאני לא אענה, צריך להתרכז מה הפרויקט הנכון בשבילו ולא בשביל הכותרות”.

המחיר יעלה ל-30 מיליון אירו?

”לא חושב, זה מחיר מוגזם”.

אני חושב שבעמדה שלו ושהוא משחק בה, ואם נסתכל על שחקנים שיצאו מבלגיה לליגה גדולות מהעמדה הזאת, זה 12-15 מיליון. מה שהיה חסר לו זה שערים ואם עכשיו הוא ימשיך, וכשהוא משחק כמגן ימני ובקושי מביאים משם גולים, זה יפה. באופן כללי, התקדמות כשחקן – התפקיד שהוא מבצע מהעונה הקודמת, זה משהו שדובר או התגלגל תוך כדי תנועה?

”סמכנו על הקבוצה מאוד לגבי הפעולות שלהם כי יש להם שיטה שונה מכל מה שאנחנו מכירים או בסביבה שלנו, ואמרנו שניתן להם להשתמש בו בצורה הטובה ביותר שיש, היה לו ניסיון בתפקיד הזה במכבי חיפה והראשון שחשב עליו בתפקיד הזה זה מסאי דגו בנוער, גם כשחלאילי לא רצה, אבל כשיש לו ניסיון אז הוא מצא את הדרך בעצמו, והוא מצא את הדרך לעשות את זה בקבוצה דומיננטית, לסגור את כל הקו וכו’. ענאן אחד משחקני ההגנה הכי טובים שיש, קשה לעבור אותו, הוא מפסיד לעיתים רחוקים במאבקים, וזה אחד הדברים הכיפים לראות. הוא יותר התקפי ויצא מהארץ בגלל זה”.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

אילו ליגות אתה מכוון לו?

”בגלל שהוא יצא בסכום שהוא יצא וכל זה, ההעברה הבאה תהיה גבוהה משמעותית וזה לא מה שאני מכוון, אלא מה שמכוון אותנו והוא רוצה להגיע להכי גבוה שאפשר”.

העמדה הספציפית שלו, הרבה ליגות משתמשות בזה כמו איטלקית וגרמנית, זה הכיוון?

”לכל ליגה וכל קבוצה יש את המשתנים שלה, זה משהו שהוא צריך להיות ברשימות הנכונות, וזה יקרה, עניין של עבודה”.

הוא מתמודד יפה מבחינה מנטלית, לא היה קל בהתחלה ויש שיפור וכל המסביב, זה לא מה בכך לבחור צעיר.

”נכון, זה לא. חלק מהסביבה שלו וכולם נותנים ואני מקווה שגם אני נותן ערך, הוא מכוון מטרה, הוא מאוד סומך על עצמו, מאוד שואל את עצמו שאלות, הוא עושה את הדברים הנכונים בראש ובמגרש בתור כדורגלן, הוא לא סתם שם”.

לא יודע אם תענה, אבל עבורי כמו שרואים את הדברים מתפתחים, בעיניי מנור סולומון הוא הליגיונר הבכיר, ענאן חלאילי הוא השני ועבר את אוסקר גלוך, הוא עושה התקדמות טובה יותר, ואיפה זה לא בא לידי ביטוי? בנבחרת שהוא מחליף ולא מקבל יותר מדי הזדמנויות, בטח שלא בתפקיד, ולי זה צורם ומפריע.

”דיברנו על זה בעבר, אולי גם בפרטי אני ואתה, בא המאמן והוא המלך של הנבחרת, כל מאמן הוא המלך ומקבל החלטות, אנחנו לא דיברנו בצורה כזאת או אחרת, כשאני אומר לשחקנים שלי הטובים, כשאתה טוב אז אתה טוב ואם לא אז אתה נח, ואם אתה משחק ואתה נראה טוב אז הכל טוב, ולפעמים חסרונך מורגש שאתה לא משחק. רן בן שמעון יש לו את השיקולים שלו ובמשחקים שענאן לא שיחק היה בסדר, הסיום אולי גורם לביקורת כלפיו וישר יגידו על ענאן כי הוא אחד מהבכירים, אבל אין תלונות”.

ענאן חלאילי במדי הנבחרת (ראובן שוורץ)

לסיום, מה קורה עם האח איאד חלאילי?

”עשה משחק טוב, שוב ספגו גול בדקה ה-90 והוא ווינר, קשה לו לקבל את זה, הוא מגלה את עצמו, זה כואב, סה”כ דקות משחק לכדורגלן זה א-ב’, להבין מי אתה עכשיו ולאן תתפתח והמהירות שתתפתח”.

הוא יכול לחזור למכבי חיפה באמצע העונה?

”כן”.

איאד חלאילי מול דור מיכה (חג'אג' רחאל)

כי זה סעיד בסול לא ידע לדוגמא על הסעיף הזה.

”אני ראיתי את הכותרת ובדקתי שוב את האמת, בדקתי את עצמי אז אני יודע שזה קיים”.