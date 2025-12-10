המשחק בין א.א. פאחם למגדל העמק נדחה

מאתמול (שלישי) בבוקר אום אל פאחם באבל, זאת לאחר שנודע כי ליבו של מוחמד ג'בארין, המוכר כאבו שלמה, נדם. יושב הראש היה מזוהה יותר מכל עם הפועל אום אל פאחם, מועדון הכדורגל מצפון הארץ, שבימי השיא שלו הגיע לליגה הלאומית.

עתה נודע ל-ONE, כי המשחק בין הקבוצה מהמגזר להפועל מגדל העמק נדחה נוכח בקשת הקבוצה, והמשחק יתקיים בסופו של דבר ביום ראשון בשעה 18:00.

הסיבה לדחייה היא לכתו בטרם עת של אבו שלמה. במועדון מתקשים לעכל את האירוע, ימים ספורים לפני המשחק מול הפועל מגדל העמק, שאמור להיות משחק חוץ, ביום שישי הקרוב בשעה 13:00 בצהריים. נכון לכתיבת שורות אלה, בהתאחדות לכדורגל טרם אישרו לאום אל פאחם את דחיית ההתמודדות.

שחקני אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

לכתו של יושב הראש הביאה עמה תגובות כמעט מכל קבוצות המגזר, שהביעו תנחומים למשפחתו, אשתו, ילדיו ולמועדון שאיבד איש שעבד לילות כימים על מנת שילדים ובני נוער יגדלו בסביבה בטוחה וספורטיבית ויגיעו בבוא היום, לקבוצת הבוגרים של המועדון, שלעת עתה נקלע לסיטואציה של הפחתת 12 נקודות ממאזנו בתחילת העונה וכרגע עומד על מינוס ארבע נקודות.

לאחרונה, הפועל אום אל פאחם העבירה מידיה את חמזה מרעי לאיחוד בני באקה, המשחקת בליגה ב'. הקבוצה לא התחזקה, אך במועדון מאמינים שתוך שבועיים אפשר לצאת לדרך חדשה כשהקבוצה תהיה מעל אפס הנקודות. כרגע, לאחר 10 משחקים, לקבוצה צמד ניצחונות, צמד תוצאות תיקו ושישה הפסדים במאזן שערים שלילי של 20:12.