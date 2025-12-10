יום שישי, 12.12.2025 שעה 12:29
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

סלוט על סלאח: האם השחקן חושב שהוא טעה?

מאמן ליברפול ברמיזה על התנאי שלו לסולחה אחרי ה-0:1 על אינטר, ומי צריך לעשות את הצעד הראשון?. ואן דייק: "אני לא צריך להגיד אם צריך להתנצל"

|
ארנה סלוט (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)

בליברפול ממשיכים לעסוק בפרשת מוחמד סלאח גם אחרי הניצחון 0:1 על אינטר בליגת האלופות, שבו הכוכב המצרי לא שיחק אחרי שנופה מהסגל בעקבות הראיון הסנסציוני שלו נגד המועדון. בסיום, ארנה סלוט רמז לראשונה כי הדלת לחזרה של סלאח עדיין פתוחה, אך רק אם השחקן יכיר בטעותו.

המאמן נשאל בסיום על ידי כוכב העבר, קלרנס סיידורף, האם יש דרך חזרה לסלאח, והשיב ברמיזה ברורה: "אתה אומר שכולם עושים טעויות בחיים, אז השאלה הראשונה היא: האם השחקן עצמו חושב שהוא טעה? ואז מגיעה שאלה אחרת - ממי צריך להגיע הצעד הראשון, ממנו או ממני? זו שאלה שצריך לענות עליה".

יחד עם זאת, המאמן ניסה בהמשך לרכך את האמירה המקורית והציג קו מתון יותר: "לא אמרתי מי צריך לעשות את הצעד הראשון. עכשיו הפוקוס על השחקנים שנמצאים כאן. בליברפול הייתה היסטוריה עשירה של ערבים כאלה". סלוט שיבח את הסגל הקיים, את המנטליות במשחק הרביעי ב-10 ימים ואת ההתמודדות עם המכה המנטלית לאחר ה-3:3 מול לידס, כאשר דומיניק סובוסלאי החליף את סלאח ובעט את הפנדל המכריע בדקה ה-88.

מוחמד סלאח וארנה סלוט (רויטרס)מוחמד סלאח וארנה סלוט (רויטרס)

גם הקפטן וירג’יל ואן דייק הביע נכונות לקחת חלק בגישור מול חברו הוותיק. "אני הולך לדבר איתו, אני חייב", אמר, "אבל האם הצעד צריך לבוא ממני? אני לא זה שצריך להגיד אם מישהו צריך להתנצל. הוא הביע את רגשותיו בימים האחרונים - וזה משהו שהמועדון צריך להתמודד איתו, וגם אני".

ואן דייק הזכיר גם את העובדה שסלאח אמור לצאת בקרוב לאליפות אפריקה: "אני מכיר אותו הרבה שנים, אנחנו חברים טובים, עברנו הרבה ביחד. נדבר, אבל הדברים האלה יישארו בפנים, כמו שצריך. אנחנו צריכים להתכונן לרעשי הרקע שמסביב".

