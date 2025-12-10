יום רביעי, 10.12.2025 שעה 12:24
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"לא נשכח את השנאה שלהם, משחק על הכבוד"

בהפועל ב"ש מתכוננים לנתניה: "זה לא עוד משחק עבורנו". ונטורה, לופס וגנאח שסיימו את המשחק מול מכבי עם פציעות, יהיו כשירים, דוידזאדה עשוי לחזור

|
שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

אחרי הניצחון היקר על מכבי תל אביב, הפועל באר שבע תפתח בשבת את הסיבוב השני עם קרב גדול נגד היריבה הגדולה, מכבי נתניה. החבורה של רן קוז'וק תחזור הבוקר (רביעי) לאימונים מיום אחד של מנוחה ותחל בהכנות לקראת המשחק. 

מבחינת האוהדים ואנשי הקבוצה, מדובר לא מדובר בעוד משחק. "לנצח את מכבי נתניה זה קודם כל בשביל האוהדים, לא נשכח את השנאה של אוהדי נתניה וכמה הם רצו שלא נזכה באליפות”, אמרו גורמים בב”ש, “הרבה זמן לא נשכח את זה, לכן זה לא עוד משחק עבורנו. זה משחק על הכבוד שלנו".

המאמן רן קוז'וק מקווה ליהנות מסגל מלא, נוכח לא מעט שחקנים שירדו חבולים נגד מכבי תל אביב, אבל התמונה לשבת אופטימית אם כי תתבהר באימונים הקרובים.

רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

כרגע, לוקאס ונטורה כשיר למרות שסיים את המשחק עם כאבים בשריר הירך האחורי, הלדר לופס שירד חבול סובל ממכה יבשה ואמיר גנאח סבל מכיווץ, כך שכל השלושה יוכלו לעמוד לרשות הקבוצה. אופיר דוידזאדה עשוי לחזור לסגל, אם כי לא בכדי לפתוח.

