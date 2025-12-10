יום רביעי, 10.12.2025 שעה 11:47
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
379-4913באיירן מינכן1
2913-2813לייפציג2
2811-2313בורוסיה דורטמונד3
2319-2813באייר לברקוזן4
2319-2513הופנהיים5
2222-2113שטוטגרט6
2129-2813איינטרכט פרנקפורט7
1621-2213פ.צ. קלן8
1622-2013פרייבורג9
1619-1713בורוסיה מנשנגלדבאך10
1624-1813ורדר ברמן11
1522-1613אוניון ברלין12
1520-1413המבורג13
1327-1713אוגסבורג14
1223-1713וולפסבורג15
1128-1213היידנהיים16
825-1113סט. פאולי17
624-1113מיינץ18

קרל הצטנע: עוד לא מצפה לזימון לנבחרת גרמניה

ילד הפלא של באיירן, ששבר את השיא של אמבפה והפך לשחקן הצעיר ביותר שכובש ב-3 משחקים רצופים באלופות: "עדיין לא חושב כך". קומפני: "הוא טוב בהכל"

|
לנארט קרל חוגג (IMAGO)
לנארט קרל חוגג (IMAGO)

לבאיירן מינכן יש כוכב חדש, והוא בן 17 בלבד. הבווארים חזרו אמש (שלישי) מפיגור בדרך ל-1:3 על ספורטינג ליסבון במסגרת המחזור השישי של ליגת האלופות ומי שהיה מעל כולם הוא לנארט קרל, שכבש שער שנפסל בדקה הרביעית, אך לא התייאש וכבש שער חוקי ומרהיב במחצית השנייה, זאת בנוסף ליכולת אדירה לאורך כל המשחק.

הגרמני שבר שיא, כשהפך לשחקן הצעיר ביותר שכובש בשלושה משחקים רצופים בליגת האלופות (בגיל 17 שנים ו-290 ימים). מי שהחזיק בשיא עד אתמול היה קיליאן אמבפה (עשה זאת בגיל 18 שנים ו-113 ימים). קרל אמר על כך: “לכבוש בגיל 17 בליגת האלופות זה משהו מאוד מאוד מיוחד בשבילי. אני מאוד גאה בעצמי ובקבוצה”.

את השער שלו הוא כבש כשקיבל כדור רוחב מצוין מקונרד ליימר, עצר על החזה נהדר ושלח בעיטה מהאוויר עם רגלו הימנית, החלשה יותר, אל הרשת. ילד הפלא חשף כי זה לא קרה במקרה ונבע מהתרגולים של השבועות האחרונים: "אימנתי את רגל ימין שלי הרבה יותר לאחרונה, אז תגמלתי את עצמי מיד. הכל היה בדיוק כמו שצריך. מגע מושלם עם שמאל, ואז סיומת עם ימין”.

לנארט קרל בטירוף (IMAGO)לנארט קרל בטירוף (IMAGO)

למרות זאת, הקשר ההתקפי, שיחגוג 18 רק בעוד חודשיים וחצי, עדיין לא חושב על זימון לנבחרת גרמניה הבוגרת. כשנשאל האם הוא מצפה להודעת אס אם אס מהמאמן הלאומי, יוליאן נגלסמן, אחרי ערב כזה, הצטנע: "אני עדיין לא חושב על כך, לא".

מאמן באיירן מינכן, וינסנט קומפני, לא התלהב מהמשחק של קרל, כשאמר: "אם להיות כנה לגמרי, הוא כבר שיחק משחקים טובים יותר עבורנו”, אך חילק לו בכל זאת מחמאות: "לנארט תמיד נשאר מסוכן, הוא תמיד שם ארבע או חמש פעמים במשחק, זו החוזקה שלו. אז הוא לא תמיד חייב להיות השחקן הטוב ביותר במגרש, כי הוא יכול ברגע אחד להכריע אותו.

הבלגי לא הופתע מכך שילד הפלא בן ה-17 כבש את שערו ברגל ימין: "ימין, שמאל, הוא גם יכול לעשות את זה עם הראש – הוא טוב מאוד בהכל, במיוחד כשהוא קרוב לשער”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */