מאבדת כיוון: ריאל נכנעה 2:1 למנצ'סטר סיטי

השחקן המצטיין
נ. אורילי, ציון: 9
מלבד שער השוויון המגן סיפק משחק הגנתי נהדר
השחקן המאכזב
טיבו קורטואה, ציון: 3
עשה טעות קשה ולא אופיינית ונתן לסיטי שער במתנה
הליגה הטובה בעולם סיפקה לנו אמש (רביעי) את אחד המפגשים הטובים שהיא יכלה לתת, כשמנצ’סטר סיטי ניצחה 1:2 את ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו והצהירה כוונות להמשך. התוצאה הזאת שמה מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, במצב בעייתי ועתידו לוט בערפל כשקבוצתו רושמת כבר הפסד שני רצוף.
המשחק נפתח בסערה כשכבר אחרי 4 דקות נשרק פנדל לטובת הספרדים, אך בוטל לאחר בדיקת VAR. מי שכבש ראשון היה דווקא רודריגו, שסוף סוך פתח בהרכב של צ’אבי אלונסו במשחק גדול וסיים נהדר מול השער. פחות משבע דקות חלפו להן וטיבו קורטואה עם טעות לא אופיינית הדף רע מאוד, הכדור התגלגל לרגליים של ניקו אורילי שהבקיע בקלות והשווה ל-1:1.
ארלינג הולאנד נתפס על ידי רודיגר ברחבה אך תחילה השופט לא שרק על כך לפנדל. ה-VAR קרא לטורפין להסתכל שוב על המהלך ובסופו של דבר סיטי קיבלה בעיטה מ-11 מטרים. החלוץ הנורווגי גם ניגש לבעוט, לא התבלבל, השלים את המהפל והוריד את התכולים להפסקה ביתרון.
המחצית השנייה המשיכה את הקצב הנהדר מהחצי הראשון כששתי הקבוצות מגיעות לשלל מצבים אבל אף אחת לא משכילה לכבוש. צ’אבי אלונסו זרק אל הדשא את כל מה שהיה לו אבל אף אחד לא הושיע אותו ומנצ’סטר סיטי יצאה עם ידה על העליונה מהסנטיאגו ברנבאו.
כעת, הבלאנקוס ינסו להתאושש ולהתקרב לברצלונה כשהם יצאו למשחק חוץ אצל אלאבס ביום ראשון. החבורה של צ’אבי אלונסו נמצאת במקום השני בטבלה כשהמעידות במחזורים האחרונים השאירו אותה במרחק של 4 נקודות מפסגת הליגה הספרדית. בליגת האלופות לריאל נותרו שני משחקים עד סיום השלב המוקדם, אחד נגד מונאקו בברנבאו והשני בחוץ מול בנפיקה.
מנגד, הסיטיזנס יסיימו את שלב הליגה במשחקים מול בודו גלימט וגלאטסראיי. בליגה התכולים צמצמו את הפער לארסנל בפסגה לשתי נקודות בלבד והם נמצאים חזק במירוץ האליפות. ביום ראשון הקרוב החבורה של פפ גווארדיולה תקווה להמשיך את המומנטום החיובי גם במשחק החוץ הקשה בלונדון מול קריסטל פאלאס מהצמרת.
מחצית שניה
-
'90
- ברנרדו סילבה נכנס לפנקס עם כרטיס צהוב
-
'87
- גם אלברו קרראס קיבל כרטיס צהוב אצל ריאל
-
'87
- רודריגו ראה את הכרטיס הצהוב
-
'85
- אנדריק יכל להשוות כשהגיע למצב קורץ, אבל לא הצליח לשים את הכדור ברשת
-
'80
- כדור קרן עבר את דונראומה שיצא לא טוב והגיע עד לוינסיוס, שניסה במספרת מול שער ריק אבל העיף את הכדור לשמיים
-
'79
- אנדריק מחליף את ראול אסנסיו
-
'77
- הגבהה נהדרת של רודריגו מצאה את ראשו של ויניסיוס, אך הברזילאי לא נגח מספיק טוב והכדור יצא החוצה
-
'76
- כובש השער הראשון ניקו אורילי נכנס לפנקס של השופט
-
'75
- נייתן אקה נכנס במקומו של ז'רמי דוקו בחילוף הגנתי של פפ
-
'71
- סאביניו מחליף את ראיין צ'רקי ומשלים את החילוף המשולש של פפ גווארדיולה
-
'71
- ארלינג הולאנד מפנה את מקומו לעומאר מרמוש
-
'71
- גי'אני ריינדרס נכנס למגרש במקומו של פיל פודן
-
'67
- חילוף התקפי לריאל כשדני סבאיוס מפנה את מקומו לברהים דיאס
-
'62
- ז'רמי דוקו קיבל מולו את ראול אסנסיו, הצליח לפתוח זווית לבעיטה אבל נעצר אצל קורטואה
-
'58
- חילוף ראשון של צ'אבי אלונסו: ארדה גולר נכנס במקומו של גונסאלו גרסיה
-
'52
- קצב מטורף בברנבאו. רודריגו מצא את עצמו לבד מחוץ לרחבה ושחרר בעיטה שעברה מעל השער
-
'52
- ראיין צ'רקי הגיע לעמדת בעיטה טובה ושחרר כדור מהמקום, אבל קורטואה קלט
-
'50
- קרראס חילץ כדור והוציא את ריאל להתקפה מסוכנת, רודריגו מצא את בלינגהאם פנוי באגף הימני אך הוא ניסה להקפיץ מעל השוער ופספס את המסגרת
מחצית ראשונה
-
'45+1
- הולאנד היה קרוב להשלים צמד אבל קורטואה הדף נהדר, וסיפק עוד עצירה נהדרת גם לריבאונד של צ’רקי
-
'43
- שער! מנצ'סטר סיטי הפכה והיא עולה ל-1:2: רודיגר תפס את הולאנד ברחבה, והשופט ניגש ל-VAR ופסק לפנדל. החלוץ הנורווגי ניגש לבעוט, לא התבלבל וכבש לזכות התכולים
-
'43
- אנטוניו רודיגר קיבל כרטיס צהוב על התפיסה ברחבה שנתנה פנדל לסיטי
-
'35
- שער!, מנצ'סטר סיטי השוולתה ל-1:1: טעות לא אופיינית של טיבו קורטואה השאירה את ניקו אורילי כשהוא לבד מול השער, הוא לא התבלבל ובאיום הראשון של סיטי למסגרת השווה את התוצאה
-
'28
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: מכל השחקנים דווקא רודריגו הוא זה שכבש לזכות הבלאנקוס. בלינגהאם מצא את הברזילאי שסיים נהדר והעלה את ריאל ליתרון
-
'11
- פיל פודן הוא המוצהב הראשון של הערב
-
'7
- קצב נהדר בברנבאו. רודריגו נשלח קדימה ונתן רוחב לויניסיוס, אך הוא נקלע למצב לא קל ובעט את הכדור החוצה
-
'4
- פדריקו ואלוורדה ניגש לבעוט את הבעיטה החופשית ולא היה רחוק מהמסגרת, אך הכדור פגע בהגנת סיטי ויצא לקרן
-
'3
- השופט כבר שרק לפנדל לזכות ריאל מדריד לאחר עבירה של נונייז על ויניסיוס על סף הרחבה, אך ה-VAR תיקן אותו והבלאנקוס קיבלו בעיטה חופשית
-
'1
- שריקת הפתיחה! קלמנט טורפין הוציא לדרך את ההתמודדות