שלבי ההכרעה של העונה בליגת התיכונים יחלו מחר

לאחר שבשבוע שעבר הסתיים שלב הבתים של ליגת התיכונים בכדורסל, מחר (חמישי) יחל שלב שמינית הגמר שבסופו נדע מי מבין עשר הקבוצות החזקות ביותר בליגה יעלו לשלב רבע הגמר. עמק חרוד, שסיימה ראשונה בבית א' עם מאזן מושלם, תארח את קריית שרת חולון, שתנסה להפתיע ולהעפיל לשלב הבא לאחר שרק בשנה שעברה העפילה חזרה לליגה.

כצנלסון כפר סבא, האלופה המכהנת, שסיימה גם היא במקום הראשון ועם מאזן מושלם, תארח את העולה השנייה הנוספת והמפתיעה עד כה, מקיף ז' אשדוד. היובל הרצליה תארח את מקיף ברנר ועירוני א' מודיעין תארח את סגנית האלופה מהשנה שעברה, הגימנסיה הריאלית ראשל"צ. שני המשחקים האחרונים של שלב השמינית הן תוצרת בית ה ו-ו' כשמקיף חקלאי נהלל תארח את תיכון חדש ת"א וכמובן המשחק שיהיה במוקד וישודר אצלנו בערוץ ONE ב-12:00 – בן יהודה נס ציונה תארח את רמות ים עמק חפר.

השתיים ישחקו בפעם הראשונה בהיסטוריה במסגרת ליגת התיכונים האחת נגד השנייה במשחק של להיות או לחדול. המארחת, בן יהודה נס ציונה, העפילה במסגרת טורניר סטרונג סייד בשנה שעברה לשלב רבע הגמר, שם הודחה ע"י כצנלסון כפר סבא האלופה המכהנת ולפני שנתיים הגיעה עד לשלב חצי גמר הטורניר השנה, המטרה של הקבוצה הצעירה בליגה היא לשבור את תקרת הזכוכית, והיא הראתה לנו העונה שבבית שלה היא קבוצה חזקה במיוחד.

"אנחנו באים עם ביטחון, אנחנו יודעים שאנחנו אנדרדוג ומשחקים מול קבוצה שמהיום הראשון מכוונת לזכות בתואר, אצלנו בבית הכול אפשרי, קבענו שהמשחק המכריע יהיה אצלנו בבית ולפחות בזה אנחנו עומדים במטרה. אנחנו קבוצה קשוחה שעדיין לא הפסידה ובאים כאנדרדוג, הלחץ עליהם יותר מאשר עלינו, אנחנו מגיעים למשחק על כל הקופה ואנחנו מקווים שנצליח להביא את המשחק למקום שלנו ולעבור את המשוכה הגבוהה, אנחנו קבוצה קשוחה" סיכם מאמן הקבוצה יוסי פוקס.

מנגד, עמית בן דוד, מאמן הקבוצה שטוענת שפחות מתואר האליפות העונה זה כישלון, האורחת רמות ים עמק חפר, שמגיעה כפייבוריטית על הנייר, לא מקל ראש ביריבה: "יש לנו ציפיות מאוד גבוהות, אתה לא בוחר מי פייבוריט או לא במשחק, אני לא בטוח שזאת הסיטואציה כאן. יש לנס ציונה שחקנים טובים שעשו תוצאות טובות, אני עוקב אחריהם גם בנוער ובסוף זה משחק אחד והוא אצלם בבית, הם קבוצה איכותית עם מאמן עם ניסיון שאני מכיר הרבה שנים ואני לא מתעסק במי פייבוריט, אין פה דרך חזרה. אנחנו מלקטים מידע מכל מי שאפשר ומנסים לראות איך מצד אחד מספקים את המשחק שלנו ומצד שני מנסים לשבש את הדברים שהם עושים ויודעים לעשות הכי טוב שאפשר".