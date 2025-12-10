"פיינגזיכט או קורנו? שיהיו לי עוד בעיות כאלה"

מכבי חיפה החלה במגמת התאוששות בשני המשחקים האחרונים, כשגברה 1:2 על הפועל תל אביב ו-0:1 על עירוני קריית שמונה. לפני שתפגוש את בני ריינה, נועלת הטבלה, ביום ראשון, מאמן הקבוצה מהכרמל, ברק בכר, דיבר הבוקר (רביעי) במסיבת העיתונאים לקראת המשחק.

איך התרשמת מההופעה של ענאן חלאילי אתמול בליגת האלופות?

”מדהים, גאווה גדולה, שחקן שגדל והתפתח פה כבש שני גולים ברמות הכי גבוהות. אנחנו מאחלים לו שימשיך ככה”.

החלטת שיינון פיינגזיכט יישאר בסגל הקבוצה הבוגרת. קורנו חזר עכשיו מפציעה. ספר על הדילמה עם מי לפתוח בהרכב.

”זו בעיה טובה, הלוואי ויהיו לי הרבה בעיות כאלה. ינון שיחק בסיטואציה קשה, משחקים קשים נגד שחקני כנף ברמה גבוהה והיה מצוין, אבל הוא עדיין צעיר ויש עוד הרבה עבודה. פייר קורנו אחד השחקנים הטובים שהגיעו לפה, כאישיות וכשחקן. אפשר לחלק את זה. ינון נותן מאמץ גדול ועדיין לא סוחב 90 דקות, וגם פייר רק חזר מפציעה. התחרות זה דבר טוב”.

יש חשיבה מערכתית שאולי כדאי לתת יותר לשחקן שיכול להתפתח ועם פוטנציאל מכירה עתידי לחו”ל?

”ברור שיש עניין של חשיבה עתידית אבל יש גם חשיבה של כאן ועכשיו, נצטרך לדעת לשלב את זה”.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

רשמתם שני ניצחונות קשים, מה אתה מרגיש שהשתנה בקבוצה שהוביל אתכם להשיג את התוצאות האלה?

”הרבה דברים השתנו, בעיקר עניין הגישה. במשחק שהיה לנו לפני הפגרה בסכנין הרגשנו שהדברים לא נעשים כמו שצריך מבחינתנו, מבחינת המחויבות והדרישות שלנו כצוות. אני מרגיש שעשינו חשבון נפש בפגרה, עבדנו אחרת, ובסוף שאתה עושה את הדברים נכון גם הקארמה והמזל איתך, והגולים בתוספת הזמן לטובתך ולא נגדך. זה עדיין רחוק מלהיות מושלם, אבל אני מרגיש שהקבוצה יותר מחוברת. מול ק”ש לא הגענו להרבה מצבים ודאיים מול השער, אבל היינו שם, היינו באזורים הנכונים מול השער. אחרי שני ניצחונות, השחקנים יקבלו יותר ביטחון ובחלק ההתקפי השחקנים יעשו את הפעולות היותר מדויקות כדי לייצר יותר מצבים”.

מי החלוץ המוביל של מכבי חיפה היום?

”מי שיהיה הכי טוב ישחק, תחרות זה דבר טוב. לכל חלוץ יש את הסגנון שלו וכל משחק זה סיפור אחר”.

סילבה קאני וקני סייף עלו מהספסל במשחק האחרון ועשו את הגול שניצח לכם את המשחק.

”זה ייתן להם יותר ביטחון. ביטחון זה דבר חשוב כי יש פה שחקנים טובים שצריכים ביטחון ואת הדחיפה הזו הזה כדי להראות את היכולת שלהם. אני שמח ששניהם נכנסו וכבשו, אני כבר רואה שהם יותר משוחררים באימונים וזה חשוב. חשוב שתהיה תחרות ועומק בסגל כי נצטרך את כולם בסוף”.

סילבה קאני (עמרי שטיין)

אתמול רמי גרשון הודיע על פרישה. מה אתה יכול להגיד עליו?

”רמי הוא אחד האנשים היותר איכותיים שיצא לי לאמן ואני שמח שאנחנו עכשיו גם עובדים איתו, הוא בחור מאוד חיובי שעבר הרבה ויכול לעזור הרבה מבחינה מקצועית למערכת. כשהגעתי הוא היה בסיטואציה קשה והיו עליו ציפיות גדולות, דיברנו אפילו על להשאיל אותו בינואר ובסוף נוצרה סיטואציה שהוא נכנס להרכב ואפילו שיחק בשני משחקי האליפות ולאחר מכן היה שותף לכל ההישגים שהיו פה. אני שמח בשבילו שמסיטואציה קשה הוא הגיע לסיטואציה טובה וחזקה ונהיה אהוב במועדון ואצל האוהדים. לפרוש תמיד זה קצת כואב, בטח במצבים של פציעות, אבל הוא נשאר במערכת וזה חשוב”.

