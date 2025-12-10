סימאונה: לשחקנים כמו אלברס יש רגעים, הוא עילוי

אתלטיקו מדריד ניצחה אתמול (שלישי) 2:3 את פ.ס.וו איינדהובן בליגת האלופות והצליחה להתברג במקום שמוביל היישר לשמינית הגמר, זאת לאחר שני הפסדים רצופים בליגה לברצלונה ואתלטיק בילבאו, כשחוליאן אלברס הצליח סוף סוף לבלוט אחרי כמה משחקים בהם פחות הצליח להיות בקצב.

דייגו סימאונה שבדרך כלל ידוע כאדם קשוח, פשוט לא הצליח לעצור את ההתרגשות אחרי המשחק: “רציתי לדבר עליו, אך גם על הקבוצה כולה שהייתה מצוינת. לא נתנו להם לשחק, הם לא הצליחו לנשום, הצלחנו ללחוץ בדיוק כמו שרצינו. לשחקנים כמו אלברס יש רגעים והוא פשוט עילוי”, אמר המאמן.

מי שעוד קיבל שבחים מהמאמן על המשחק שלו, הוא אלכסנדר סורלות’ שהיה נהדר גם הוא: “זה היה המשחק הכי שלם שלו מאז הגיע לקבוצה. הוא עבד קשה והיה זה שסחב את הקבוצה, פשוט משחק ענק שלו”.

אלכסנדר סורלות' חוגג (IMAGO)

סימאונה סיכם בתחושת הקלה: “עבר הרבה זמן מאז שהייתי שמח ככה ממה שראיתי מהקבוצה. השחקנים לא הסתכלו לאחור ולחצו כל הזמן”.

למרות ההתרגשות של צ’ולו, חוליאן אלברס הודה לאחר המשחק: “היינו צריכים את הניצחון הזה אחרי המשחקים האחרונים”, אך לא שכח להעביר ביקורת: “אני שמח על הניצחון כמובן, אבל סיימנו את המשחק בסבל מיותר. יכולנו להבקיע יותר אם היינו יותר חדים מול השער”.