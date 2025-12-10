יום רביעי, 10.12.2025 שעה 12:27
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
136-86אטאלנטה3
128-195פאריס סן-ז'רמן4
124-126אינטר5
125-125ריאל מדריד6
1212-156אתלטיקו מדריד7
128-116ליברפול8
117-136טוטנהאם9
1011-175בורוסיה דורטמונד10
108-136צ'לסי11
105-105מנצ'סטר סיטי12
108-126ספורטינג ליסבון13
1011-146ברצלונה14
94-115ניוקאסל15
98-116מארסיי16
98-86גלאטסראיי17
98-76מונאקו18
811-156פ.ס.וו. איינדהובן19
810-85באייר לברקוזן20
79-85קרבאח אגדם21
79-65נאפולי22
610-105יובנטוס23
67-45פאפוס24
615-76אוניון סן ז'ילואז25
513-66אולימפיאקוס26
413-85קלאב ברוז'27
49-45אתלטיק בילבאו28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
38-45בנפיקה ליסבון31
311-26סלביה פראג32
211-75בודה גלימט33
110-25ויאריאל34
115-46קייראט35
016-15אייאקס36

"העתיד של אלונסו תלוי במפלצת תלת ראשית"

בספרד מחכים למשחק של ריאל מול סיטי (22:00), שעלול לחרוץ את גורל המאמן. אמבפה עדיין בספק וגונסאלו גארסיה עשוי לפתוח, ואלוורדה ישחק כמגן ימני

|
צ'אבי אלונסו מודאג (IMAGO)
צ'אבי אלונסו מודאג (IMAGO)

ריאל מדריד תתייצב הערב (רביעי, 22:00) למשחק חשוב מול מנצ'סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאו, אך הרבה מעבר למשמעות הטבלה או המרוץ לטופ 8 בליגת האלופות, נדמה שהמשחק הזה מגלם מבחן גורלי במיוחד עבור צ'אבי אלונסו.

על הנייר, הפסד לא יסגור בפניו את הדרך לשלב הבא - לריאל יישארו עוד שני משחקים, מול מונאקו בבית ובנפיקה בליסבון, שבהם היא עוד יכולה להגיע ל-18 נקודות - אך התחושה במועדון ובתקשורת הספרדית ברורה: המפגש הזה עלול לקבוע את עתידו של המאמן.

“העתיד של צ’אבי אלונסו תלוי במפלצת תלת ראשית: גווארדיולה, הולאנד ופודן", נכתב בעיתון ‘אס’ הספרדי. העונה של ריאל תחת אלונסו מתנדנדת בין הצגות מרשימות לאכזבות גדולות: הקבוצה הבריקה מול ברצלונה, אך נראתה רע מול אתלטיקו וליברפול. עכשיו, כשעתידו של אלונסו לא ברור וכבר הוזכרו מועמדים אפשריים בתקשורת, ביניהם זינדין זידאן ויורגן קלופ, הבאסקי חייב ניצחון.

פפ גווארדיולה וארלינג הולאנד (IMAGO)פפ גווארדיולה וארלינג הולאנד (IMAGO)

לצד הלחץ על המאמן, ריאל גם מגיעה מרוסקת מבחינת סגל. שישה שחקני הגנה חסרים: דני קרבחאל, טרנט אלכסנדר ארנולד, אדר מיליטאו, דויד אלאבה, פרלאן מנדי ודין האוסן. גם אדוארדו קמאבינגה בחוץ וקיליאן אמבפה בספק גדול, אם הצרפתי לא יהיה כדיר אז גונסאלו גארסיה יפתח. עקב המצב, אלונסו יעלה מספר שחקנים מקבוצת המילואים, ופדה ואלוודה ישחק כמגן ימני.

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

מנגד, גם סיטי מגיעה חסרה, אם כי במידה פחות חמורה: רודרי, ג’ון סטונס ומתאו קובאצ'יץ' לא יצאו לברנבאו. האנגלים עם 10 נקודות מתוך 15 ויציבים יותר מאשר ריאל, אבל מאזן החוץ שלהם בברנבאו רחוק מלהרשים: בעשרה ביקורים - רק ניצחון אחד.