מה הציפיות לקראת הסיבוב השני? המטרות?

”עד לפני שבועיים היינו במצב קשה והסתכלנו אפילו למטה, אבל כרגע עשינו שני ניצחונות וזה שונה, הכל נזיל. אנחנו צריכים לדחוף עוד קצת, להמשיך את המומנטום. אין משחקים קלים בליגה הזאת, אנחנו צריכים לעשות עוד ניצחון כי אחר כך מחכים לנו משחקים לא פשוטים בכלל וחשוב לנו להגיע לשם עם אנרגיות טובות. ברגע כשאתה מצליח לייצר מומנטום ברור שאתה מסתכל יותר גבוה, אם ננצח את ריינה נוכל להסתכל יותר למעלה ולהגדיל את המטרות”.

איך מגיעים למשחק הקרוב?

“לריינה אומנם יש רק ארבע נקודות, אבל ראינו את המשחקים שלהם והם היו שווים הרבה יותר. במשחק האחרון היו צריכים להוביל 0:3 במחצית על סכנין, הם ניצחו את הפועל ירושלים טדי, יש שם שחקנים טובים. נצטרך לעשות את הדברים נכון. הדברים יהיו תלויים בנו, אם נעשה אותם כמו שצריך אני מאמין שננצח את המשחק. אם נדע להביא את הפעולה האחרונה בצורה יותר טובה ומשוחררת נבקיע שערים מוקדם יותר ולא נצטרך להגיע לדקות האחרונות”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

הסטטיסטיקה באצטדיון גרין לא לטובתכם. אתה מאמין בקללת גרין?

”סבלנו לא מעט במגרש הזה, גם השנה ספגנו את הגול שם מול טבריה בסוף, אבל צריך לשנות את הסטטיסטיקה. זה אולי מרחף ויושב אבל צריך לעשות את הדברים נכון והכל יהיה טוב”.

ינואר מתקרב. האם מלבד חיזוק אתם שוקלים אופציה להחזיר שחקנים שמושאלים לקבוצות אחרות?

”הכל עובר בראש, אנחנו בוחנים הכל. יש תמיד את הדילמה אם להמשיך לתת לשחקן צעיר ומוכשר לשחק או להחזיר אותו. בכל מקרה, אנחנו עוקבים, יש שחקנים שמתפתחים בצורה מאוד יפה. בינואר נרצה לעשות חיזוק, אבל עד אז נצטרך לעשות הכל בצורה הכי טובה שיש”.

מיכאל אוחנה מביא איכות שהייתה חסרה לכם. עד כמה זיהית את זה טיפה קצת מאוחר?

”כשהגעתי לקחתי אותו לשיחה ואמרתי לו שאם הוא היה בכושר משחק היה פותח נגד טבריה. אין הרבה שחקנים כמוהו. אני מאוד אוהב את התשוקה שלו, הוא פשוט אוהב את הכדורגל, הוא נותן בכל אימון הכל ורוצה להישאר אחרי. יש לו היסטוריה של פציעות וכרגע הוא במגמה טובה, אבל צריך לשמור עליו. מרוב שהוא רוצה הוא מתאמץ והוא עדיין לא בכושר מלא, כך שאחרי 60-70 דקות כבר קשה לו להמשיך ועצרנו את זה בזמן לפני שהגיע למצב של פציעה. אני שמח בשבילו, מעבר לזה שהוא שחקן מצוין הוא אישיות אהובה בחדר ההלבשה”.

מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

מתיאס נהואל לא מצליח לעשות את ההבדל. אתה יכול להסביר למה?

”אני לא רוצה להתחיל לדבר על כל שחקן באופן ספציפי. נכון, במשחק האחרון הייתה לנהואל פעולה פחות טובה שנובעת מחוסר ביטחון, אבל גם ראיתי ממנו הרבה פעולות טובות. הוא וקורנו היו שותפים ללחץ שהביא לאיבוד של אביב אברהם שהביא לגול. אם נהואל ירצה לשחק, יצטרך להוכיח שמגיע לו, וכך גם כולם. כולם יקבלו את ההזדמנות וכולם יצטרכו להוכיח”.

איך תתמודדו בזמן שעבדולאי סק יהיה באליפות אפריקה?

”יש לנו את ליסב עיסאת שהוא בלם טוב שהתחיל את העונה מצוין. אם צריך נעלה גם את אלעד אמיר ותומר לנס מהנוער”.