יום ראשון, 14.12.2025 שעה 08:36
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2612-2015קריסטל פאלאס5
2624-2616ליברפול6
2522-2615מנצ'סטר יונייטד7
2419-1816אברטון8
2323-2516ברייטון9
2317-1815סנדרלנד10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2026-2316פולהאם13
2024-2115בורנמות'14
1924-2115ברנטפורד15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

מארסקה: משחקים כל יומיים, איבדנו שליטה

מאמן צ'לסי הגיב לביקורות אחרי שהחליף חצי הרכב בהפסד 2:1 לאטאלנטה: "היו לנו 8-9 שששיחקו מול בארסה, ארסנל, טוטנהאם ו-וולבס". וגם: נקודת האור

|
אנצו מארסקה (IMAGO)
אנצו מארסקה (IMAGO)

דווקא אחרי ה-0:3 הגדול על ברצלונה, צ’לסי נעצרה ורשמה אמש (שלישי) משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון. הבלוז סיימו בתיקו מול ארסנל, הפסידו ללידס, נפרדו מבורנמות’ בתיקו מאופס ואז הגיע ההפסד 2:1 לאטאלנטה בליגת האלופות.

למרות יתרון מוקדם והובלה במחצית, לראשונה מאז 2005 הפסידה צ’לסי משחק חוץ בצ’מפיונס לאחר שהובילה. שחקניו של אנצו מארסקה קרסו במחצית השנייה, והמאמן שספג ביקורת על חמישה שינויים בהרכב, הגן על החלטותיו: "אם מסתכלים על חמשת השינויים שעשינו לעומת בורנמות', זה שונה, אבל היו לנו שמונה-תשעה שחקנים ששיחקו מול ברצלונה, ארסנל, טוטנהאם ו-וולבס. אלה ששיחקו הפעם משחקים כמעט בכל המשחקים”.

המאמן הסביר גם את החלפת טרבו צ'אלובה במחצית, במה שסיבך את הקבוצה לאחר שווסלי פופאנה נכנס במקומו ונפצע: "החילוף היה קצת מתוכנן כי טרבו משחק כל משחק, וגם בגלל שהיה לו צהוב".

שחקני צשחקני צ'לסי בסיום (IMAGO)

על הטעויות שהובילו לשני השערים אמר מארסקה: "אחרי השער הראשון, איבדנו קצת שליטה על המשחק. אנחנו משחקים כל יומיים, וזה נראה שאנחנו מתקשים. אם אנחנו רוצים לסיים בטופ 8, אנחנו צריכים לנצח את שני המשחקים שנותרו מול פאפוס ונאפולי”.

מי שכן קיבל מחמאות היה הבלם בן ה-19, ג'וש אצ'מפונג, שנראה היחיד שהפגין קשיחות הגנתית. מארסקה הודה: "אני מתחרט שלא שיחק מול לידס, אבל הייתי מרוצה מאוד מההופעה שלו הפעם. יש לו את החוסן שאנחנו צריכים”.

