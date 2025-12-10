יום שבת, 13.12.2025 שעה 01:26
ספורט אחר

"בחנו את ניב שטייף לכמה ענפים פראלימפיים"

מורן סמואל ב"שיחת היום" על שופט הכדורגל, שמשתתף במיזם החדש של הוועד הפראלימפי, שמגייס כאלו שנפצעו מה-7 באוקטובר: "הוא חזק ועם תשוקה לספורט"

|
ניב שטייף (קרן איזיקסון)
ניב שטייף (קרן איזיקסון)

אחת מהספורטאיות שהביאו המון כבוד לישראל, מורן סמואל, המשיכה לעשות היסטוריה גם בפאריס ב-2024. במשחקים הפראלימפיים בענף החתירה, השיגה את מדליית הזהב בתחרות ל-2,000 מטרים, עוד תואר לצד רבים בדמות של 12 מדליות במשחקים פראלימפיים, אליפויות עולם וגביעי עולם. סמואל עלתה להתראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפרה על המיזם החדש של הוועד הפראלימפי, שמגייס לוחמים ולחמות שנפצעו מאז השבעה באוקטובר ובעלי פוטנציאל לייצג את ישראל במשחקים הפראלימפיים.

מה נשמע?
”סיימנו לפני חצי שעה ואנחנו בהתרגשות גדולה, אני אומרת את האמת, חלמתי את החלום הזה לפני כמה שנים והגשמתי אותו יותר מפעם אחת, יש הרבה חבר’ה שמתעסקים בזה וזה התחום שלנו לגרום להם לעסוק בדברים, ואולי הם יעסקו במשהו שהם לא חשבו על זה”.

כמה חבר’ה הגיעו למיונים?
”היום היו 18, יש לנו ארבעה ימי איתור כאלו, אנחנו מגדירים שזה לא לכולם, לא בקטע שחצני, אלא באמת מזמין חבר’ה שמשתקמים ואני באמת מציעה ללכת לעשות ספורט כי שם מגלים את המסוגלות. אנחנו עושים מבדקים ואיתור וסוללת מבחנים לאנשים אישיים, זה לא רק חבר’ה שסתם עושים ספורט, אלא חבר’ה שאומרים שרוצים לחלום את החלום ביחד ולהגשים את עצמם בספורט, הם עוברים מבחנים ואז הם מקבלים מאיתנו המלצות לענפים. אחרי זה אנחנו בוחרים ארבעה-חמישה עם הפוטנציאל הגבוה ביותר לעשות קריטריון לאולימפיאדה, ויש חבר’ה חזקים מאוד, נכון שזה נשמע הזוי וקשה, אבל יש כאלה שכן, יש אנשים עם יכולות לא נורמליות ואנחנו רוצים לייצר את מסלול ההמראה כדי שהאנשים יגשימו את עצמם”.

מורן סמואל (לילך וויס-רוזנברג)מורן סמואל (לילך וויס-רוזנברג)

כל אחד מגיע עם סיפור סוחט דמעות בטח.
”ממישהו שהתפוצץ עליו כטב”ם ולא ייאמן שהוא בחיים, החזירו אותו לחיים והרכיבו אותו מחדש, זה הלך לו רגל וזה ב-D9 והכל, הם רוצים לבנות את החיים שלהם ואלו שהגיעו היום, הם אומרים שהם רוצים לייצג את המדינה ועכשיו הם רוצים את הדגל, זה מרגש אותי לראות ולשמוע על זה. אתם זוכרים איך נראה טקס באולימפיאדה, תדמיינו את הרגע הזה שאנחנו כנבחרת מחכים מאחורי הקלעים וצועדים שם אנשים שנפצעו בחרבות ברזל, אני מקבלת צמרמורות מזה”.

ניב שטייף הגיע ליום הזה.
”הוא אחד המאתגרים שלנו, הוא בחור מדהים ויש לו תשוקה לספורט והוא חזר לשפוט ב-VAR ויש לו יכולות מטורפות”.

לאיזה ענף ספורט בחנתם אותו?
”כמה ענפים, הוא קטוע יד ושיתוק חלקי ברגליים, הוא עם כיסא גלגלים ויש ענפים ספציפיים שהוא מתאים ולחלק הוא לא מתחבר וזה בסדר”.

השופט ניב שטייף שנפצע בקרב (חגי מיכאלי)השופט ניב שטייף שנפצע בקרב (חגי מיכאלי)

לאיזה הוא מתאים?
”לדוגמא לירי, אבל הוא לא מתחבר. אז אנחנו הולכים לכיוון אתלטיקה ובחנו היום כוח כמה הוא מחזיק ביד, הוא נמצא באחוזון גבוה והוא מאוד חזק, אחרי כל המבחנים היום אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים לקחת אותו, ויש לנו דייט נוסף מה שנקרא. רק אגיד, אם יש לכם בסביבה מישהו, אנחנו מגיעים לירושלים ב-8.1 ואחרי זה לב”ש וחיפה, אפשר לפנות אלינו דרך הוועד הפראלימפי, אפשר לדבר איתי ישירות ואנחנו מחכים להגשים אתכם חלומות”.

