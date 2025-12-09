"חלאילי הקליני ידע להעניש בחוכמה, בינגו"

כולם יודעים איזה כדורגלן איכותי ענאן חלאילי, והערב (שלישי) קיבלנו עדות נוספת לכך כשהכוכב של אוניון סן ז’ילואז סיפק את אחד המשחקים הטובים בקריירה שלו עם צמד מדהים מול מארסיי בליגת האלופות, כשלצערו זה לא הספיק בהפסד 3:2.

הישראלי כבש את הראשון כבר בדקה החמישית בפעולה נהדרת, כשהוא שלח בעיטה מדויקת מחוץ לרחבה אל הרשת. בהמשך החזיר את קבוצתו למשחק כשצימק ל-3:2, הפעם כשהשתלט על כדור ברחבה ושלח כדור חזק שהכניע את השוער.

בבלגיה התמוגגו מהשערים וב”hln” נכתב על הראשון: “חלאילי ירה בעיטה מושלמת מחוץ לרחבה היישר אל הפינה. כבר בניסיון הראשון זה בינגו עם בעיטה מדויקת לרשת”.

ענאן חלאילי בועט (IMAGO)

ב”sporza” פירגנו לאחר השער השני: “חלאילי הקליני ידע להאשים בחוכמה את רולי. לאחר שלשוער ברחה ההרמה, חלאילי שלח בעיטה יוצאת מן הכלל שצימקה את ההפרש”.

ב”nieuwsblad” הצטרפו למחמאות: “זו הייתה פתיחה חלומית עבור אוניון. שחקן הכנף חתך מהאגף וירה לפינה הקרובה. בעיטה בלתי ניתנת לעצירה של הישראלי”.