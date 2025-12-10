יום רביעי, 10.12.2025 שעה 12:26
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
136-86אטאלנטה3
128-195פאריס סן-ז'רמן4
124-126אינטר5
125-125ריאל מדריד6
1212-156אתלטיקו מדריד7
128-116ליברפול8
117-136טוטנהאם9
1011-175בורוסיה דורטמונד10
108-136צ'לסי11
105-105מנצ'סטר סיטי12
108-126ספורטינג ליסבון13
1011-146ברצלונה14
94-115ניוקאסל15
98-116מארסיי16
98-86גלאטסראיי17
98-76מונאקו18
811-156פ.ס.וו. איינדהובן19
810-85באייר לברקוזן20
79-85קרבאח אגדם21
79-65נאפולי22
610-105יובנטוס23
67-45פאפוס24
615-76אוניון סן ז'ילואז25
513-66אולימפיאקוס26
413-85קלאב ברוז'27
49-45אתלטיק בילבאו28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
38-45בנפיקה ליסבון31
311-26סלביה פראג32
211-75בודה גלימט33
110-25ויאריאל34
115-46קייראט35
016-15אייאקס36

סימאונה: לשחקנים כמו אלברס יש רגעים, הוא עילוי

אחרי שפחות בלט לאחרונה, חלוץ  אתלטיקו כיכב ב-2:3 על איינדהובן: "היינו צריכים את הניצחון, אבל היינו צריכי להיות חדים יותר, יכולנו לכבוש יותר"

|
חוליאן אלברס חוגג עם קוקה (IMAGO)
חוליאן אלברס חוגג עם קוקה (IMAGO)

אתלטיקו מדריד ניצחה אתמול (שלישי) 2:3 את פ.ס.וו איינדהובן בליגת האלופות והצליחה להתברג במקום שמוביל היישר לשמינית הגמר, זאת לאחר שני הפסדים רצופים בליגה לברצלונה ואתלטיק בילבאו, כשחוליאן אלברס הצליח סוף סוף לבלוט אחרי כמה משחקים בהם פחות הצליח להיות בקצב.

דייגו סימאונה שבדרך כלל ידוע כאדם קשוח, פשוט לא הצליח לעצור את ההתרגשות אחרי המשחק: “רציתי לדבר עליו, אך גם על הקבוצה כולה שהייתה מצוינת. לא נתנו להם לשחק, הם לא הצליחו לנשום, הצלחנו ללחוץ בדיוק כמו שרצינו. לשחקנים כמו אלברס יש רגעים והוא פשוט עילוי”, אמר המאמן.

מי שעוד קיבל שבחים מהמאמן על המשחק שלו, הוא אלכסנדר סורלות’ שהיה נהדר גם הוא: “זה היה המשחק הכי שלם שלו מאז הגיע לקבוצה. הוא עבד קשה והיה זה שסחב את הקבוצה, פשוט משחק ענק שלו”.

אלכסנדר סורלותאלכסנדר סורלות' חוגג (IMAGO)

סימאונה סיכם בתחושת הקלה: “עבר הרבה זמן מאז שהייתי שמח ככה ממה שראיתי מהקבוצה. השחקנים לא הסתכלו לאחור ולחצו כל הזמן”.

למרות ההתרגשות של צ’ולו, חוליאן אלברס הודה לאחר המשחק: “היינו צריכים את הניצחון הזה אחרי המשחקים האחרונים”, אך לא שכח להעביר ביקורת: “אני שמח על הניצחון כמובן, אבל סיימנו את המשחק בסבל מיותר. יכולנו להבקיע יותר אם היינו יותר חדים מול השער”.

