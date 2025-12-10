יום רביעי, 10.12.2025 שעה 03:17
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
136-86אטאלנטה3
128-195פאריס סן-ז'רמן4
124-126אינטר5
125-125ריאל מדריד6
1212-156אתלטיקו מדריד7
128-116ליברפול8
117-136טוטנהאם9
1011-175בורוסיה דורטמונד10
108-136צ'לסי11
105-105מנצ'סטר סיטי12
108-126ספורטינג ליסבון13
1011-146ברצלונה14
94-115ניוקאסל15
98-116מארסיי16
98-86גלאטסראיי17
98-76מונאקו18
811-156פ.ס.וו. איינדהובן19
810-85באייר לברקוזן20
79-85קרבאח אגדם21
79-65נאפולי22
610-105יובנטוס23
67-45פאפוס24
615-76אוניון סן ז'ילואז25
513-66אולימפיאקוס26
413-85קלאב ברוז'27
49-45אתלטיק בילבאו28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
38-45בנפיקה ליסבון31
311-26סלביה פראג32
211-75בודה גלימט33
110-25ויאריאל34
115-46קייראט35
016-15אייאקס36

"אנחנו מאוד מאוכזבים, השערים לא חשובים לי"

לאחר הצמד, ענאן חלאילי לא הצליח לשמוח בגלל הפסד סן ז'ילואז למארסיי: "היו לנו הרבה הזדמנויות והחמצנו, זה הכדורגל. השערים? כיף רק אם מנצחים"

|
חלאילי (IMAGO)
חלאילי (IMAGO)

ענאן חלאילי עבר ערב גדול אמש (שלישי) כשכבש צמד מדהים בליגת האלופות, אך לצערו קבוצתו אוניון סן ז’ילואז הפסידה 3:2 למארסיי בתום משחק מותח מאין כמוהו. לאחר ההתמודדות, הישראלי דיבר לתקשורת המקומית בבלגיה.

“אנחנו חייבים להמשיך לעבוד קשה ולהסתכל קדימה. חייבים להמשיך בדרך שלנו”, אמר חלאילי לאחר המשחק. “היינו מאוד מאוכזבים בחדר ההלבשה, אף אחד לא היה בטלפון. אבל נצטרך פשוט להמשיך לעבוד קשה”.

על היכולת המרשימה שהציגו מול הצרפתים הוסיף: “למדנו את מארסיי כמעט כל השבוע וראו את זה; ידענו לשים עליהם לחץ. באמת נתנו את הכל. היו לנו הרבה הזדמנויות והחמצנו אותן, בזמן שלהם היו רק 3 או 4 הזדמנויות והם הבקיעו. זה הכדורגל”.

לבסוף, התייחס הישראלי לתחושות לאחר שהבקיע צמד, אך הפסיד: “האם אני מאוכזב מזה ששני השערים שלי לא שווים כלום? השערים לא חשובים לי. הם כיפיים רק אם אנחנו מנצחים. אנחנו עדיין יכולים להעפיל לפלייאוף. הכל אפשרי ואנחנו מאמינים בזה. אם אתה מאמין ועובד קשה, הכל אפשרי”.

