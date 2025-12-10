יום רביעי, 10.12.2025 שעה 12:25
כדורגל ישראלי

"אחרי אצילי בחיפה רצו זר, התעקשתי על חלאילי"

מסאי דגו על הישראלי שכבש צמד באלופות: "למד אצלי לשחק ב-5:3:2, עוזר לו בבלגיה. יגיע לליגות הבכירות". וגם: האחוזים ממכירה עתידית שיש לירוקים

|
מסאי דגו וענאן חלאילי (עמרי שטיין ו-IMAGO)
מסאי דגו וענאן חלאילי (עמרי שטיין ו-IMAGO)

במכבי חיפה יכולים היו אתמול (שלישי) להתמוגג. ענאן חלאילי, יוצא מחלקת הנוער של המועדון שבקיץ שעבר שנמכר לאוניון סן ז’ילואז הבלגית תמורת סכום שיא של 7.5 מיליון אירו, עושה חייל לא רק בליגה הבלגית אלא גם בליגת האלופות.

אמש חלאילי כבש צמד במשחקה של קבוצתו מול מארסיי ונראה שהשערים האלו והיכולת שהוא מפגין, יגרמו ללא מעט קבוצות בכירות באירופה לשים עין על השחקן. על פי דו"ח חדש שפרסם בקיץ מכון מחקרי הכדורגל CIES, חלאילי היה מדורג במקום השלישי בין השחקנים בעלי שווי ההעברה הגבוה ביותר בקבוצות אוניון סן ז'ילואז ואנטוורפן, שתיים מהמובילות בליגה הבלגית.

שווי המעבר המוערך של חלאילי בקיץ האחרון עמד על 17.1 מיליון אירו ונראה שעכשיו עם ההופעות שלו בצ’מפיונס, הסכום עליו יקפוץ, דבר שבכל מקרה גם מכבי חיפה תוכל ליהנות ממנו מאחר שיש לה 15 אחוזים ממכירה עתידית של הקיצוני.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

את הפריצה הגדולה שלו במדים הירוקים עשה חלאילי בתקופת מסאי דגו שהימר על השחקן אחרי שעומר אצילי עזב. דגו נמצא בקשר רצוף עם חלאילי: "אני זוכר שרצו במכבי חיפה להביא זר לעמדה הזאת במקום אצילי והתעקשתי רק על ענאן".

על צמד השערים שכבש חלאילי אמר דגו: "השערים שענאן חלאילי כבש אתמול הם שערים של טופ אירופה מימין ומשמאל. אלו שערים של איכות מטורפת. אני תמיד מזכיר לענאן את הרצון שלו לשחק רק כשחקן כנף או כחלוץ מרכזי במערך של 4:3:3, בזמן שאני התעקשתי שילמד לשחק גם במערך של 5:3:2 מתוך כוונה שילמד לשחק גם בתפקיד נוסף, דבר שבא לידי ביטוי היום בקבוצתו הבלגית. ענאן כבש אתמול שערים טיפוסיים לשערים שכבש גם במדי מכבי חיפה".

ענאן חלאילי ומסאי דגו (עמרי שטיין)ענאן חלאילי ומסאי דגו (עמרי שטיין)

דגו עוד משוכנע שבלגיה היא רק תחנה ראשונה בקריירה האירופית של חלאילי: "לי אין ספק שענאן יגיע לליגות הבכירות באירופה ובכלל זה לאנגליה, גרמניה וגם איטליה שם משחקים במערך שהבלגים משחקים היום וזה יכול מאד להתאים לו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */