בית הלחמי ודניאל יטוסו לארה"ב לצפות בשחקנים

הנהלת איגוד הכדורסל קיימה אתמול (שלישי) ישיבה במשרדי ארגון נכי צה"ל בבית הלוחם בתל אביב. עוד לפני כן, נערך סיור בבית הלוחם תל אביב אשר מעניק מעטפת שיקומית וליווי לכלל פצועי צה"ל. מאז מלחמת התקומה נוספו כ-22,000 פצועים אשר זוכים לטיפול מארגון נכי צה"ל.

חברי הנהלת איגוד הכדורסל קיבלו סקירה על הפעילות הענפה של הארגון מאת מנכ"ל הארגון יוסי מתתיהו, וזכו לסיור במתחם. לאחר מכן התקיימה הרצאה של איתי שגיא, לוחם מגלן אשר נפצע קשה מאוד בימים הראשונים ללחימה בעוטף.

יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, הודה לשניים על היום המרגש ועל תרומת הארגון לחברה הישראלית ואף העניק להם שי מאת איגוד הכדורסל. עוד הוסיף פרישמן כי בכוונת איגוד הכדורסל להעמיק בעתיד את שיתוף הפעולה עם ארגון נכי צה"ל.

הסיור של הנהלת איגוד הכדורסל בבית הלוחם (איגוד הכדורסל)

במסגרת ישיבת הנהלת איגוד הכדורסל אושר עו"ד יודן קודריצקי ליועץ המשפטי של האיגוד לשנתיים נוספות. כמו כן, מוטי דניאל מונה לנציג האיגוד בוועדת התחרויות של פיב"א. בנוסף, אושר ההסכם מול איגוד השופטים לחמש השנים הקרובות.

הנהלת האיגוד אישרה את טיסתם של מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, ומנהל הנבחרת, מוטי דניאל, לארצות הברית, שם ייפגשו עם הנציגים הישראלים וכן עם מאמני קבוצותיהם. הסיור בארצות הברית נועד בכדי לחזק את הקשר עם שחקנים אלו ועם הצוותים המקצועיים שלהם וזאת על מנת להבטיח את הגעתם, במידת הצורך, לחלונות משחקי הנבחרת ביולי ובאוגוסט במשחקי מוקדמות אליפות העולם.

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל: "היה לנו הכבוד והזכות לבקר בבית הלוחם ולקבל טעימה מהפעילות של ארגון נכי צה"ל. איגוד הכדורסל בראשותי יקיים שיתופי פעולה נוספים עם ארגון נכי צה"ל אשר עוטף ומלווה את הפצועים ששילמו בגופם ואת משפחותיהם. אני מודה למנכ"ל הארגון, יוסי מתתיהו, על האירוח ושיתוף הפעולה למען שיקום הפצועים".

יוסי מתתיהו, מנכ”ל ארגון נכי צה”ל: “ארגון נכי צה"ל מלווה את עשרות אלפי הגיבורות והגיבורים שלנו, פצועי צה"ל וכוחות הביטחון, ששילמו בגופם ובנפשם למען ביטחון המדינה ואזרחיה ועוברים תהליך שיקום מעורר השראה”.

“אנו נמצאים בעיצומו של חודש ההוקרה הממלכתי לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה, המזכיר לכולנו כי על כתפיה של החברה הישראלית כולה מונחת משימת חזרתם לחיים המלאים של אלו שנתנו הכל למעננו. ספורט הוא אחד מערוצי השיקום המרכזיים בבתי הלוחם שלנו, אני מודה לאיגוד הכדורסל על השותפות החשובה והמשמעותית אשר פועלת הלכה למעשה לטובת משימה זו".