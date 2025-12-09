פפ: צ'אבי אלונסו? הוא יכול להשתין בעצמו

משחק ענק צפוי לנו מחר (רביעי) במסגרת שלב הליגה בליגת האלופות כשריאל מדריד תארח את מנצ’סטר סיטי. לקראת המפגש, מאמן האנגלים פפ גווארדיולה דיבר והתייחס בהרחבה למצבו של מאמן היריבה, צ’אבי אלונסו.

“יש לי רק סימפטיה בגלל שעבדנו ביחד שנתיים, וזו הייתה חוויה נהדרת”, אמר פפ כשנשאל על הביקורת שסופג אלונסו. “ברצלונה וריאל מדריד הם המועדונים שהכי קשה להיות בהם מאמן, הלחץ בהן הוא הגדול ביותר”.

המאמן המשיך: “אני מאחל לאלונסו את הטוב ביותר. הוא יכול לשנות את המצב במדריד, אני מאוד אוהב ומעריך אותו”. כשנשאל האם יש לו מסר למאמן היריב, גווארדיולה השיב בציניות: “הוא יכול להשתין בעצמו, אני לא אשתין עבורו”.

צ'אבי אלונסו, "יכול לשנות את המצב" (IMAGO)

לקראת המשחק עצמו סיפר ברנרדו סילבה: “המועדון קיבל החלטה להחליף הרבה שחקנים, והביא דינמיקה חדשה לקבוצה. זו קבוצה שונה עם המון פוטנציאל, המון אנרגיה ואנחנו מצפים למשחק מחר ויודעים שיהיה קשה.

“ההרגשה והאנרגיה בחדר ההלבשה העונה טובות מאוד, גם כשהתוצאות לא היו מוצלחות כמו ההופעות שסיפקנו. אנחנו מתרגשים וזה יהיה מבחן מצוין עבורנו”.