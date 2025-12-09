אקיטיקה ואיסאק בהרכב ליברפול, מרטינס באינטר

ליגת האלופות ממשיכה את שלבי הליגה היום (שלישי) ולאחר המשחקים המוקדמים, בשעה 22:00 אינטר תעלה לג’וזפה מיאצה ותארח את ליברפול החבולה, זאת במסגרת המחזור השישי של המפעל.

הרכב אינטר: יאן זומר, מנואל אקנג’י, פרנצ’סקו אצ’רבי, אלסנדרו בסטוני, לואיס הנריקה, ניקולו בארלה, הקאן צ’להאנולו, הנריך מחיטריאן, פדריקו דימרקו, לאוטרו מרטינס ומרקוס תוראם.

האיטלקים מגיעים כשהם במומנטום טוב ולאחר ניצחונות משכנעים בזירה המקומית. במחזור הקודם באירופה, המילאנזים נחלו הפסד כואב בדקות הסיום לאתלטיקו מדריד והם כבר לא מושלמים. כעת, החבורה של כריסטיאן קיבו רוצה להמשיך ולהיצמד לפסגת הטבלה.

כריסטיאן קיבו ולאוטרו מרטינס (IMAGO)

הרכב ליברפול: אליסון, ג’ו גומז, איברהימה קונאטה, וירג’יל ואן דייק, אנדי רוברטסון, ראיין חראבנברך, אלכסיס מק אליסטר, קרטיס ג’ונס, דומיניק סובוסלאי, הוגו אקיטיקה ואלכסנדר איסאק.

מן הצד השני של המתרס, אלופת אנגליה נמצאת ככל הנראה בתקופה הכי רעה שלה בשנים האחרונות. המייטי רדס ממוקמים רק במרכז הטבלה הן בזירה המקומית והן בזירה האירופית. בליגת האלופות הובסו על ידי פ.ס.וו איינדהובן ובשני המשחקים האחרונים בליגה, אכזבו עם שתי תוצאות תיקו מול סנדרלנד ולידס. אם זה לא מספיק, הקבוצה נמצאת בסכסוך עם הכוכב הכי גדול שלה, מוחמד סלאח, לאחר התבטאויות חריפות של השחקן, שכתוצאה מכך לא בסגל.