"אנחנו מאוד מאוכזבים, השערים לא חשובים לי"

ענאן חלאילי עבר ערב גדול אמש (שלישי) כשכבש צמד מדהים בליגת האלופות, אך לצערו קבוצתו אוניון סן ז’ילואז הפסידה 3:2 למארסיי בתום משחק מותח מאין כמוהו. לאחר ההתמודדות, הישראלי דיבר לתקשורת המקומית בבלגיה.

“אנחנו חייבים להמשיך לעבוד קשה ולהסתכל קדימה. חייבים להמשיך בדרך שלנו”, אמר חלאילי לאחר המשחק. “היינו מאוד מאוכזבים בחדר ההלבשה, אף אחד לא היה בטלפון. אבל נצטרך פשוט להמשיך לעבוד קשה”.

על היכולת המרשימה שהציגו מול הצרפתים הוסיף: “למדנו את מארסיי כמעט כל השבוע וראו את זה; ידענו לשים עליהם לחץ. באמת נתנו את הכל. היו לנו הרבה הזדמנויות והחמצנו אותן, בזמן שלהם היו רק 3 או 4 הזדמנויות והם הבקיעו. זה הכדורגל”.

לבסוף, התייחס הישראלי לתחושות לאחר שהבקיע צמד, אך הפסיד: “האם אני מאוכזב מזה ששני השערים שלי לא שווים כלום? השערים לא חשובים לי. הם כיפיים רק אם אנחנו מנצחים. אנחנו עדיין יכולים להעפיל לפלייאוף. הכל אפשרי ואנחנו מאמינים בזה. אם אתה מאמין ועובד קשה, הכל אפשרי”.