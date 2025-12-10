"בתקופה הזו, הכי נכון לשחק בטדי בלי קהל חוץ"

אחרי הניצחון האחרון מול בני ריינה, בבני סכנין יכולים היו לנשום לרווחה אחרי שברחו מהתחתית הרותחת והתקרבו עד כדי שתי נקודות ממכבי חיפה שבמקום השישי. אחד השחקנים שספג כרטיס צהוב חמישי ולא יעמוד לרשותו של שרון מימר לקראת המשחק הקרוב בטדי מול בית"ר ירושלים הוא הבלם חסן חילו, שהיה פחות טוב והוחלף על ידי מארון גנטוס.

בהתחשב בנסיבות של פתיחת העונה וחוסר הוודאות ששרר סביב הקבוצה, הרי שבסכנין יכולים להיות מרוצים מכך שהקבוצה השיגה עד כה 17 נקודות. יו”ר המועדון, מוחמד אבו יונס, אמר: “אני חושב שאנחנו במקום הריאלי שלנו. לא התחלנו את העונה כמו כולם. התחלנו במינוס שחקנים וההכנה לליגה לא הייתה אופטימלית. המטרה שלנו היא להיות באמצע הטבלה, אני כרגע לא מדבר על מטרות גבוהות יותר.

“אם רוצים פלייאוף עליון נצטרך לעשות את זה לא על ידי דיבורים, אלא דרך המגרש. אני ריאלי ויודע שזה קשה מאד, אבל אני לא אומר שזה בלתי אפשרי. המטרה לא להיות במאבקי התחתית ולהיות במרכז הטבלה. אני מרוצה עד עכשיו. הקבוצה עומדת בציפיות שלי. יש לנו חבורה של שחקנים טובים שמקבלים במה וניתן להם את כל הכלים כדי להצליח. לקראת ינואר נחשוב מה לעשות. לא יהיו מהפכות ואם יהיה חיזוק זה יהיה חיזוק נקודתי".

שחקני בני סכנין חוגגים (חג'אג' רחאל)

על ההחלטה שלא יהיה קהל חוץ בטדי והמשחק עצמו אמר אבו יונס: "משחק קשה מאוד. על הנייר בית"ר ירושלים טובים יותר מאיתנו, אבל לא נבוא כדי להניף דגל לבן. נבוא לשחק, להיאבק ולהוציא נקודות. ההחלטה לשחק ללא קהל חוץ בטדי בתקופה שאנחנו נמצאים בה היא החלטה נכונה וזאת למרות שכל היופי בכדורגל זה הקהל".