יום שישי, 12.12.2025 שעה 12:29
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
63%2201-225819פילדלפיה 76'
62%2312-247421בוסטון סלטיקס
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
42%2302-223019שיקגו בולס
41%2582-250822מילווקי באקס
30%2321-227520שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
25%2421-223920אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
80%2320-252820דנבר נאגטס
78%1980-219118יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
65%2320-239220מינסוטה טימברוולבס
57%2325-240121גולדן סטייט ווריורס
55%2291-231820פיניקס סאנס
40%2311-225120ממפיס גריזליס
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2376-227219יוטה ג'אז
33%2553-248321פורטלנד בלייזרס
29%2569-234921סקרמנטו קינגס
19%2419-230721לוס אנג'לס קליפרס
18%2717-249822ניו אורלינס פליקנס

ביין: הפסדתי 35,000 דולר, הייתי חייב להחזיר

כוכב אורלנדו שספג קנס אחרי שזרק את הכדור על אננובי, הרוויח מעל 100,000 דולר בזכות ההעפלה לחצי הגמר. ומה הפרסים שמחכים לו בהמשך הדרך בגביע?

|
דזמונד ביין ואו.ג'י אננובי (רויטרס)
דזמונד ביין ואו.ג'י אננובי (רויטרס)

ביום ראשון בערב דזמונד ביין הוציא את העצבים על או.ג’י אננובי כשהטיח עליו את הכדור בעוצמה למורת רוחם של אוהדי ניו יורק, שהחלו לשרוק לו בוז בכל נגיעה. הניקס ניצחו אז את אורלנדו 100:106 וביין נקנס ב-35,000 דולר. ביום ראשון בלילה שתי הקבוצות ייפגשו שוב – הפעם בחצי גמר גביע ה-NBA – אחרי שהלילה (בין שלישי לרביעי) הניקס הדיחו את טורונטו והמג’יק את מיאמי.

ביין שסיים עם שיא עונתי בנקודות (37) ושש שלשות ב-108:117 על ההיט, התייחס בחיוך לקנס שספג: "הרגע הפסדתי 35,000 דולר, אז הייתי חייב להחזיר את זה איכשהו. אני מתרגש, זו הזדמנות מצוינת עבורנו לשחק כדורסל משמעותי מוקדם בעונה".

הניצחון גם הכניס לכיסו של ביין מעל 100,000 דולר בזכות העלייה לחצי הגמר. בהמשך הדרך הפרסים יכולים להיות גדולים אף יותר: כל שחקן בקבוצה שתזכה בגביע ירוויח 530,933 דולר, בעוד כל שחקן במפסידה בגמר יקבל 212,373 דולר.

דזמונד ביין זורק את הכדור על או.גדזמונד ביין זורק את הכדור על או.ג'י אננובי (צילום מסך)
דזמונד ביין מול מיאמי (רויטרס)דזמונד ביין מול מיאמי (רויטרס)

מאמן מיאמי, אריק ספולסטרה, החמיא בחוסר רצון על ההצגה של ביין ברבע הרביעי: "הוא קלע זריקות קשות שם, אבל גם קיבל מבטים פנויים. אחר כך הוא התחיל לחדור, להגיע לטבעת, קלע כמה זריקות ממש קשות, סחט עבירות. היה לו משחק מצוין. בגלל זה צריך לקחת ממנו את הזריקות הפנויות לפני שהוא נכנס לקצב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */