ביין לקח את אורלנדו ללאס וגאס, גם הניקס עלו

גביע ה-NBA נכנס הלילה (בין שלישי לרביעי) להילוך גבוה בשלב הנוק אאוט: אורלנדו הבטיחה את מקומה בלאס וגאס עם ניצחון על מיאמי ברבע הגמר אחרי הצגה של דזמונד ביין. גם ניו יורק עלתה אחרי ניצחון על טורונטו בראשות ג’יילן ברונסון.

אורלנדו – מיאמי 108:117

אחרי שנקנס ב-35,000 דולר בגלל שזרק את הכדור על או.ג’י אננובי, ביין רשם את משחקו הטוב ביותר העונה עם 37 נקודות ושש שלשות. הוא הוביל ריצה מכריעה בפתיחת הרבע הרביעי שהפכה את היתרון המזערי של המג’יק לבריחה שמיאמי כבר לא הצליחה לעצור.

ההיט דווקא פתחו בסערה עם 0:15 מהיר, אבל בהמשך ההתקפה שלהם נעצרה לחלוטין. מיאמי סיימה עם 24.2% בלבד מחוץ לקשת כולל 0 מ-6 של טיילר הירו. החטאה שלו בסיום, במצב שיכול היה להוריד את הפער לארבע, סגרה באופן סופי את הסיכוי למהפך.

אורלנדו ששיחקה ללא פרנץ ואגנר הפצוע, קיבלה תרומה משמעותית מג’יילן סאגס שקלע 20 נקודות ומפאולו באנקרו שסיים עם 18 נקודות ושבעה ריבאונדים. מנגד, נורמן פאוול הצטיין אצל ההיט עם 21 נקודות, טיילר הירו הוסיף 20, ובאם אדבאיו ואנדרו וויגינס תרמו 19 כל אחד, אך זה לא הספיק לקבוצה שסובלת העונה מקשיים באורלנדו, שם הפסידה כבר שלוש פעמים.

נורמן פאוול (רויטרס)

טורונטו – ניו יורק 117:101

הניקס המשיכו את הכושר הטוב שלהם עם ניצחון רביעי ברציפות ושמיני בתשעת המשחקים האחרונים. כמובן שהמשמעות של זה שהושג בקנדה סידר לקבוצה מהתפוח הגדול את הכרטיס לחצי הגמר בלאס וגאס ואפשרות לזכות בתואר עם שני ניצחונות נוספים בגביע.

הניקס ניצחו ברבע הגמר בזכות רבע שני מצוין שבו טורונטו נעצרה על 13 נקודות בלבד וספגה 34. ברונסון הוביל את ניו יורק עם 6 מ-9 ל-3 ו-35 נקודות, ג’וש הארט הוסיף 21 נקודות, מיקל ברידג’ס 15, קארל אנתוני טאונס רשם דאבל-דאבל של 14 נקודות ו-16 ריבאונדים, אננובי סיים עם 13 נקודות וג’ורדן קלרקסון עם 12.

ג'יילן ברונסון (רויטרס)

לטורונטו לא הספיקו 31 נקודות של ברנדון אינגרס. ג’מאל שיד קלע 18, אבל פרט לכך הם לא ממש קיבלו עזרה משמעותית נוספת – סקוטי בארנס וג’קובי וולטר קלעו 13 כל אחד.