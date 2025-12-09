ענאן חלאילי בהרכב סן ז'ילואז נגד מארסיי

המחזור ה-6 בליגת האלופות ממשיך הערב (שלישי) עם משחק מסקרן ובו הנציג הישראלי וקבוצתו סן ז’ילואז הבלגית, ענאן חלאילי, מארחים את מארסיי הצרפתית.

הרכב סן ז׳ילואז: קייל שרפן, ענאן חלאילי, קווין מק אליסטר, כריסטיאן בורגס, פדה ליזן, קאמיל ואן דה פר, אדם זורגאן, רוב שופס, קווין רודריגס, ראול פלורוש, אוסיינו ניאנג.

קבוצתו של חלאילי מגיעה להתמודדות אחרי 1:1 בליגה המקומית מול גנט, כשנמצאת בשלב זה במקום הראשון בטבלה. באירופה מצבה שונה בתכלית והיא מדורגת במקום ה-25 עם 6 נקודות בלבד אחרי חמישה משחקים.

מנגד, הקבצה הצרפתית, שהפסידה במשחקה האחרון בליגה המקומית 1:0 לליל, מדורגת בשלב זה במקום ה-21 בליגת האלופות, גם עם 6 נקודות, אך עם הפרש שערים טוב יותר.