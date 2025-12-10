היחסים ב-Winner למשחק בין ריאל מדריד לסיטי

המחזור השישי בליגת האלופות ימשיך הערב (רביעי) עם עוד כמה משחקים מסקרנים. במוקד ובשעה 22:00, אחד המפגשים הגדולים שיש למפעל להציע, כאשר ריאל מדריד תארח את מנצ’סטר סיטי. במקביל, פאריס סן ז’רמן תפגוש בחוץ את אתלטיק בילבאו ונאפולי תתארח אצל בנפיקה ליסבון.

בהתמודדות שתתקיים בברנבאו, סיטי פייבוריטית במעט על ריאל מדריד, התכולים עם יחס של פי 2.20 לניצחון. מנגד, שלוש נקודות לבנות שיוציאו את צ’אבי אלונסו מהמשבר, יהיו שוות למנחשים נכונה יחס של פי 2.65. חלוקת נקודות תניב יחס של פי 3.60.

עוד בספרד בחבל הבאסקים, אלופת אירופה פ.ס.ז’ עדיפה על בילבאו עם יחס של פי 1.50 לניצחון צרפתי. אם היריבה של ארנסטו ואלוורדה תנצח ותפתיע, מדובר על יחס של פי 4.95 כשתיקו יהיה שווה יחס של פי 4.10.

במפגש בפורטוגל, בנפיקה עם יחס של פי 2.45 לגבור על נאפולי, בעוד האיטלקים קיבלו יחס של פי 2.80 להשיג שלוש נקודות. אם המשחק ייגמר ללא הכרעה, המנחשים נכונה יזכו ליחס של פי 2.95.