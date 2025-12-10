יום רביעי, 10.12.2025 שעה 12:26
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

המשחק בין א.א. פאחם למגדל העמק נדחה

בעקבות לכתו בטרם עת של יו"ר הקבוצה, מוחמד ג'בארין, המוכר כאבו שלמה, המשחק של הקבוצה מהמגזר מול מגדל העמק נדחה ליום ראשון בשעה 18:00

|
אבו שלמה (איציק בלניצקי)
אבו שלמה (איציק בלניצקי)

מאתמול (שלישי) בבוקר אום אל פאחם באבל, זאת לאחר שנודע כי ליבו של מוחמד ג'בארין, המוכר כאבו שלמה, נדם. יושב הראש היה מזוהה יותר מכל עם הפועל אום אל פאחם, מועדון הכדורגל מצפון הארץ, שבימי השיא שלו הגיע לליגה הלאומית.

עתה נודע ל-ONE, כי המשחק בין הקבוצה מהמגזר להפועל מגדל העמק נדחה נוכח בקשת הקבוצה, והמשחק יתקיים בסופו של דבר ביום ראשון בשעה 18:00.

הסיבה לדחייה היא לכתו בטרם עת של אבו שלמה. במועדון מתקשים לעכל את האירוע, ימים ספורים לפני המשחק מול הפועל מגדל העמק, שאמור להיות משחק חוץ, ביום שישי הקרוב בשעה 13:00 בצהריים. נכון לכתיבת שורות אלה, בהתאחדות לכדורגל טרם אישרו לאום אל פאחם את דחיית ההתמודדות.

שחקני אום אל פאחם (חגשחקני אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

לכתו של יושב הראש הביאה עמה תגובות כמעט מכל קבוצות המגזר, שהביעו תנחומים למשפחתו, אשתו, ילדיו ולמועדון שאיבד איש שעבד לילות כימים על מנת שילדים ובני נוער יגדלו בסביבה בטוחה וספורטיבית ויגיעו בבוא היום, לקבוצת הבוגרים של המועדון, שלעת עתה נקלע לסיטואציה של הפחתת 12 נקודות ממאזנו בתחילת העונה וכרגע עומד על מינוס ארבע נקודות.

לאחרונה, הפועל אום אל פאחם העבירה מידיה את חמזה מרעי לאיחוד בני באקה, המשחקת בליגה ב'. הקבוצה לא התחזקה, אך במועדון מאמינים שתוך שבועיים אפשר לצאת לדרך חדשה כשהקבוצה תהיה מעל אפס הנקודות. כרגע, לאחר 10 משחקים, לקבוצה צמד ניצחונות, צמד תוצאות תיקו ושישה הפסדים במאזן שערים שלילי של 20:12.

