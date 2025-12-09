יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:28
הישג חסר תקדים למשלחת הישראלית ב-IBA

לראשונה בהיסטוריה, כל חברי המשלחת ניצחו והעפילו לשלב שמינית הגמר באליפות העולם באגרוף. שני נציגים העפילו לרבע הגמר. שידורים ישירים ב-ONE2

|
אחמד שתיוי (INTERNATIONAL BOXING ASSOCIATION)
אחמד שתיוי (INTERNATIONAL BOXING ASSOCIATION)

המשלחת הישראלית שיצאה לאליפות העולם באגרוף קלאסי שמתקיימת באבו דאבי (שידורים ישירים בערוץ ONE2) עם הישגים חסרי תקדים. כל ארבעת חברי המשלחת ניצחו בסיבובים הראשונים והעפילו לשמינית הגמר, שם שניים מהם ניצחו והעפילו לשלב רבע הגמר.

אחמד שתיוי במשקל עד 63.5 ק''ג ניצח יריב פיליפיני בהגרלה לא פשוטה בסיבוב הראשון והעפיל לשמינית הגמר שהתקיים היום (שלישי), שם הוא ניצח יריב מפפואה ניו-גינאה כדי להעפיל לשלב רבע הגמר היוקרתי. 

מירוסלב קפולר במשקל עד 71 ק''ג ניצח שתי קרבות (קטגוריה עמוסה במתחרים ולכן רק אחרי 2 ניצחונות מעפילים לשמינית) מול יריבים מאיי שלמה וקניה כשהוא עם אף שבור כבר מהקרב הראשון, קיבל את האישור הרפואי לעלות לסיבוב השני ולשמינית הגמר וניצח את שתי הקרבות עם אף שבור כדי להעפיל גם הוא לרבע הגמר. 

מירוסלב קפולר (INTERNATIONAL BOXING ASSOCIATION)

דניאל איליושונוק במשקל עד 80 ק''ג ניצח יריב מפולינזיה הצרפתית והעפיל לשמינית הגמר שם הוא הפסיד לאלוף עולם ואירופה לשעבר מהמשלחת הסרבית בקרב צמוד מאד, ויאן זאק במשקל עד 86 ק''ג ניצח יריב לא קל מפורטוגל והעפיל לשמינית הגמר, שם הפסיד ליריב ארמני בקרב שהיה גם כן מאד צמוד ויכול היה ללכת לשני הכיוונים. 

דניאל איליושונוק (INTERNATIONAL BOXING ASSOCIATION)

מנכ״ל איגוד האגרוף בישראל יעקב וולוך אמר בסיום יום התחרות: “המשלחת שלנו הוכיחה שהיא נמצאת בטופ העולמי ויכולים לעמוד מול הטובים בעולם ללא נחיתות. ההישג הוא מצוין עם שני מתאגרפים ברבע הגמר, וגם דניאל ויאן שהפסידו בשמינית הגמר נתנו קרבות מצוינים והפסידו ליריבים ברמה הכי גבוהה בעולם. אנחנו מאד גאים במשלחת שלנו, ומחזיקים אצבעות להעפיל גם לשלבים הבאים ולצאת עם מדליות היסטוריות מהתחרות”. 

יאן זאק (INTERNATIONAL BOXING ASSOCIATION)

הטורניר כולו והקרבות של המשלחת הישראלית משודרים כל יום בשבוע בערוץ ONE2 בשידור ישיר בשעות 15:00-22:00.

