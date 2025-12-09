יום ראשון, 14.12.2025 שעה 03:26
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

פפ: צ'אבי אלונסו? הוא יכול להשתין בעצמו

גווארדיולה הגיב בציניות לשאלה על מאמן ריאל מדריד לפני המשחק של סיטי מולה מחר ב-22:00. על המצב של יריבו אמר: "הוא יכול לשנות את המצב במדריד"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

משחק ענק צפוי לנו מחר (רביעי) במסגרת שלב הליגה בליגת האלופות כשריאל מדריד תארח את מנצ’סטר סיטי. לקראת המפגש, מאמן האנגלים פפ גווארדיולה דיבר והתייחס בהרחבה למצבו של מאמן היריבה, צ’אבי אלונסו.

“יש לי רק סימפטיה בגלל שעבדנו ביחד שנתיים, וזו הייתה חוויה נהדרת”, אמר פפ כשנשאל על הביקורת שסופג אלונסו. “ברצלונה וריאל מדריד הם המועדונים שהכי קשה להיות בהם מאמן, הלחץ בהן הוא הגדול ביותר”.

המאמן המשיך: “אני מאחל לאלונסו את הטוב ביותר. הוא יכול לשנות את המצב במדריד, אני מאוד אוהב ומעריך אותו”. כשנשאל האם יש לו מסר למאמן היריב, גווארדיולה השיב בציניות: “הוא יכול להשתין בעצמו, אני לא אשתין עבורו”.

צצ'אבי אלונסו, "יכול לשנות את המצב" (IMAGO)

לקראת המשחק עצמו סיפר ברנרדו סילבה: “המועדון קיבל החלטה להחליף הרבה שחקנים, והביא דינמיקה חדשה לקבוצה. זו קבוצה שונה עם המון פוטנציאל, המון אנרגיה ואנחנו מצפים למשחק מחר ויודעים שיהיה קשה.

“ההרגשה והאנרגיה בחדר ההלבשה העונה טובות מאוד, גם כשהתוצאות לא היו מוצלחות כמו ההופעות שסיפקנו. אנחנו מתרגשים וזה יהיה מבחן מצוין עבורנו”.

