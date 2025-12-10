מארסקה: משחקים כל יומיים, איבדנו שליטה

דווקא אחרי ה-0:3 הגדול על ברצלונה, צ’לסי נעצרה ורשמה אמש (שלישי) משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון. הבלוז סיימו בתיקו מול ארסנל, הפסידו ללידס, נפרדו מבורנמות’ בתיקו מאופס ואז הגיע ההפסד 2:1 לאטאלנטה בליגת האלופות.

למרות יתרון מוקדם והובלה במחצית, לראשונה מאז 2005 הפסידה צ’לסי משחק חוץ בצ’מפיונס לאחר שהובילה. שחקניו של אנצו מארסקה קרסו במחצית השנייה, והמאמן שספג ביקורת על חמישה שינויים בהרכב, הגן על החלטותיו: "אם מסתכלים על חמשת השינויים שעשינו לעומת בורנמות', זה שונה, אבל היו לנו שמונה-תשעה שחקנים ששיחקו מול ברצלונה, ארסנל, טוטנהאם ו-וולבס. אלה ששיחקו הפעם משחקים כמעט בכל המשחקים”.

המאמן הסביר גם את החלפת טרבו צ'אלובה במחצית, במה שסיבך את הקבוצה לאחר שווסלי פופאנה נכנס במקומו ונפצע: "החילוף היה קצת מתוכנן כי טרבו משחק כל משחק, וגם בגלל שהיה לו צהוב".

שחקני צ'לסי בסיום (IMAGO)

על הטעויות שהובילו לשני השערים אמר מארסקה: "אחרי השער הראשון, איבדנו קצת שליטה על המשחק. אנחנו משחקים כל יומיים, וזה נראה שאנחנו מתקשים. אם אנחנו רוצים לסיים בטופ 8, אנחנו צריכים לנצח את שני המשחקים שנותרו מול פאפוס ונאפולי”.

מי שכן קיבל מחמאות היה הבלם בן ה-19, ג'וש אצ'מפונג, שנראה היחיד שהפגין קשיחות הגנתית. מארסקה הודה: "אני מתחרט שלא שיחק מול לידס, אבל הייתי מרוצה מאוד מההופעה שלו הפעם. יש לו את החוסן שאנחנו צריכים”.