"לא נשכח את השנאה שלהם, משחק על הכבוד"

אחרי הניצחון היקר על מכבי תל אביב, הפועל באר שבע תפתח בשבת את הסיבוב השני עם קרב גדול נגד היריבה הגדולה, מכבי נתניה. החבורה של רן קוז'וק תחזור הבוקר (רביעי) לאימונים מיום אחד של מנוחה ותחל בהכנות לקראת המשחק.

מבחינת האוהדים ואנשי הקבוצה, מדובר לא מדובר בעוד משחק. "לנצח את מכבי נתניה זה קודם כל בשביל האוהדים, לא נשכח את השנאה של אוהדי נתניה וכמה הם רצו שלא נזכה באליפות”, אמרו גורמים בב”ש, “הרבה זמן לא נשכח את זה, לכן זה לא עוד משחק עבורנו. זה משחק על הכבוד שלנו".

המאמן רן קוז'וק מקווה ליהנות מסגל מלא, נוכח לא מעט שחקנים שירדו חבולים נגד מכבי תל אביב, אבל התמונה לשבת אופטימית אם כי תתבהר באימונים הקרובים.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

כרגע, לוקאס ונטורה כשיר למרות שסיים את המשחק עם כאבים בשריר הירך האחורי, הלדר לופס שירד חבול סובל ממכה יבשה ואמיר גנאח סבל מכיווץ, כך שכל השלושה יוכלו לעמוד לרשות הקבוצה. אופיר דוידזאדה עשוי לחזור לסגל, אם כי לא בכדי לפתוח.