יום רביעי, 10.12.2025 שעה 12:27
כדורגל עולמי  >> יורו עד גיל 19

יורו 2027 עד גיל 19 הועבר מישראל לצ'כיה

אופ"א קיבלה את ההחלטה בשל המצב הביטחוני. שינו זוארץ: "הצלחנו לעכב את ההכרעה, הנימוקים ענייניים בלבד. אין לי ספק שבעתיד נארח גמרים אירופיים"

|
גביע היורו עד גיל 19 (Photo by Seb Day - UEFA via Sportsfile)
גביע היורו עד גיל 19 (Photo by Seb Day - UEFA via Sportsfile)

בהתאם להחלטת אופ"א, נקבע כי אליפות אירופה עד גיל 19 שהייתה אמורה להיערך בישראל בקיץ 2027 תועתק לצ'כיה. הנימוק להחלטה הוא המצב הביטחוני בישראל בשנתיים האחרונות, שאינו מאפשר הגעת נציגי הארגון לטובת היערכות מתאימה, בדיקת המתקנים, בתי המלון, לוגיסטיקה ושאר הדברים הנדרשים לאירוח 8 נבחרות בטורניר בסדר גודל כזה.

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אמר בתגובה: "אופ"א הייתה סבלנית מאוד עד שקיבלה את ההחלטה ולאורך תקופה ממושכת הצלחנו לעכב את ההכרעה. הנימוקים להחלטת אופ"א הם ענייניים בלבד ואני מעריך את ראשי הארגון על הנכונות להמתין עם העתקת הטורניר עד לרגע האחרון מבחינתם.

"בדיוק כפי שאירחנו טורנירים בינ"ל בעבר, ברור לכל כי נדרשת הכנה ארוכה כדי לוודא טורניר מוצלח. מבחינתנו, היינו עומדים כמובן ברף הגבוה ביותר שהעמדנו גם בטורנירים קודמים אותם אירחנו וזכו לשבחים מצד הנבחרות המשתתפות ואופ"א, אבל בנסיבות הנוכחיות הזמן הופך להיות קריטי.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

"נעשה הכל כדי להעפיל על כר הדשא ולהיות חלק מהטורניר בצ'כיה ואין לי ספק שבעתיד נזכה שוב בזכות לארח טורנירים נחשבים ואף משחקי גמר במפעלים האירופים".

